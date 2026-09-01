Приглашает новый сквер

Во время праздничных мероприятий по случаю Дня рождения нашей малой родины жители и гости окружного центра оценили недавно построенный сквер на улице Октябрьской. Новое место отдыха вместе с мемориальным комплексом «Память сердца» образовало еще одно общественное пространство.

В мемориальный комплекс, напомним, входят три монумента: ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, воинам-интернационалистам, прошедшим дорогами Афганистана, и жертвам политических репрессий. Остальную территорию рядом с ДЮЦ «Ритм» еще полгода назад занимали развалины старой танцплощадки и участки пустыря.

Танцплощадку построили по просьбе добринской молодежи в 1982 году. Немалый объем работ в ходе ее возведения безвозмездно выполнили тогдашние старшеклассники добринских школ. На выровненный участок земли правильным многоугольником уложили бетонные блоки. Внутрь засыпали и утрамбовали песок, сверху на бетонную стяжку уложили плитку. По периметру вкопали металлические столбы, к ним приварили секции декоративной изгороди, а в самом центре танцпола установили 4-х метровый столб, на котором разноцветные фонари, подключенные к электричеству. На самой широкой стороне площадки построили сцену с навесом и кирпичное помещения для летнего хранения музыкальной аппаратуры. В 2013 году, к 85-летию Добринского района, площадку реконструировали, установив в центре танцпола огромный надувной батут в форме дракона. Со временем место для танцев перенесли в парк Молодежи, а недавно площадку полностью демонтировали.

Перспективное место в центре Добринки решили благоустроить, создав там сквер. Его строительство велось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни». Все пространство зоны отдыха выложили тротуарной плиткой, здесь появились лавочки и урны для сбора мусора, смонтирована система освещения. Для детворы предусмотрели качели, появилась красивая входная группа. Пространство сквера озеленили, там же установили вазоны для цветов и объекты малых архитектурных форм.

Качели в новом сквере никогда не пустуют.

В тени деревьев на одной из секций садовых качелей отдыхали девочки-лицеистки Амелия, Алина и Александра. Купив прохладительные напитки и сладости, они приятно проводили время в ожидании начала основных торжеств. По словам собеседниц, новый сквер им очень нравится. Здесь есть места для неспешных прогулок, отдыха и общения.

Житель районного центра Александр пришел в сквер вместе с сыном и дочерью в первый раз. Ребятня, вволю напрыгавшись и накатавшись на аттракционах, которые в тот день разместились на центральной площади Добринки, с удовольствием набиралась сил на лавочках.

— Даже не думал, что в центре Добринки могло появиться нечто подобное, — отметил глава дружного семейства, — и мне, и детям это место очень понравилось. Будем приходить сюда чаще. Сейчас пойдем встречать нашу маму с работы, расскажем ей, где были.

Новый сквер в самом центре Добринки стал еще одним подтверждением того, как бережное отношение к истории и внимание к запросам жителей меняют облик нашего поселка, делая его с каждым годом комфортнее и краше.