Просто я работаю пожарным…

Эта профессия — одна из самых опасных. Для большинства людей, решивших её выбрать, это, скорее всего, призвание. Их работа — не только укрощение огня. Смелые люди, живущие рядом с нами, придут на помощь в любой опасной ситуации.

Знакомьтесь, начальник пожарной части №6 села Средняя Матренка Александр Шестаков. В беседе с корреспондентом «ДВ» он рассказал немало интересного относительно нелегкой службы огнеборцев.

Пожарным он стал не сразу. Окончив Усманский педколледж, получил диплом преподавателя физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности. Затем была учеба в Липецком педуниверситете на спортфаке. Но с карьерой физрука не сложилось, и ему предложили должность заместителя командира Среднематренского ОПСП. Здесь он с момента его открытия. Через пять лет, набравшись опыта, возглавил подразделение.

— Некоторые думают, что мы приезжаем на место пожара и просто проливаем его водой с разных сторон, — рассказывает Шестаков. — На самом деле это всегда слаженная и чётко организованная работа. Сначала выбираем направление тушения. Если есть угроза жизни человека — немедленно предпринимаем действия для его спасения, если есть опасность взрыва газа, направляем усилия на её устранение. Когда понимаем, что глобальной угрозы нет, стараемся ликвидировать пожар с минимальным ущербом для материальных ценностей.

Не стоит забывать, что, кроме пожаров, часто происходят ещё и ДТП, случаются происшествия на воде, захлопываются двери в жилище. Во всех этих случаях не обойтись без помощи спасателей. Кроме того, пожарный расчёт обязан выехать по сигналу противопожарной сигнализации в социально значимом объекте. А чего стоят залезшие на крышу или дерево коты, упавшие в яму животные.

Случаются и ложные вызовы, когда кому-то что-то показалось. Очень часто такое происходит, когда человек принимает за пожар дым от работ с открытым огнем, разжигаемых костров или водяной пар, кажущийся на расстоянии задымлением.

Бытует мнение, что если нет выездов, то пожарные отдыхают и ничего не делают. Но это, конечно же, не так. Как и в любом виде деятельности, у них есть ещё и работа с документами, не забывают спасатели и про профилактическую работу среди населения, особенно — в школах. Во время лекций ребята узнают о правилах поведения на открытой воде, знакомятся со средствами спасения попавших в беду. Спасатели регулярно проверяют надежность пожарных гидрантов. А чего стоят практические занятия по боевому развертыванию. Одних пожарных рукавов в ПЧ-6 почти километр. Кроме того, практически ежедневно пожарные отрабатывают различные нормативы, оттачивая навыки по пожарно-спасательной подготовке, оказанию первой медицинской помощи, то есть доводят до автоматизма те действия, которые помогут предотвратить или свести к минимуму последствия происшествия.

— Наши пожарные расчеты дежурят сутки через трое, — сообщил Шестаков, — когда нет вызовов, до обеда, проводим учебные занятия по специальной и физической подготовке. В течение дня соблюдаем чистоту, готовим еду, проверяем готовность машин и оборудования. В распорядке дня есть сон, но спать не приходится. Всегда нужно быть в боевой готовности. С момента поступления тревожного сообщения мы собираемся и экипированные выезжаем за ее пределы за 60 секунд. Едем к месту ЧП кратчайшими путями. У нас в распоряжении два автомобиля ЗиЛ-131, оборудованные цистернами и системами водоподачи. Мы всегда приезжаем на место возгорания с полными емкостями. Для создания сплошной или распылённой струи используем ручные пожарные стволы. Они подают огнетушащую струю под определённым давлением.

Каждый такой ствол расходует 30-70 литров в секунду. На сколько хватит воды, будет зависеть и от того, сколько пожарных стволов используются от одной цистерны. При выездах на ДТП в обязательном порядке берем с собой переносной комплект ГАСИ — гидравлический аварийно-спасательный инструмент, применяемый для извлечения (деблокирования) пострадавших в условиях чрезвычайных ситуаций.

Александр Иванович может говорить о своей работе бесконечно. По эмоциям и горящим глазам понимаешь, насколько он её любит. Наверное, собеседник еще немало бы рассказал о буднях огнеборцев, но сообщение от диспетчера, требующее немедленного реагирования, поставило точку в нашем разговоре:

— Стаж работы у моих коллег разный. Но практически для каждого это не просто профессия, а своего рода образ жизни. Работа для настоящих мужчин. В любой момент мы можем положиться друг на друга. А это в нашем деле — самое главное.

Справка: ПЧ-6, тогда она называлась отдельный пожарно-спасательный пост, была торжественно открыта 10 июня 2010 года. Кроме Средней Матренки и прилегающих к ней деревень, огнеборцы несут круглосуточную пожарную охрану больших и малых населенных пунктов Верхнематренского и Дуровского теротделов. Их девятнадцать, в них проживает почти три тысячи человек.

Эдуард ДЕМИХОВ.

Фото автора.