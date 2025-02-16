У семьи Черниковых из Талицкого Чамлыка не бывает выходных. Домашняя живность требует ежедневного ухода и внимания. Сельские хлопоты вместе со взрослыми взяли на себя младшие члены дружной семьи.

Семья Анны и Василия Черниковых из села Талицкий Чамлык не только многодетные родители, но и владельцы личного подсобного хозяйства. На их подворье сейчас относительное затишье. Но летом там не протолкнуться. В сараях и загонах мычит, хрюкает, крякает, гогочет и кукарекает разновозрастная живность.

На попечении Софии Черниковой — домашние куры.

ПРИШЛО ПРИДАНОЕ САМО

Развитие своего мини-колхоза Черниковы начали сразу после свадьбы, когда местный житель Василий привез к себе на родину невесту из соседнего тамбовского села Кужное. Приданое у девушки, по нашим меркам, было необычным и весьма солидным: две коровы, три телки, свиноматка и поросенок на откорм. Вот такой старт-ап. Оперативно приобретя дом в Талицком Чамлыке, начали обустраивать свой быт, кратно увеличивая при этом количество скотины и птицы.

-Толчок для развития нашего ЛПХ, — говорит Анна Черникова, — стал возможным благодаря субсидии в размере ста тысяч рублей. Потом, когда появился соцконтракт, дважды воспользовались им. Шестьсот тысяч рублей двумя траншами, полученные нами на приобретение скота, домашней птицы и кормов, оказались как нельзя кстати. Теперь думаем еще раз обратиться за поддержкой к государству.

Нынешним летом на подворье трудолюбивой семьи содержалось три коровы, два быка, два бычка, шесть телят, три свиноматки, тридцать маленьких поросят и пятнадцать «пятачков» на откорме, 100 гусей, 450 уток (белые и муларды), свыше ста кур-несушек и большое количество разновозрастных цыплят. В качестве экзотики — семья пони: папа, мама и дочка, про которых расскажем ниже. А теперь представьте, сколько времени нужно, чтобы накормить такую ораву, напоить, подоить и почистить загоны.

— В хлопотах по хозяйству нам помогают дети, — отметил глава семьи Василий Черников, — старший Иван и средняя София делят между собой обязанности. Работают на совесть, не отлынивают, поддерживают друг друга. Понимают, что родителям нелегко. Приятный бонус ребятне за их труд — разные вкусняшки, посещение детских развлекательных мероприятий в местном и районном ДК, а также периодические выезды в областной центр. Там наши помощники находят себе развлечения по душе. Годовалая Маргарита пока лишь присматривается к тому, чем занята наша семья. Придет время, и она примет участие в семейном деле.

На попечении Софии Черниковой — домашние куры.

Десятилетний Иван с удовольствием ухаживает за молодыми телятами.

ПОНИ ТОЖЕ КОНИ

Семью миниатюрных лошадок, папу Малыша, маму Розу и пони-дочку Ириску Анна и Василий приобрели во Льве Толстом. По задумке владельцев ЛПХ, мимишные животные должны были катать ребятню, принося доход хозяевам. Однако на практике все оказалось немного по-иному. Требовалось время, чтобы возить пони в Добринку или Усмань. А когда управляться со своей домашней живностью? Да и условия по аренде паркового пространства в той же Усмани намного превысили финансовые ожидания Черниковых.

Совсем недавно эти милые пони развлекали местную ребятню.

— Немного порадовали местную ребятню, покатав всех желающих, и решили продать пони, — рассказал В. Черников, — тут же нашелся хороший покупатель из Липецка, наш земляк. В районе Силикатных озер у него работает небольшой центр развлечений для детей и взрослых. Наши миниатюрные скакуны пришлись там ко двору. Накормлены, напоены и ухожены. И людям радость, и мы спокойны за дальнейшую судьбу коняшек.

СПРОС РОЖДАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Домашний натурпродукт не теряет своей привлекательности и по сей день. У Черниковых с реализацией излишков молока проблем нет, его охотно раскупают односельчане. Свежая домашние свинина и куриные яйца тоже всегда востребованы. Поинтересовался у Анны, какие продукты собственного производства есть у них в холодильнике.

— Сметана, творог, сыр, сало, копченые свиные деликатесы, колбаса, яйца, — перечислила она семейный продовольственный ассортимент.

А совсем недавно Черниковы приобрели в собственность соседний участок. На нем, по их расчетам, в теплое время должен появиться большой, не менее 700 квадратов, выгульный загон для гусей. Их выращиванием семья намерена заниматься в больших объемах. Кроме этого, молодые люди хотят разводить и продавать бройлеров. Процессы забоя, ощипывания и оптовой реализации птицы уже налажены. Теперь главное — выкормить и вырастить пернатый капитал. Надеемся, что у Василия, Анны, Ивана и Софии все получится.

— Да вы приезжайте, когда птица вырастет, — приглашает гостеприимный хозяин, — все покажем, все расскажем.

Вместо эпилога. Если кто-то думает, что владеть ЛПХ легко и просто, то он глубоко ошибается. Это — огромный труд, прежде всего, физический. Два раза Черниковы собирались все бросить и поискать другие пути для пополнения семейного бюджета. Потом на семейных советах выговаривались, «выпускали пар» и начинали все заново. Сейчас их семья уже твердо стоит на ногах, наметив свой бизнес-ориентир. И в гости к ним мы обязательно приедем, читайте «ДВ»…