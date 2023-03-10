Читайте нас в

Прокуратура области организовала проверку по факту аварийной ситуации на водопроводе, в результате которой без холодного водоснабжения остались жители 16 улиц г. Липецка.

Проведение проверки поручено прокуратуре Октябрьского района г. Липецка.

В ходе проверки будет дана правовая оценка соблюдению законности в деятельности ресурсоснабжающей организации при ликвидации аварии.

О результатах поверки будет своевременно сообщено на информационных ресурсах прокуратуры области.

Напомним, выход воды на поверхность был зафиксирован утром 9 марта в районе улицы Папина, 17. Специалисты предприятия оперативно провели обследование трубопровода диаметром 500 мм и вывели из эксплуатации поврежденный участок. Ночью 10 марта сотрудники «РВК-Липецк» завершили ремонт участка магистрального водовода диаметром и возобновили подачу ресурса в дома горожан.