Пожалуй, только под дверями стоматологического кабинета люди сидят с такими напряженными лицами, а некоторые с откровенным страхом в глазах. Кабинет, надо сказать, не из самых приятных. Наверное, поэтому некоторые из нас, насколько это возможно, оттягивают визит к стоматологу и обращаются сюда, когда уже нет мочи терпеть зубную боль.

— Ну и напрасно, — говорит хирург-стоматолог с более чем тридцатилетним стажем, заведующий стоматологическим отделением ГУЗ «Добринская ЦРБ» Александр Сергеевич Крылов. — Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем больше у доктора шансов сохранить вашу белоснежную улыбку. В идеале посещать стоматолога нужно не реже двух раз в год. Ведь здоровье человека начинается с его рта. Даже маленьким детям нужно лечить молочные зубки.

Александр Сергеевич — настоящий профессионал своего дела. Аккуратный, внимательный и сосредоточенный, он одним своим видом умеет успокоить пациента и быстро «обезвредить» больной зуб.

Кажется, совсем недавно это было: двое докторов-стоматологов после окончания Воронежского мединститута приехали по распределению в Добринский район. Про Геннадия Ходякова и Александра Крылова даже появилась заметка в нашей районной газете. Но вряд ли тогда, в августе 1987 года, молодые специалисты могли предположить, что свяжут свою судьбу с липецкой глубинкой на всю жизнь, хотя и взялись за дело со всей энергией.

Стоматологи тогда были в дефиците, нагрузка на каждого немалая: 18 пациентов — на лечение, 25 — к хирургу. Сейчас нормативы уменьшились, а докторов стало больше — в отделении работают 10 специалистов.

— Честно говоря, было время, когда подумывал уехать из Добринки, — вспоминает Александр Сергеевич. — Причина банальная — жилищный вопрос. Полтора года пришлось ютиться в местной гостинице, бытовые условия никакие. А обещанное жилье было только в проекте. И лишь благодаря вмешательству тогдашнего руководителя района Олега Петровича Королева дом для учителей и медиков построили буквально за шесть месяцев. В новую квартиру, где живу по сей день, вселился 20 января 1989 года. Свое жилье и определило мою дальнейшую судьбу.

Начало работы в Добринке.

Так А.С. Крылов стал добринцем. А, вообще-то, родом он из поселка Грибановский, что в Воронежской области. И что самое интересное, наш герой никогда не мечтал о профессии врача.

Три года отучился в музыкалке по классу «баян», кстати, вместе с Татьяной Морозовой, преподавателем детской школы искусств, воспитавшей в Добринке целую плеяду талантливых вокалисток. Так что, обладая музыкальными способностями, вполне мог выбрать для себя эту творческую стезю.

Но Александр Сергеевич всегда считал себя технарем. В детстве увлекался радиотехникой, а после школы хотел стать военным. Даже поступал в Санкт-Петербургское высшее военное училище радиоэлектроники и совсем чуть-чуть не дотянул до проходного балла. Пришлось возвращаться домой. Девять месяцев работал слесарем на мебельном комбинате, а весной 1979 года ушел служить в армию.

В армии.

Демобилизовавшись, стал думать о будущей профессии, причем, не ставя перед собой высокую планку. Как-то его родная тетя Мария Тихоновна, учительница по профессии и очень авторитетная для племянника личность, ненавязчиво спросила:

— Чем будешь заниматься?

— На шофера пойду учиться, — ответил, действительно, держа в уме такую мысль.

— Собирайся-ка ты в Воронеж. Поступишь на рабфак, а потом в институт.

И Александр повез документы в политехнический институт, но пока ехал — передумал.

Встретил бывшего одноклассника, который учился в медицинском, и сам решил поступать на стоматологический факультет.

Первое время, пока не началась практика, учиться было тяжело. Школьная программа уже подзабылась, так что общеобразовательные предметы пришлось штудировать заново. Но Крылов старался и имел всегда только хорошие и отличные оценки. А когда пришла пора применить полученные знания на деле, и вовсе почувствовал себя как рыба в воде. Им, студентам, доверили реальных пациентов. Ответственно, но очень интересно. Именно тогда А.С. Крылов понял, что не ошибся с профессией. А хирургию выбрал благодаря куратору, увлеченному своим делом и умевшему заинтересовать других.

— Наша работа — это руки и практика имеет огромное значение, — продолжает собеседник. — Чем сложнее случай, тем лучше начинаешь разбираться в своем деле. Когда начинал, из оборудования у нас была ременная бормашина, да новокаин для обезболивания. Но работать было интересно. Много читали специальной литературы, обсуждали, спорили. Каждые пять лет — повышение квалификации…

Сейчас Александр Сергеевич сам передает накопленный опыт молодым коллегам, среди которых и его сын Павел, окончивший год назад тот же институт, что и отец.

— Я не хотел, чтобы сын пошел по моим стопам, — говорит Александр Сергеевич. — Но он так решил, и я его поддержал. На трудности не жаловался. Когда нужно, советуется со мной и я рад, что могу быть ему полезен. А учиться в нашем деле нужно всю жизнь. Доктор — это тот, кто учится сам и передает свои знания другим. По-моему, неправильно, когда успешный специалист закрывается в себе и не воспитывает смену.

Свое отношение у Крылова и к модной нынче тенденции попробовать себя в разных ипостасях и тяге к частой перемене мест.

— Доброе имя зарабатывается годами. А что мы можем сказать о человеке, который толком себя не смог нигде зарекомендовать?

У Александра Сергеевича, отметившего недавно 60-летний юбилей, дающий право подвести промежуточные итоги прожитого, философский взгляд на жизнь и любимое дело.

— Своими пациентами могу считать, наверно, весь район. Всегда стараюсь работать на совесть. Вспомнят люди добрым словом — хорошо, нет, — значит, не заслужил.

О личном

— А как сам доктор Крылов следит за своим здоровьем?

— Обязательно раз в неделю бассейн и баня с обливанием холодной водой. 12 лет назад отказался от сигарет, хотя был курильщиком с большим стажем. Здесь важно иметь характер, а он у меня от отца. Не поверите, сначала не знал, чем заполнить образовавшееся в отсутствие перекуров свободное время. Оказывается, мы тратим его очень много, когда выходим «на минутку», чтобы покурить.

— Чем увлекаетесь?

— Раньше очень любил читать, особенно классику. Мог засидеться с книгой до трех — четырех часов утра. Не могу без музыки, слушаю ее в наушниках, чтобы не мешать домашним. Любимый композитор — Григ, еще с музыкальной школы, певица — Уитни Хьюстон. А вот самому сыграть что-то на баяне уже вряд ли получится, слишком долго не брал в руки этот музыкальный инструмент.

— Семья?

— Жена Ольга Валерьевна — финансовый работник и сын Павел. Как уже сказал, теперь мой коллега. Радует, что он увлекается спортом: бегает, играет в футбол.

— Авторитетная для Вас личность?

— Отец Сергей Тихонович, участник Великой Отечественной войны. Строгий, но справедливый. Научил меня всему, что должен уметь мужчина, а еще игре в шахматы.

Тетя Мария Тихоновна — учительница географии. Была настоящим другом, с кем можно было обсудить любой вопрос. Но при этом никаких послаблений на уроке, первым к доске вызывала без всяких скидок на родственные отношения. Она никогда не навязывала своего мнения, давая возможность самому сделать выбор. Стараюсь следовать этому правилу.

С родителями.

— Самое памятное событие в жизни?

— Из последних — праздник по случаю моего 50-летия, который мы с супругой организовали в зале СПТУ. Нам приготовили там вкусную еду, собралось много друзей. Просто удивительно, что все самые близкие люди оказались рядом со мной в один день и в одном месте. Это настоящее счастье.

— Самому нравится готовить?

— Да. Любимое блюдо — салат с кальмаром. Отварить кальмара пару минут, мелко порезать, добавить лук, черный перец, яйцо и майонез. Вкуснятина. Всех друзей «подсадил» на этот простой салатик.

— Любимое время года.

— Раньше любил зиму, лыжи и коньки. Невозможно было усидеть дома. Сейчас таких зим, как в моем детстве, уже давно нет. Нравятся весна и осень. А вот лето не люблю за пыль.

— О чем сожалеете, что не сбылось?

— В молодости мечтал жить в городе, работать в большой клинике. Жизнь внесла свои коррективы. Но я об этом не жалею. В профессиональном плане добился не так уж мало. Я врач высшей категории, ветеран труда, награждался грамотой Министерства здравоохранения.

— Ценный совет, который получил в жизни.

— Если человек хочет, то научится.

— Любимые праздники.

— Не буду оригинальным, конечно, Новый год. А еще Всемирный день стоматолога, который отмечается 9 февраля.

Ольга ФРОЛОВА.

Фото Романа Панова и из архива А.С. Крылова.