ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 19.06.2026 п. Добринка №673 О создании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов спорта, расположенных на территории Добринского муниципального округа

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