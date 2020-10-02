Прокуратура расторгла досудебные соглашения с фигурантами громкого уголовного дела в Липецкой области

Прокурор Левобережного района г. Липецка, изучив материалы уголовного дела в отношении руководства ОАО «ЭКССТРОИМАШ», принял решение о расторжении досудебных соглашений о сотрудничестве с бывшим генеральным и исполнительным директорами общества. Их, напомним, обвиняют в мошенничестве.

Принятое решение обусловлено тем, что обвиняемые перестали исполнять взятые на себя обязательства, сообщили в прокуратуре Липецкой области.

По уголовному делу также обвиняется бывший депутат Липецкого облсовета Михаил Захаров в совершении мошенничеств в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и уклонении от уплаты налогов.

Поскольку он скрылся от органов следствия, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Местонахождение Михаила Захарова установлено на территории Германии, поэтому в декабре прошлого года прокуратурой инициирована процедура его выдачи компетентным органам Российской Федерации.

Местонахождения еще одной фигурантки уголовного дела, О.И. Захаровой до настоящего времени не установлено, в связи с чем она объявлена в международный розыск и в отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование резонансного уголовного дела, надзор за обеспечением законности на всех этапах котрого осуществляется прокуратурой, находится на завершающем этапе.