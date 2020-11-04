Притяжение русской глубинки. Представители разных народов дружно живут в Средней Матренке

В Средней Матрёнке наряду с коренными жителями проживают люди ещё нескольких национальностей. Наши места приглянулись и тем, кто с развалом СССР приехал из бывших его республик. Мы собрали несколько коротких историй о некоторых из них

На данный момент в селе наряду с русскими (233 семьи), проживают ещё 21 семья украинцев, 4 — армян, 5 — таджиков, 2 — молдаван, а также по одному человеку из белорусов, мордвинов, татар, венгров.

В сельскую глубинку вернулись русские семьи: из Киргизии (4), Казахстана (1), Украины (1).

Киёмидин Рустамович КУРБОНОВ

Киёмидин Рустамович КУРБОНОВ, таджик по записи в паспорте. Однако, как он сам рассказывает, его национальность трудно определить.

— Мама у меня таджичка, отец — узбек, — говорит он. — Кто я тогда? Нас у родителей было 9 детей. Отец чабаном работал, мама дояркой. Мы им помогали в обязательном порядке, ведь, например, у нас там картошка и кукуруза дают по 2 урожая в год.

Сейчас Курбонов трудится на местной ферме. Да и дома на подворье они держат солидное хозяйство. Тут мужчина строго блюдёт народные традиции, привёз с родины национальный костюм, держит пост, готовит сам национальные блюда. Женат на местной селянке Ольге Алексеевне Зибровой, какая работает дояркой на этой же ферме. Вместе они воспитывают троих сыновей: Данила, Амина и Рустама.

— Мальчишки мечтают поехать в Таджикистан, поглядеть на горы. Сам я, конечно, скучаю по родным и близким людям, по родине. Как без этого? Только далеко и недёшево. Но мне вторым домом давно стала Средняя Матрёнка, 17 лет тут живу и тружусь. Здесь моя семья.

Овик и Ламара АБОВЯН

Овик и Ламара АБОВЯН приехали из Армении в 2003-м году. Сюда по распределению воспитателем задолго до этого, ещё в советские времена, была направлена Айкануш, сестра главы семейства. И они решили поближе к ней переехать, купили дом.

Но семью с тремя маленькими ребятишками постигло великое горе: в 2013-м году случился пожар. Ночью они выскочили, в чём были. Родителям на тот момент главное было спасти дочек.

— После этого, — рассказывают супруги, — мы уже собрались было ехать на родину. Но глава поселения Нина Александровна Гущина нас отговорила. Благодаря её стараниям и отзывчивости всех наших земляков мы построили новый дом. Спасибо всем великое за помощь.

Сейчас две старшие дочери Ламары и Овика живут в Армении, а младшая Нора — учится в Липецке на парикмахера. Так получилось, что родители хозяйки в начале 2020-го приехали проведать дочку с зятем, да так и остались в наших краях. Причём в августе отец умер. Похоронен на второй родине своей дочери…

Найля Галиахметовна и Юрий Владимирович ГРИГОРЬЕВЫ

Супруги Найля Галиахметовна и Юрий Владимирович ГРИГОРЬЕВЫ приехали в Россию в 1994 году с четырьмя детьми, младшему ещё и двух лет не было. Хозяйка — татарка, хотя родилась в Казахстане, а супруг — русский, но родом из Киргизии.

Нынешнюю родину выбрали не случайно: приглянулись русские просторы. Григорьевы купили дом, какой стоит на самой окраине села. Сейчас Найля домохозяйка, а муж трудится в «Добрыне».

— Познакомились на Всесоюзной стройке когда-то, но с развалом Союза работы не стало, сестра Юры приехала в Липецк, — объясняет Найля, — и мы поближе к ней. Я приняла даже христианство.

Виктория Ивановна ЛИПЧЕЙ

Виктория Ивановна ЛИПЧЕЙ родилась на Украине, в Закарпатье. В 2002-м прибыла в Добринский район на обработку свёклы, да так здесь и осталась, встретив свою судьбу в лице Максима Викторовича Пеленицына.

— Сначала мы жили в Сафоново, — рассказывает Виктория, — но моя свекровь и бабушка мужа — среднематрёнские. Приехали с мужем к бабушке, и мне тут очень понравилось. Средняя Матрёнка напомнила моё родное село Липча. А теперь и вовсе у нас здесь, как в городе, есть где погулять с детьми и подросткам отдохнуть в свободное время.

Липчей-Пеленицыны воспитывают троих детей: 17-летнего Данила, 16-летнюю Татьяну и 3-летнюю Леночку. Женщина удивила тем, что, помимо родных, сильно здесь сначала скучала по украинской еде. А мы-то думаем, что очень уж с братским народом наши столы не отличаются. Оказывается, по словам собеседницы, это не так.

— У нас, например, не готовят так любимую тут окрошку. Я никогда до приезда сюда не ела кулеш. Если варим молочный суп, то обязательно в него добавляем не меньше стакана сметаны. Зато в Средней Матрёнке меня научили печь пироги и русские блины. Их у нас не готовят. Обычно на церковные праздники или к приходу гостей мы там всегда выпекаем торты.

Екатерина Ивановна БАРЫШЕВА

Екатерина Ивановна БАРЫШЕВА вместе с мамой и дочками приехала в Среднюю Матрёнку из Киргизии в 1995-м.

— В той республике 4 поколения моих предков жили, а мы, пятое и шестое, вынуждены были после развала СССР покинуть её. Сначала старшая дочь с семьёй перебралась в совхоз Петровский, а потом я с 10-летней младшей дочкой и мамой приехали в колхоз имени Чапаева.

Здесь Екатерина стала трудиться поваром в столовой, потом — на местной пекарне. Глава поселения говорит о том, что их огород показательный, порой на нём можно встретить то, чего мы обычно не делаем. Например, Барышевы сохраняют прошлогодние стволы кукурузы, чтобы около них посадить другие растения, держащиеся за эти дула. В саду стоит беседка, или сура, в какой вместо пола и привычного нам стола — настил на высоте 40-50 см от земли и низенький столик. Поджав ноги по-восточному, Барышевы пьют там в летнее время чай. Недавно к ним на проживание приехал брат Екатерины Николай, офицер-подводник в отставке.

— В Средней Матрёнке и, вообще, в ваших местах тихо и спокойно, не надо переживать за детей и внуков. Не дай Бог увидеть никому, что нам там довелось.

Ещё больше в этом селе проживает тех, кто давно покинул малую родину, а потом вернулся обратно.

Елизавета Егоровна ПОДУГОЛЬНИКОВА

Так, 82-летняя Елизавета Егоровна ПОДУГОЛЬНИКОВА когда-то вышла замуж и вместе с супругом уехала на Донбасс. Супруг Николай Кондратьевич 17 лет трудился шахтёром, совмещая эту тяжёлую работу с ещё одной: был дирижёром духового и эстрадного оркестров, с музыкой не расставался никогда. Сама Елизавета работала воспитателем в общежитии от завода «Стройдеталь». Там родился сын Владимир, много лет потом возглавлявший ОПСП с. Средняя Матрёнка, но, к сожалению, трагически погибший.

— Домой нас тянуло всегда, — вспоминает она, — в 1996-м вышли на пенсию, и я «взбунтовалась», чтоб возвратиться. Сын поддержал, а муж и невестка были против. И, как на грех, никак не могла купить билеты. Подруга посоветовала отстоять службу в храме. Я, комсомолка и коммунистка, в то время почти не знала, как в него войти. Но пошла и слезно просила перед Казанской иконой всё устроить, как надо. Буквально на следующий день мы оттуда отбыли. С тех пор я верующий человек.

В Средней Матрёнке Подугольниковы не сидели сложа руки: держали хозяйство, обрабатывали свёклу. Н.К. Подугольников, собрав духовые инструменты, создал в селе филиал музыкальной школы. Это был единственный в нашем районе детский коллектив, поднимавший настроение землякам по праздникам.

— Мы благодарны бывшему председателю А.Е. Глазьеву. Он нам помог с устройством быта и проведением газификации. А сейчас говорю ещё спасибо за помощь своим замечательным соседям.

Владимир Михайлович КАСАТКИН

Буквально год назад стал среднематрёнцем и Владимир Михайлович КАСАТКИН, купивший дом на Заречной улице. Он всю жизнь с женой Даной Васильевной прожил на севере, где трудился машинистом экскаватора, прокладывал в тундре трубопровод. Вышел на пенсию и поехал поближе к дочери, какая переехала в Воронеж. Вторая его дочь и сын живут пока на севере. Там же дорабатывает последний год супруга.

— Здесь мягкий климат, хорошо. День как день и ночь как ночь. А там ведь по полгода длятся, хотя, конечно, мы привыкли. Как и к морозам до минус 50, а то и 65 градусов. В тех краях далеко от лагеря отходить просто опасно для жизни: либо замёрзнешь, либо медведь может напасть… Коренной народ живёт на севере тысячелетиями и, конечно, никаких неудобств не испытывает. Ещё нам, русским, у них можно поучиться бережливому отношению к природе. Например, у меня есть друг среди ненцев. Пошли с ним на рыбалку. Он достал из проруби в сачке много-много рыбы, отсчитал четыре, сказав, что на сегодня ему хватит, остальную отпустил. Разве мы так делаем?

В.М. Касаткин соблюдает правила благоустройства, держит хозяйство. Мужчина признался, что сам он человек деревенский, поэтому среднематрёнская жизнь ему очень нравится.

Лидия Васильевна ГЛАЗКОВА, как и многочисленные её землячки, посвятила родной Средней Матрёнке всю жизнь. После учёбы в Липецке вновь приехала сюда и более 30 лет проработала санитаркой на медпункте. Так что о проблемах своих односельчан знает всё. В местном колхозе Чапаева день и ночь трудился механизатором её супруг Виктор Дмитриевич. Здесь выросли две дочери.

— Благодарю Бога за внимательных дочерей и хороших зятьёв. Я живу обычной жизнью, как и все среднематрёнцы. Желаю моим землякам здоровья и процветания.

Подготовила Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.