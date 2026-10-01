Праздник спорта, бега и улыбок

Спортсмены Добринского округа приняли участие в муниципальном этапе «Кросса нации — 2026», который провели на дорожках стадиона «Колос». Соревнования прошли в рамках Всероссийского Дня бега.

Посланцы территориальных отделов — приверженцы здорового образа жизни прибыли в Добринку задолго до начала стартов. Пройдя процедуру регистрации, все получили фирменные номера и приступили к разминке. Желающих принять участие в забегах было так много, что у пункта регистрации даже образовалась небольшая очередь. В связи с этим торжественное открытие соревнований пришлось немного перенести.

Участников, и болельщиков, которые выстроились перед трибунами стадиона, тепло приветствовал начальник Добринского теротдела Андрей Тарасов. По просьбе главы округа Александра Пасынкова он пожелал бегунам успехов на дистанциях. Отметив при этом, что нынешние старты — не просто спортивное мероприятие, но и социально-значимое событие в жизни всего округа. Поскольку его основная цель — пропаганда здорового образа жизни и привлечение к занятиям физической культурой людей всех возрастов. Флаг России доверили поднять энтузиасту спорта из Добринки, учителю физической культуры второй школы окружного центра Дмитрию Зенкину. Победителей и призеров решили определять в четырех категориях: среди мужчин, женщин, юношей и девушек. Им предложили преодолеть три дистанции — 600 и 1000 метров. После завершения церемонии открытия участники «Кросса нации» начали поочерёдно выходить на старт. Забеги проводились на двух дистанциях, 600 и 1000 метров. Несмотря на различный уровень подготовки, каждый участник смог проявить выдержку, силу и волю к победе. Для одних этот забег был серьёзным испытанием, а для других — возможностью провести утро активно и поддержать спортивное движение.

Начальник Среднематренского теротдела Нина Гущина Каверинского сельсовета личным примером показала, что в любом возрасте не поздно стать участником «Кросса нации».

— Главное, — сказала она, — быть активной и любить спорт. На работе или дома всегда можно найти десяток минут для легкой разминки. Честно признаюсь, уже сбилась со счету, в который раз становлюсь участницей Дня бега. На этот раз хочу превзойти свой прошлогодний результат на 600-метровке, 3 минуты 36 секунд.

На финише Гущиной сообщили итоговые цифры, которые один в один были как и годом ранее. Женщина при этом ничуть не расстроилась.

— Главное, что не хуже, — с улыбкой приняла она сообщение судей, — значит, движемся в правильном направлении.

Аплодисментами приветствовали зрители финиш жителя Добринки, старейшего участника нынешних стартов Юрия Сульдина. Мужчина пришел на беговые дорожки со своим внуком Елисеем, учеником школы №60 города Липецк. Мальчик практически каждые выходные проводит в Добринке, где вместе с дедушкой посещает местный стадион. Особенно ему нравится играть в большой теннис.

— Сколько себя помню, — сказал Ю.Сульдин, — столько и занимаюсь спортом. Лыжи, бег, хоккей, волейбол, баскетбол, футбол, всего и не перечислить.

— Сегодня постараюсь пробежать достойно, — добавил к его словам Елисей, — может, удастся кого-то и обогнать.

Участник СВО, начальник Хворостянского территориального отдела Анатолий Злобин выставил для участия в празднике бега свою семейную команду: маму Ирину, старшего сына Егора, среднюю дочку Арину и младшего Марка.

— Мы дружим со спортом, — сообщил глава семьи, — конечно, за рекордами не гонимся, но для здоровья регулярно занимаемся физическими упражнениями.

На беговые дорожки в этот день выходили и стар, и млад. Все забеги прошли организованно, в чем немалая заслуга судейской коллегии. Затем победителей и призеров в своих возрастных категориях ожидали награды от окружной администрации — медали, грамоты и ценные подарки. В число победителей вошли Нина Гущина, Егор и Марк Злобины, Юрий Сульдин и многие другие. Особо хочется отметить успех юных бегунов из второй добринской школы, которые в этот день собрали большую россыпь наград и призов. Их наставник Дмитрий Зенкин также получил медаль за победу в своей возрастной категории. Неплохо выступили легкоатлеты лицея и школы села Мазейка. Это значит, что в мае 2027 года во время традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Добринские вести» борьба ожидается жаркой.

Глава Добринского округа Александр Пасынков на своей странице Вконтакте поблагодарил всех участников Дня бега:

— Всем участникам сегодняшнего праздника желаю и впредь быть активными, любить спорт и быть приверженцами здорового образа жизни!