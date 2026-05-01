Экзамен для родителей

Мамы и папы будущих выпускников 11-х классов поменялись местами со своими детьми во время Всероссийской акции «Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Мероприятие состоялось в Пушкинской школе. Пришедшим на экзамен взрослым напомнили, насколько важна их поддержка в стрессовый для детей период. Им подробно рассказали, что ждёт будущих выпускников на ЕГЭ. В акции, в том числе, в качестве родителя принимал участие начальник отдела образования Добринского муниципального округа Вадим Владимирович Батышкин. Всего 10 мам и пап изъявили желание сдать ЕГЭ по русскому языку.

Родители прошли все этапы экзаменационного процесса: от проверки на запрещённые предметы до заполнения бланков. Хотя на сей раз работу сократили до одного часа, всё-таки мамы и папы смогли на себе прочувствовать всю атмосферу экзамена, познакомиться с типами заданий, вспомнить программу по русскому языку, ну и, конечно, по-новому взглянуть на трудности, с которыми сталкиваются дети на ЕГЭ.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Русский язык — обязательный предмет для сдачи ЕГЭ, его сдают все выпускники.

70 одиннадцатиклассников выпускаются в 2026-м году в нашем округе.