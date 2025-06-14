Противника заметят в темноте

В администрации Добринского района по поручению руководителя муниципалитета Александра Пасынкова волонтерам Сергею Безгину и Алексею Атискову был передан тепловизионный прицел Guide TR650, который был приобретен на средства спонсоров, руководителей сельхозпредприятий, индивидуальных предпринимателей и обычных неравнодушных жителей района.

— Эта техника, — говорит Алексей Атисков, — очень необходима нашим солдатам на фронте. С такой просьбой к нам обратился наш земляк с позывным «Буран» из 52 артиллерийской бригады ВДВ группировки войск «Днепр». Такой прицел по его характеристикам долго и эффективно работает при низких температурах, обеспечивает отличный обзор и привычную установку на оружие, способен уверенно обнаружить цель на расстоянии до 2000 метров вне зависимости от времени суток и погодных условий. Прицел отличается компактностью, водозащитой, сверхдолгой работой (до 8 часов) от одного заряда аккумулятора. В скором времени техника будет доставлена по назначению.

Тепловизионный прицел, инструкцию к нему волонтерам передал заместитель главы администрации Добринского района Олег Малыхин. Как заверили волонтеры, наш защитник и его сослуживцы очень благодарны землякам и всем причастным за такой дорогой подарок.

Боец с позывным «Буран» заверил, что благодаря помощи тыла Победа будет за нами!

“Мы готовы взаимодействовать с волонтерами по всем вопросам. Объединяя наши усилия, мы можем лучше поддержать солдат на передовой, действовать быстрее и эффективнее”, – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.