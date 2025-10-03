Профессия с заглавной буквы

В трудовой книжке Ирины Васильевны Родионовой всего три записи. По окончании Липецкого пединститута была принята на работу учителем истории Добринской средней школы №3, затем перешла в районный отдел народного образования запасным учителем, а в настоящее время трудится во второй школе районного центра.

По признанию коллег, её уроки отличаются эмоциональной окраской, выражающей отношение самого педагога к изучаемому материалу, чётким построением, продуманными вопросами, предлагаемыми для изучения и повторения, доступным, без потери научности, объяснением. При изучении новых тем Ирина Васильевна опирается на знания и опыт детей, материалы учебника, исторические документы.

Педагог работает не только над усвоением исторических дат и анализом событий, но ярко и убедительно демонстрирует социальную значимость изучаемых процессов. Не случайно ученики Родионовой являются победителями и призерами различных олимпиад среди школьников по истории, обществознанию, экономике и праву.

На протяжении своей педагогической деятельности она также выполняет функции классного руководителя. И каждый выпуск с особой теплотой относится к своей «классной маме». Сколько бы ни прошло лет с момента прощания со школой, бывшие выпускники всегда находят время для встреч с Ириной Васильевной.

Большое внимание как учитель высшей квалификационной категории она уделяет повышению своего образовательного уровня и мастерства, делится накопленным опытом с коллегами, проводит открытые уроки, внеклассные мероприятия, выступает с докладами на заседаниях педагогических советов и методического объединения.

— Ирина Васильевна всегда принципиальна и тактична в отношении с коллегами, готова поддержать каждого советом, являясь при этом открытым и прямолинейным человеком, — такую оценку работе подчиненной дала директор школы Надежда Каширская.

За активную и плодотворную работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения И.В. Родионова награждена Почётными грамотами Министерства просвещения Российской Федерации, управления образования и науки Липецкой области, Липецкого областного Совета депутатов, администрации Добринского муниципального района, Центра развития добровольчества, избирательной комиссии Липецкой области.

…Начался очередной урок. Во время короткой фотосессии (чтобы не нарушать учебный процесс) обратил внимание на ребят.

Их глаза выражали крайнюю заинтересованность все тем, о чем рассказывала им Ирина Васильевна. Они смотрели на неё, понимая, что перед ними — настоящий Учитель. За мной закрылась дверь класса, а Ирина Васильевна осталась там, чтобы «сеять разумное, доброе, вечное»…