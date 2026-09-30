ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 30.09.2026г. п. Добринка № 1204 Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности муниципальных программ Добринского муниципального округа Липецкой области

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