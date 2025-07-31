Поступил как настоящий мужчина

Направляясь в гости к другу, Егор и предположить не мог, что станет героем этой публикации. А вышло именно так…

Тот день выдался очень ветренным. Егор Злобин с трудом крутил педали своего велосипеда, пытаясь преодолеть силу ветра и думая лишь о том, как бы побыстрее добраться до своего друга. И вдруг, случайно повернув голову в сторону, он увидел клубы дыма. То место, откуда они распространялись, было пустынным: там не стояли дома, не росли деревья. Но буквально в двух шагах от места возгорания находилось огромных размеров болото с высохшим камышом. Ветер дул именно в направлении этого болота.

— Я даже не успел ни о чем подумать, — вспоминает те мгновения Егор. — Просто понял, что срочно нужно сообщить о пожаре. Уже были видны языки пламени.

Бросив на обочине велосипед, парень тут же набрал «112», а сам остался дожидаться спасателей.

— Огонь уже начинал бушевать на окраине болота, — рассказал позже подросток. — Сильный ветер мог в одно мгновение распространиться на огромную территорию из сухого камыша. Он дул в сторону газового участка, а там рядом — автозаправка. Поменяй ветер направление чуть-чуть — и под угрозой окажется целая улица жилых домов. Мне в этот момент было очень тревожно.

К счастью, пожарный расчет приехал быстро. Парень не торопился покидать место происшествия.

— Подумал: вдруг моя помощь потребуется, — объяснил он. — Я эти места хорошо знаю и понимал, что машина не везде сможет проехать. Готов был подсказать безопасный путь.

И помощь подростка действительно потребовалась.

Первый расчет, прибывший к месту пожара, не успевал справляться с огнем. Под порывами ветра он очень быстро стал распространяться в сторону автозаправочной станции.

Пожарные попросили подмогу.

Второй патруль прибыл вовремя. Но не хватало рабочих рук. Сергей Ефимов, начальник подъехавшего караула, вместе с водителем пытались как можно быстрее начать тушение. Но людей не хватало.

Егор не захотел оставаться сторонним наблюдателем. Он поспешил на помощь профессионалам.

— Парень меня просто поразил! — скажет позже Сергей Ефимов. — Мало того, что он своевременно вызвал пожарный расчет, так еще и все шесть рукавов по всему болоту помогал растаскивать. А эта работа не из легких: рукава-то с водой. Респект мальчишке! Он не стал на телефон снимать пожар, как это сейчас сплошь и рядом практикуется делать. Он реально участвовал в ликвидации пожара.

И стихия была побеждена. Огонь «отрезали» с двух сторон от болота, локализовали место возгорания (а им стала несанкционированная свалка из разного рода мусора) и затушили его.

Кто же он, этот подросток, который повел себя очень по-взрослому в сложившейся ситуации?

Егор Злобин — учащийся Добринской средней школы №2, перешел в 8-й класс. В семье Анатолия Валерьевича и Ирины Васильевны он — старший сын. Примером служит во всем сестренке и брату.

— И учится хорошо, и трудолюбивый, — не нарадуется на внука бабушка М.А. Злобина (кстати, оператор службы ЕДДС). — Сейчас каникулы, внуки у меня почти постоянно. Так вот я без Егора, как без рук. Он первый помощник во всем: управиться по хозяйству, прополоть огород, обкосить придомовую территорию…

А еще Егор очень любознательный парень. Серьезно занимается историей, много читает.

— Любит с дедушкой пофилософствовать, поспорить, — продолжает рассказывать Мария Александровна. — Несмотря на свой юный возраст, Егор политикой интересуется. На этой почве у них с дедом очень бурные дебаты порой случаются.

А еще о семье Егора нужно сказать главное: его папа Анатолий Валерьевич — участник специальной военной операции. В самый первый день мобилизации, 22 сентября 2022 года, ему вручили повестку. Почти сразу попал на передовую. За спины боевых товарищей не прятался. Наоборот, в один из боев пришлось вызывать огонь противника на себя, чтобы дать возможность отойти всей колонне. Там и получил тяжелейшее ранение. Очень долго восстанавливался.

Обо всем этом рассказал Егор.

— Сейчас папа работает начальником охотничьего участка по Усманскому, Добринскому и Грязинскому районам, — подытожил сын. — Теперь уже всё хорошо. И мы все вместе.

— Ты молодец, Егор, — сказала я в завершении нашего разговора с парнем. — Совершил поступок, достойный настоящего мужчины.

— Да я считаю, что ничего особого и не сделал, — после некоторой паузы услышала в ответ. — Просто помог.

И, сделав еще одну паузу, паренек добавил:

— Жаль, что в той суете я часы потерял, которые папа подарил.