Пришло время бойцу быть найденным. История Федора Аверина, который прислал весточку о себе через 80 лет

ПАМЯТЬ НЕ ЗНАЕТ СРОКА ДАВНОСТИ

Каждый год 22 июня мы возвращаемся к этой скорбной дате — дню, который переломил судьбы многих людей. В этот день мы отдаем дань уважения миллионам соотечественников, которые не вернулись с полей сражений, погибли в плену или были убиты на оккупированных территориях. Особенно печальна участь тех из них, кто попал в скорбные списки пропавших без вести.

Проходят годы, но поисковая работа не прекращается. Накануне очередной годовщины начала войны нашелся еще один без вести пропавший земляк. Он считался потерянным с 1942 года. И вот спустя 80 с лишним лет прислал весточку родным. Как? Через солдатский медальон, найденный в смоленском болоте.

ДВЕ НОВОСТИ – ОДНА СУДЬБА

Материал о найденном поисковиками бойце вышел в «Добринских вестях». В конце журналисты обратились к читателям с просьбой помочь отыскать его родственников. И случилось чудо: буквально через пару дней после публикации в редакцию пришел взволнованный мужчина.

— Виктор Александрович Глазков, — представился он. — Родной племянник того самого Федора Демьяновича Аверина, о котором вы написали.

Виктор Александрович Глазков – племянник найденного поисковиками бойца.

Это была настоящая удача. Журналисты уже побывали в деревне Ржавец, откуда был родом боец, но следы Авериных там давно затерялись. К тому же с такой фамилией было несколько семей, не связанных между собой родственными узами. Казалось, поиски зашли в тупик. И тут…

Оказалось, Виктор Александрович — давний читатель районной газеты. Выписывает ее более пятидесяти лет. Получив свежий номер, он начал читать статью о захоронении в Ровенке найденного поисковиками бойца Ивана Яковлевича Яблонских. Сначала позвал супругу Нину Васильевну — уроженку тех мест — обсудить знакомые фамилии. А когда дочитал до конца, не веря своим глазам, вскрикнул от неожиданности: «Ведь здесь про моего дядю написано!»

— Я сразу позвонил сестре Валентине в Липецк, — рассказывает Виктор Александрович. — Она сказала: «Не жди понедельника, иди в редакцию сегодня же». Была суббота, я никого не застал. Тогда пошел в военкомат — там только дежурный. Еле дождался понедельника и с утра — к вам.

Так в редакции оказалась живая ниточка, ведущая к бойцу, чье имя 84 года числилось в списках пропавших без вести.

СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА

Виктор Александрович родился 1 марта 1949 года в семье фронтовика Александра Егоровича Глазкова. У них с женой Александрой Демьяновной росло трое детей: Валентина (1947 г.р.), Виктор и Александр (1950 г.р.).

Отца своего Виктор Александрович, к сожалению, не помнит — мальчишке был всего год, когда его убило грозой. История трагическая и невероятная.

Отец работал в колхозе старшим конюхом. В тот день началась сильная гроза и Александр Егорович заспешил домой — за детьми приглядывала его старая мать, а жена была на работе. Мужики отговаривали его, советовали переждать непогоду. Но он никого не послушал, потому что очень волновался за свою семью.

— В их маленьком домишке укрылось от дождя много народу, — продолжает Виктор Александрович. — Отец со своей матерью и дочкой сидел на сундуке у окна. Вдруг раздался грозовой разряд, и прямо через оконное стекло ударила молния — тонкая, как карандаш. Она прошла через сердце отца и тот упал замертво…А стекло даже не разбилось, только дырка в нем небольшая образовалась.

Бабушка потом долго сокрушалась. Сын прошел всю войну, был в плену, три раза бежал, выжил в Освенциме — и погиб в своем доме от молнии…

Кстати, из-за того, что Глазков-старший побывал в плену, его дочь Валентина, собиравшаяся с мужем в Монголию, проходила особую проверку. Установили: в плен он попал не по своей воле. Только после этого супругам разрешили выезд.

— Мать Александра Демьяновна (в девичестве Аверина), овдовев, одна вырастила нас, — делится В.А. Глазков.

Сестра Федора – Александра Глазкова (Аверина) долгие годы ничего не знала о судьбе пропавшего без вести брата.

Она родилась в 1922 году, а ушла из жизни в 1993-ем. У Александры было три брата: Федор (1910 г.р.), Петр (1913 г.р.) и Владимир, который был младше ее на 11 лет. Старшие воевали и один из них погиб.

О своих дядях Виктор знал со слов матери — эти истории давно стали семейным преданием для потомков Глазковых-Авериных.

ФЕДОР – ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО

Федора Аверина призвали 27 июня 1941 года. Дома остались жена Анна и дочка Нина.

Однажды почтальон принес Анне Семеновне письмо от мужа. Он был ранен и просил жену сходить в добринский госпиталь (он располагался в здании Чуевской школы), чтобы уговорить врачей забрать его на лечение поближе к дому.

Анна Семеновна пошла. Но там ей ответили: прием раненых прекращается, так как госпиталь эвакуируется дальше в тыл.

Связь с Федором прервалась. Последнее письмо, без обратного адреса, пришло в сентябре 1941 года. С тех пор Федор Аверин официально считался пропавшим без вести.

А согласно документам, размещенным на сайте «Память народа», Ф.П. Аверин убит 23 октября 1942 года у деревни Петрово Пречистенского района Смоленской области.

Его вдова замуж больше не выходила. Но, как и многие женщины той поры, после

войны родила вторую дочку — Раису. Материнский инстинкт был сильнее людского осуждения и трудностей, с которыми неизбежно должна была столкнуться в тяжелое послевоенное время одинокая мать с двумя детьми на руках. Рая родилась со слабым здоровьем.

Жена Федора Демьяновича Аверина Анна Семеновна с дочерьми Раисой и Ниной.

Они жили в небольшом саманном домишке. Анна работала свекловичницей, а старшая дочка Нина, повзрослев, уехала в Липецк. Мать осталась с младшей.

— Рая пошла в первый класс в начальную школу д. Ржавец, — вспоминает племянник Федора Демьяновича. — Мы помогали ей носить тяжелую сумку с учебниками. Отучилась до зимы — бросила. Потом устроили ее в Конь-Колодезь, где она выучилась на бухгалтера. Больше в деревне ее не видели. Уехала вместе с матерью в Липецк к старшей сестре. Жили в бараке, пока Нина не получила квартиру.

Анна Семеновна Аверина умерла в Липецке. Ее дочь Нина Федоровна замуж не выходила, детей у нее не было. Так что прямых потомков у Федора Аверина не осталось.

ПЕТР – С МЕДАЛЬЮ “ЗА ОТВАГУ”

Петр Демьянович Аверинвернулся с войны с медалью «За отвагу».

Отучился на тракториста, женился на односельчанке и уехал с ней в Караганду. Вырастил трех дочерей. Приезжал к сестре Александре в гости. Умер и похоронен в Казахстане.

ВЛАДИМИР – ОБИДА НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Младший брат Авериных Владимир после войны жил в семье сестры Александры. Он пас коров и помогал сестре поднимать на ноги осиротевших после гибели отца детей. Но нашлись «доброжелатели», которые сказали ему: «Чего это ты работаешь на чужих детей? Кормишь их…».

— Начался разлад, — рассказывает Виктор Александрович. — И Владимир уехал в Ставропольский край. Но затаенная в сердце обида оказалась настолько глубокой, что он навсегда прервал все отношения и с сестрой, и с братом Петром. Восстановить их так и не удалось.

— С двоюродными сестрами от дяди Пети связи нет. Живы ли — не знаю, — вздыхает Виктор Александрович. — Так что у Федора Демьяновича ближайшие родственники мы, племянники его сестры: Виктор, Александр и Валентина.

КАК НАШЛИ БОЙЦА

Когда нашли родственников Федора Аверина, редакция связалась с поисковиками смоленского отряда «Бастион». Нам ответил заместитель командира Евгений Валерьевич Подскребко.

Их отряд создан при УМВД России по Смоленской области. В него входят как ветераны службы, так и действующие сотрудники. Кстати, часть поисковиков «Бастиона» сейчас находится на СВО. Кого-кого, а их патриотизму учить не нужно. Они знают, что такое — Родину защищать. Ведь все свое свободное от службы время эти люди посвящают благородному делу: поиску погибших в годы войны и незахороненных солдат, отдавших свои жизни ради будущих поколений.

По данным поисковиков, Федор Аверин служил в 215-м стрелковом полку, который участвовал в наступательной операции, начавшейся под Смоленском осенью 1942 года. Здесь немцы построили восточный вал. Наши подошли к этой линии в ноябре и держали позиции до августа 1943-го. Аверин погиб 23 октября 1942 года в районе бывшей деревни Матвеево Булгаковского сельского поселения Духовищинского района.

Тела погибших долго лежали на поле брани. Хоронить их начали только осенью 1943 года. Аверина похоронили в неглубокой воронке, где нашли, присыпав землей.

СОЛДАТСКИЙ МЕДАЛЬОН

Бойца обнаружил Дмитрий Ковалев 16 мая 2026 года. Он лежал в болотистой местности.

Дмитрий — опытный поисковик. Он аккуратно собрал вещи, найденные при бойце: ложку, монеты 30-х годов выпуска. И самое главное — солдатский медальон.

Открыть солдатский медальон – кропотливое дело. Бумажная записка, пролежавшая в земле более 80 лет, может рассыпаться в руках. Дмитрий Ковалев открывал капсулу со всеми мерами предосторожности.

— Открыл он его с трепетом, — рассказывает Евгений. — Из капсулы выпала бумажка. Разворачивал ее с соблюдением всех мер предосторожности: кто знает, что стало с клочком бумаги, пролежавшим в болоте больше 80 лет?

Но чудо свершилось: записка сохранилась в хорошем состоянии, настолько, что Дмитрий смог прочитать ее без помощи экспертов. Это был не стандартный бланк, а простой кусок бумаги, на котором от руки были написаны имя, фамилия бойца и его супруги, а также его домашний адрес.

Далее предстояла не менее важная и сложная задача: найти родственников Федора Аверина. С этой целью Д. Ковалев обратился в администрацию Добринского округа. Затем за дело взялись журналисты. Что было дальше — вы знаете.

БОГАТЫРЬ ИЗ ДОБРИНСКОГО КРАЯ

— Медальоны выдавались бойцам лишь до 1942 года, поясняет Евгений Подскребко. — Потом ввели красноармейские книжки. Значит, ваш земляк был солдатом бывалым, воевал не первый год. Судя по размеру обуви и другим физиологическим особенностям останков, это был очень крупный мужчина — настоящий русский богатырь.

Поисковик рассказал, что всех безвестных героев, найденных на поле брани их отрядом, хоронят в Духовищинском районе, в поселке Озерный, на мемориале «Поле памяти». Тех, чьи родственники нашлись, — есть шанс захоронить на родной земле.

О том, какое продолжение получит судьба Федора Аверина, приславшего весточку о себе через восемь десятилетий — из далекого 1942 года, «Добринские вести» расскажут на своих страницах дальше. Хочется верить, что и у этой истории будет счастливый конец.