Проверка перед жатвой

Земледельцы нашего округа готовятся к началу очередной жатвы. Природа, несмотря на капризы минувшей весны, берет свое. Зерновые массивы постепенно меняют свой цвет с темно-зеленого на ярко-желтый. А это значит, что очередная страда на подходе. Все ли готово к ее началу, узнал корреспондент «ДВ» на примере ООО «Битюг», которое являет собой классический пример грамотной организации всех производственных процессов.

Убирать местным труженикам есть что. Гендиректор «Битюга» Дмитрий Болдин устроил небольшую экскурсию по полям, которая завершилась на зерновом току. Ячмень (600 га) и озимая пшеница (1200 га) радуют глаз так же, как и стройные ряды кукурузы и подсолнечника. И пшеница, и ячмень прошли стандартные этапы подготовки почвы, минеральной подкормки и внесения средств химической защиты от сорняков, болезней и вредителей. Отметим, что сев как озимой пшеницы, так и ячменя выполнили механизаторы Александр Тамрян и Дмитрий Кучерявенко при помощи 9-метровой пневматической сеялки точного высева «Амазон». Посевной комплекс работал и осенью, и весной круглосуточно, люди за штурвалом трактора трудились посменно. Вместе с семенами в почву одновременно вносились и минеральные удобрения.

Руководитель «Битюга» оценивает нынешнее состояние зерновых культур на твердую четверку. Понимает, что скромно, но лучше так, чем заниматься прожектёрством.

— Предварительный анализ формирующихся зерен показал нормальное содержание в них необходимых питательных веществ, — сообщил он, — сейчас колосья находятся в фазе восковой спелости, в каждом колосе — от пятидесяти до шестидесяти зерен. Для хорошего урожая у нас есть все предпосылки.

Восемь зерноуборочных комбайнов — шесть «Клаасов», «Торум» и «Полесье» — уже поставлены на линейку готовности. Механизаторы Виктор и Николай Рязанцевы, Александр Тамрян, Сергей Яблонских, Дмитрий Кучерявенко, Сергей Трухачев, Александр Дробышев и Данил Кузнецов по первому сигналу руководителя готовы вывести агрегаты в поле. Водители Иван Шеховцов, Вадим Дзукаев, отец и сын Стрельниковы Валерий и Данила оперативно доставят ценный груз с поля на ток.

Страду-2026 в «Битюге» планируют начать организованно, здесь все продумали до мелочей. В механизированный отряд, кроме вышеуказанных комбайнеров, вошли Юрий Танчев и Борис Дедяев. Первый на тракторе с бочкой будет отвечать за пожарную безопасность. Лето, жара, сухая стерня и пожнивные остатки, каждый момент жатвы должен быть под контролем. Второй механизатор должен выполнять своевременное дискование обмолоченных наделов.

Новый урожай начнет поступать на территорию зерноприемного комплекса. Автомашины с ячменем и пшеницей первой встретит заведующая весовым пунктом Марина Ширяева. В помещении недавно построенной и оборудованной по-современному весовой — электронные дисплеи с цифрами (вес принимаемого и перемещаемого зерна) и тетради для занесения в них ежедневных данных.

Во время жатвы-2026 на току «Битюга» будут работать два машиниста зерноочистительных машин, ЗАВ-100 доверен Михаилу Трухачеву, Петру Агаркову достался ЗАВ меньшей производительности, 50 тонн зерна в час. На этом — всё. Времена женщин с деревянными лопатами возле зерновых буртов давно прошли. С недавнего времени все производственные процессы на местном току полностью механизированны.

— Мы готовы к приему нового урожая, — твердо заявил заведующий током Владимир Конопкин, — как только последует команда руководителя, сразу запускаем оборудование. Пробную прокрутку уже провели. Все работает как часы. Шесть зернохранилищ общей вместимостью 18000 тонн ожидают загрузку.

С началом жатвы ни одна мелочь не должна нарушить ее ход. Для подвоза механизаторов в поле выделен специальный транспорт — проходимый УАЗ-«буханка». Его водитель Сергей Ярославцев, кроме этого, будет доставлять к месту работ горячие обеды и ужины. Питание всех участников страды — абсолютно бесплатное. О том, чтобы блюда были и вкусными, и калорийными, позаботится повар местной столовой Галина Рощупкина.

Кроме традиционного объезда полей, Дмитрий Болдин ежедневно следит за сводкой погоды. И проверяет процент влажности зерна. По его словам, оптимальная цифра для выхода комбайнов в поле — четырнадцать процентов. Если показатель выше этого значения, нужно подождать.

— Новая страда — новые надежды, — говорит молодой руководитель, — дай Бог, чтобы они в полной мере оправдали наши ожидания.