Сегодня в Добринском районе с рабочим визитом побывал заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов. Дмитрий Львович уже бывал в нашем районе, знакомился с его социально-экономическим развитием. Но и в этот раз у него в рабочем блокноте было немало объектов, реализация которых находится на контроле губернатора региона Игоря Артамонова. Глава Добринского района Роман Ченцов на месте рассказал ему как сейчас живет муниципалитет. Но обо все по порядку.

ИЗ АВАРИЙНОГО ДОМА – В НОВЫЙ

Первым местом остановки делегации стала Пушкинская сельская администрация и одноименная улица центральной усадьбы. И это не случайно. Уже осенью этого года три семьи станут счастливыми обладателями новеньких домов.

Как рассказал гостю Р.И. Ченцов, на территории района в настоящее время в ветхом и аварийном жилье проживают 12 семей. В связи с тем, что они проживают в домах блокированной застройки и не попадают в федеральную программу по переселению, администрацией района в 2021 году было принято решение об утверждении районной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья на 2021-2023 г.г.

В текущем году начато строительство 5 домов из газосиликата «под ключ». Их общая стоимость более 8 миллионов рублей. Все средства были выделены из районного бюджета. Три дома появятся в Пушкино, и еще 2 в Талицком Чамлыке. На момент визита в Пушкино районного и областного руководства рабочие липецкой фирмы приступили непосредственно к установке свай под фундамент будущих домов. Площадку под строительство здесь уже подготовили заранее. Работы по строительству нового жилья здесь планируют завершить в конце октября этого года. А значит осенью 3 семьи, в которых проживают 8 человек, станут счастливыми обладателями ключей от нового жилья площадью 45 квадратных метров с чистовой отделкой, газификацией и водоснабжением. Под каждый новый дом выделен участок в 15 соток.

Как рассказал Р.И. Ченцов, в Талицком Чамлыке два новых дома появятся на улице Юбилейная. Туда переедут еще 2 семьи в которых проживают 6 человек. Сейчас там завезен необходимый строительный материал, проведена планировка участков и идет подготовка к заливке фундамента домов. Осмотрев масштабы стройки Дмитрий Аверов остался доволен увиденным и попросил не останавливаться в самом начале пути. В свою очередь Роман Ченцов подчеркнул, что уже в 2022 и 2023 годах новое жилье получат еще 7 семей.

ПОМОГАЕТ ДЕПУТАТ

Следующим пунктом остановки стал непосредственно районный центр. В Добринке Р.А. Ченцов показал Д.Л. Аверову как за последнее время преобразился Парк Молодежи и набережная на Чуевском пруду.

Это место уже стало излюбленным для отдыха не только молодежи, но и всех категорий населения Добринки. Помимо парка здесь появилась набережная и пирс. Но и сейчас работы по благоустройству не стоят на месте. Выступивший в роли гида глава Добринского поселения Николай Чижов рассказал, что это все не без помощи депутата областного Совета, гендиректора ООО «Гелиос» и члена партии «Единая Россия» Геннадия Крутских.

В начале апреля, для обустройства пирса он выделил более 200 тысяч рублей. Было сделано ограждение по территории пирса, установлены лавочки и смонтировано освещение. Дмитрий Аверов отметил, что бизнес должен быть социально ответственным на своей территории, а тем более, если его представители являются народными избранниками.

У САМОЛЕТА – ТРАКТОРА

Не так давно установленный в районном центре самолет стал местом очередной остановки руководства района и области. Здесь в торжественной обстановке состоялась передача техники главам 5 сельских поселений района.

Как рассказал Р.И. Ченцов, еще в начале апреля был заключен контракт с фирмой на поставку 5 тракторов «Беларус 82.1» с необходимым навесным оборудованием. Сюда вошли коммунальный отвал для расчистки снега (5 штук), навесная роторная косилка (5 штук) и 3 тракторных прицепа с цельнометаллическими надставными бортами.

Укомплектованная техника обошлась районной казне на сумму почти 10,5 миллионов рублей. Под аплодисменты, Д.А. Аверов и Р.И. Ченцов вручил заветные ключи от полностью укомплектованной технике главам Богородицкого (глава А.И. Овчинников), Добринского (глава Н.В. Чижов), Дубовского (глава Д.В. Пригородов), Нижнематренского (глава В.В. Батышкин) и Талицкого (глава А.А. Тарасов) сельских поселений. Техника будет задействована не только в уборке снега, но и в окашивании сорной растительности, перевозке грузов и вывозе мусора.

В конце церемонии награждения Дмитрий Аверов отметил, что благодаря такой технике населенные пункты Добринского района будут еще чище, а это еще один шаг для улучшения качества жизни селян и благоустройства территории.

СПОРТЗАЛ В ЛИЦЕЕ ДОСТРОЯТ

Одним из конечных пунктов визита Д.Л. Аверова в Добринский район стала строительная площадка у лицея №1. Как рассказал глава муниципалитета Р.И. Ченцов, в своем предвыборном обещании губернатор региона И.Г. Артамонов заявил о строительстве нового спортивного зала в этом образовательном учреждении. Здесь обучаются почти 600 человек. Но вот спортивной инфраструктуры в виде нового здания спортзала здесь реально не хватает. Вроде бы дела закипели, началась стройка. Но как вышло, подрядчик оказался недобросовестным. В срок работы не завершились.

В текущем году из областного бюджета была выделена субсидия на возобновление реконструкции здания лицея для пристройки помещения спортивного зала в сумме более 70 миллионов рублей. Был проведен аукцион на право проведения реконструкции здания лицея № 1 для пристройки помещения спортивного зала. Победителем аукциона признано АО «Свой дом». Подрядчик уже зашел на стройплощадку. На сегодняшний день здесь ведутся работы по демонтажу железобетонных ростверков, свай, старой котельной, вывозится грунт. Срок окончания работ запланирован 1 декабря текущего года.

Побывав на стройке Д.Л. Аверов выразил уверенность, что совсем скоро лицеисты будут заниматься спортом в новом помещении, и может быть кто-то из сегодняшних учащихся достигнет больших высот в спорте, а приверженцев здорового образа жизни в Добринском районе станет еще больше.

Итогом рабочей поездки Дмитрия Аверова в наш район стала встреча в администрации муниципалитета с главами сельских поселений, где они задали интересующие вопросы и поговорили с представителем руководства региона о том, как сделать еще лучше жизнь своих односельчан.

Роман ПАНОВ.

Фото автора.