Липецкая область в этом году изменит формат празднования Дня Победы. Руководством области принято решение не устраивать салюты и фейерверки. Это связано с проведением специальной военной операции. Сэкономленные средства губернатор Игорь Артамонов предложил направить на дополнительную поддержку жителей региона, участвующих в СВО.

«Мы учитываем и общую обстановку, и мнение жителей. Далеко не все хотят салют в этот день. Считаем, что это правильно. Разумеется, это не отменяет патриотических мероприятий, мы обязательно всем регионом почтим память наших земляков, которые героически сражались за Родину в годы Великой Отечественной войны», – отметил Игорь Артамонов.

В День Победы в регионе пройдёт традиционное шествие Бессмертного полка, в областном центре состоится Парад, запланирован концерт.