Прощай, родная школа!

В Добринском округе отгремел выпускной бал для теперь уже бывших одиннадцатиклассников. Это был особенный день для тех, кто 11 лет назад впервые переступил школьный порог. Семьдесят выпускников Добринского округа покидают ставшие уже родными для них свои общеобразовательные учреждения.

Позади остались школьные годы учёбы, экзамены. Теперь они— выпускники, перед которыми стоит непростая задача: один за другим сдавать экзамены в самостоятельной жизни.

А в большом зале администрации муниципалитета прошла торжественная церемония вручения медалей «За особые успехи в учении» первой и второй степеней 10 выпускникам нашего округа. Эти юноши и девушки на протяжении всего периода обучения показывали высокий уровень знаний по всем предметам, ежегодно защищали честь своих школ и Добринского округа на предметных олимпиадах и конкурсах, интеллектуальных турнирах.

Вместе с главой администрации Добринского округа Александром Пасынковым в награждении лучших выпускников принимали участие его заместитель Олег Малыхин, председатель Совета депутатов Добринского округа Сергей Григорьев и начальник отдела образования Вадим Батышкин. Обладателями золотых медалей «За успехи в обучении 1 степени» стали выпускники лицея №1 п. Добринка Валерия Устинова и Надежда Шеховцова. Высшую награду в обучении получили Иван Моисеев и Полина Попова из школы №2 окружного центра. Ещё одной золотой медалисткой стала Ярослава Пригородова из школы села Дубовое.

Медали «За успехи в обучении 2 степени» вручили выпускникам лицея Даниилу Чернышову, Яне Костомаровой и Виктории Нехороших. Аналогичные награды получили Дарья Глотова из школы №2 п. Добринка и Даниил Пригородов из школы села Дубовое.

Но торжество не ограничилось вручением медалей. Свидетельства «Одарённый ребёнок» по итогам 2025-2026 учебного года и ценные подарки администрации Добринского округа получили выпускник 11 класса школы села Нижняя Матрёнка Иван Губин, выпускница лицея №1 п. Добринка Надежда Шеховцова и десятиклассник из лицея Дмитрий Данковцев.

От имени родителей выпускников самые тёплые пожелания и напутствия в адрес всех детей прозвучали от Татьяны Пригородовой. А сами выпускники в ответном слове поблагодарили родителей и педагогов за терпение, поддержку в трудную минуту.

После официальной части медалисты прошли по аллее фейерверков. По доброй традиции в небо были выпущены воздушные шары, которые олицетворяют новые надежды и свершения для ребят.

По традиции выпускники возложили цветы к памятнику погибшим в годы Великой

Отечественной войны, почтив их память минутой молчания.

А около Доски почета медалисты сфотографировались на память.

Вот и наступила пора, когда страничку с названием «Детство» надо перевернуть. В добрый путь, ребята!