В нынешнем году первой «ласточкой» из числа молодых специалистов-медиков, выбравших для постоянного трудоустройства Добринский район, стал врач травматолог-ортопед Владимир Александрович Хорошилов. О нем районка писала в одном из июльских номеров. Тогда он только приехал к нам, а сегодня уже уверенно и грамотно ведет прием пациентов.

На прошлой неделе главный врач центральной райбольницы Лилия Игоревна Самошина собрала в своем рабочем кабинете еще четверых молодых людей, которые только-только приступили к исполнению своих обязанностей.

— Знакомьтесь друг с другом, — обратилась она к ним. — Вам теперь работать плечом к плечу.

Кто же они, эти парни и девушки, к которым завтра мы, добринцы, возможно придем на прием? Знакомьтесь:

Ковалев Сергей Владимирович, анастезиолог-реаниматолог.

К выполнению своих обязанностей приступил с середины августа.

Медицинскому мастерству обучался на протяжении 12 лет: сначала получил образование в колледже по специальности «Лечебное дело», затем шесть лет — в Курском госмедуниверситете. Последующую учебу в ординатуре Рязанского государственного медицинского университета по специальности «Анастезиология и реанимация» в течение двух лет оплачивала администрация Добринского муниципального района. Здесь же, в Добринке, доктор работал,

обучаясь в ординатуре.

Его жена Надежда Вячеславовна раньше мужа трудоустроилась в Добринскую райбольницу — с 2019 года. Она — психиатр-нарколог. Сейчас в декретном отпуске.

Рядом с районной поликлиникой, на улице Воронского, у молодой семьи квартира, в которой они проживают на условиях социального найма.

Наливкина Светлана Валерьевна, участковый терапевт.

Эта девушка имеет непосредственное отношение к Добринскому району. Родилась она в Липецке, но корни ее — здесь: бабушка и дедушка проживали на территории Демшинского сельсовета. Есть родственники и на Плавице.

В свое время главный врач райбольницы Александр Викторович Дарьин выдал Светлане целевое направление на обучение в Рязанский медуниверситет. И не ошибся. Специалист из Светланы вырос вдумчивый, основательный.

— Светлана Валерьевна настолько серьезно подходит к выбору своей будущей специализации, что даже не стала спешить поступать в ординатуру, — говорит о ней Л.И. Самошина. — Еще до трудоустройства к нам, во время практики, она вместе с терапевтами ходила на дежурства, находилась рядом с ними во время амбулаторного приема. Старалась узнать все стороны врачебной деятельности. Пока окончательного выбора не сделала. Но у начинающего врача есть время на обдумывание: в ординатуру мы дадим ей целевое направление на следующий год, если она решит поступать.

Сейчас С.В. Наливкина осуществляет ежедневный прием пациентов в Добринской поликлинике как участковый терапевт.

В ближайшее время поселковая администрация выделит доктору служебное жилье.

Попов Павел Павлович, психиатр.

С выбором своей будущей профессии Павел определился давным-давно. Он родился и вырос в семье врачей.

— У нас дома чаще всего разговоры были только про медицину, — вспоминает он свое детство. — Мама и папа — врачи, многие родственники тоже выбрали для себя профессию медика. Оттого и я даже не видел себя ни в какой другой сфере деятельности.

Поступил в Воронежскую государственную медицинскую академию, затем закончил ординатуру. Принят с 4 сентября врачом-психиатром в мужское отделение Талицкой психоневрологической больницы. Сейчас параллельно осуществляет амбулаторный прием пациентов в районной поликлинике (временно замещает ушедшего в отпуск специалиста).

Кстати, П.П. Попов пришел работать в ту же больницу, в которой много лет главным врачом был его отец — Павел Михайлович, трагически погибший несколько лет тому назад, а теперь этим лечебным учреждением заведует его мама — Инна Владимировна. В селе Паршиновка врачом общей практики работает сестра — Инна Павловна Курдюкова (сейчас она в отпуске по уходу за ребенком). Вот такая семейная династия.

Молодой специалист, как и его коллега С.В. Наливкина, в скором времени получит служебное жилье.

Торосян Светлана Ваграмовна, эндокринолог.

День, в который наши корреспонденты встретились с молодыми специалистами, был для нее первым рабочим днем. Уже провела прием нескольких пациентов.

— Очень вдумчивая, серьезная, внимательная врач, — отзывается о ней руководитель медучреждения Л.И. Самошина. — Обучение в ординатуре Московского национально-исследовательского медицинского университета проходила по нашему целевому направлению.

А до этого Светлана Ваграмовна (кстати, наша землячка — уроженка д. Ольговка) закончила Рязанский госмедуниверситет.

С первых дней своей трудовой деятельности у девушки много задумок, касающихся усовершенствования работы по направлению эндокринологии. В частности, она планирует организовать для пациентов-диабетчиков специальные занятия, на которых будут обсуждаться проблемы питания этой категории больных, организации их труда и отдыха, лечения и, главное, предупреждения прогрессирования болезни сахарного диабета.

Подобную школу для больных этим недугом она вела в Москве, обучаясь в ординатуре.

Руководство Добринской центральной больницы при поддержке администрации района проводит целенаправленную работу по привлечению кадров медицинских работников и их закреплению у нас.

Главный врач Л.И. Самошина выезжает на дни открытых дверей в медицинские образовательные учреждения, проводит встречи с выпускниками школ, приглашая их к себе на экскурсии, организует беседы со студентами, заключившими целевые договоры с нашей больницей и управлением здравоохранения Липецкой области, и их родителями.

Такая планомерная работа дает свои результаты. Только за последние три года по целевым договорам в медицинские вузы поступил 21 выпускник школ Добринского района.

Всего же по договорам (с учетом ординатуры) на сегодня обучается 33 будущих доктора.

— Целевое направление — это гарантия бесплатного для студента обучения, меньший проходной балл в сравнении с общим конкурсом, — поясняет Л.И. Самошина, — социальная поддержка региона в виде достойной стипендии, прохождение практики на базе нашей больницы, это, в конце концов, гарантия трудоустройства после окончания обучения.

К сказанному добавим, что целевое обучение проводится за счет государства по выделенной квоте.

Если говорить об укомплектованности нашего района врачами, следует подчеркнуть, что сейчас Добринская ЦРБ занимает первое место среди всех районных больниц области по этому показателю (из расчета на 10 тысяч жителей).

Конечно, есть и отток медицинских работников. К примеру, в течение прошлого и текущего годов из нашего района выехали четыре специалиста. У каждого были на то личные причины. Но и новые кадры пополнили медицинское районное сообщество.

С пятеркой молодых специалистов мы познакомили наших читателей. Ближе к новому году в больнице ждут еще одного очень нужного нам доктора — опытного, владеющего двумя специальностями: «Анастезиология-реаниматология» и «Рентгенология».

— Пока не могу сказать, что кадровой проблемы у нас нет, — подводит итог Лилия Игоревна. — Требуются терапевты в стационар, врач общей практики на ст. Хворостянка и в с. Талицкий Чамлык. Потихоньку и эти вакансии закроем. А на будущий год ожидаем трудоустройство двух целевиков — кардиолога и эпидемиолога.

Есть и еще один «резерв» кадров в нашей больнице: восемь (!) женщин-врачей находятся сейчас в отпуске по уходу за детьми. Подрастут малыши — и вернутся на свои рабочие места пять врачей общей практики, невролог, эндоскопист, психиатр-нарколог.