ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА Липецкой области 13.07.2026 г. п. Добринка № 837 «О Порядке предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета Добринского муниципального округа Липецкой области»

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Постановление № 837 от 13.07.2026г.Скачать
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