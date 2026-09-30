ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ п. Добринка 30.09.2026г. № 1205 Об утверждении прогноза социально-экономического развитияДобринского муниципального округа на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов

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