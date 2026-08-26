ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 21.08.2026 г. п. Добринка № 1062 О Положении «О территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории Добринского муниципального округа»

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