Празднование Дня Великой Победы началось в Добринке 8-го мая. Вечером в районный Дом культуры пришли сотни жителей поселка. Людей встречали школьники и раздавали георгиевские ленточки. В фойе играл детский духовой оркестр «Серебряные трубы». Среди участников войны, кто пришел на концерт, всего один человек — Василий Никифорович Денисов. За мужество и героизм ветеран имеет множество заслуженных наград.

Необычная форма подачи того, что происходило на сцене, световые и специальные эффекты: все настроило зрителей на восприятие концерта не как зрелища, а как особого события.

Главной темой, которого стала борьба народа и армии с полчищами немецко-фашистских захватчиков. Концерт прошел на одном дыхании.

Самым ярким номером стало выступление Василия Никифоровича Денисова. В свои 99 лет он мастерски исполнил соло на бубне. Финальную песню «День Победы» вместе с самодеятельными артистами исполняли все зрители. Но перед этим в зал вошли дети с портретами своих погибших родственников. «Бессмертный полк» — рядом с нами.

Из Дома культуры праздник переместился на улицу. Перед ДК была сформирована колонна для шествия к площади Воинской Славы. Здесь, под мраморной плитой у Вечного огня, замурована капсула со списками добринцев, которые отдали свои жизни за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. За воинскую доблесть, мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, многие добринцы были награждены боевыми орденами и медалями. Семь наших земляков удостоены высокого звания Герой Советского Союза. Это Степан Кузьмич Нестеров, Иван Алексеевич Григоров, Иван Андреевич Калинин, Василий Сергеевич Путилин, Иван Михайлович Макаренков, Федор Тихонович Чирков, Николай Николаевич Дрикалович. Трое – Сергей Николаевич Назаркин, Дмитрий Арсентьевич Цыганов и Алексей Иванович Цаплин – стали полными кавалерами ордена Славы.

Объявлена минута молчания. Под стук метронома каждый вспоминал своих родных, не вернувшихся с полей сражений, оставшихся в памяти на пожелтевших от времени фотографиях, в истертых и зачитанных до дыр военных треугольниках, рассказах членов семьи.

К Вечному огню возложили живые цветы от администрации Добринского района, трудовых коллективов предприятий и организаций. Зажженные свечи появились на аллее у подножий бюстов Героев, на постаменте мемориала. Их принесли с собой старшеклассники. Как символ возрождения и надежды, ночное майское небо раскрасил праздничный салют.Празднование Дня Великой Победы началось в Добринке 8-го мая. Вечером в районный Дом культуры пришли сотни жителей поселка. Людей встречали школьники и раздавали георгиевские ленточки. В фойе играл детский духовой оркестр «Серебряные трубы». Среди участников войны, кто пришел на концерт, всего один человек — Василий Никифорович Денисов. За мужество и героизм ветеран имеет множество заслуженных наград. Необычная форма подачи того, что происходило на сцене, световые и специальные эффекты: все настроило зрителей на восприятие концерта не как зрелища, а как особого события. Главной темой, которого стала борьба народа и армии с полчищами немецко-фашистских захватчиков. Концерт прошел на одном дыхании. Самым ярким номером стало выступление Василия Никифоровича Денисова. В свои 99 лет он мастерски исполнил соло на бубне. Финальную песню «День Победы» вместе с самодеятельными артистами исполняли все зрители. Но перед этим в зал вошли дети с портретами своих погибших родственников. «Бессмертный полк» — рядом с нами.

Из Дома культуры праздник переместился на улицу. Перед ДК была сформирована колонна для шествия к площади Воинской Славы. Здесь, под мраморной плитой у Вечного огня, замурована капсула со списками добринцев, которые отдали свои жизни за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. За воинскую доблесть, мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, многие добринцы были награждены боевыми орденами и медалями. Семь наших земляков удостоены высокого звания Герой Советского Союза. Это Степан Кузьмич Нестеров, Иван Алексеевич Григоров, Иван Андреевич Калинин, Василий Сергеевич Путилин, Иван Михайлович Макаренков, Федор Тихонович Чирков, Николай Николаевич Дрикалович. Трое – Сергей Николаевич Назаркин, Дмитрий Арсентьевич Цыганов и Алексей Иванович Цаплин – стали полными кавалерами ордена Славы.

Объявлена минута молчания. Под стук метронома каждый вспоминал своих родных, не вернувшихся с полей сражений, оставшихся в памяти на пожелтевших от времени фотографиях, в истертых и зачитанных до дыр военных треугольниках, рассказах членов семьи. К Вечному огню возложили живые цветы от администрации Добринского района, трудовых коллективов предприятий и организаций. Зажженные свечи появились на аллее у подножий бюстов Героев, на постаменте мемориала. Их принесли с собой старшеклассники. Как символ возрождения и надежды, ночное майское небо раскрасил праздничный салют.

Полный фоторепортаж смотрите тут — https://vk.com/album-61098686_285658037