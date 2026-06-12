Путешественник, поисковик, водолаз, медик…

Встречаются добринцы, которые буквально поражают своей многоплановой деятельностью. И даже не знаешь, что во всём этом первично. Вот и наш земляк Артём ДУЛИН имеет так много увлечений и трудится одновременно в нескольких местах, что можно лишь поклониться ему с единомышленниками.

Если зайти на страницу к Артёму Дулину в соцсетях, то на всех фотографиях красоту страны вы увидите его внимательным глазом.

ЧЛЕН РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Это благодаря таким, как он, мужчинам не из робкого десятка, потом люди точнее узнают о географии и истории страны, останки без вести пропавших в годы войны бойцов вновь обретают свои имена, а у затонувших кораблей тоже становится известна причина гибели…

Если посмотреть на фотоальбом собеседника в Интернете, то можно совершить путешествие из одного края страны в другой: от Карелии до Байкала. И сегодня — наш разговор с Артёмом Юрьевичем, пока он не улетел открывать новый заповедник на Чукотке, искать погибших воинов у берегов Сахалина или исследовать путь нашего земляка, великого учёного-путешественника Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского в горах и степях Киргизии с Казахстаном. А.Ю. Дулин уже написал в Русское географическое общество (РГО) заявки на такие экспедиции.

Наш земляк Артём Дулин – член Русского географического общества.

Родился парень в Добринке в обычной семье продавца Валентины Дмитриевны и водителя «скорой» Юрия Александровича Дулиных, в 2005-м окончил первую Добринскую школу и поступил учиться на фельдшера в Липецкий медколледж. Всегда в учебных заведениях был активистом. В родном посёлке среди артистов числился: в «Утренней звезде» призы получал за песни; в колледже, помимо учёбы, танцами увлёкся. С группой они выезжали в различные города и привозили кубки. Тут вроде всё понятно: получил диплом фельдшера, по окончании — срочная служба в ВМФ, в морской пехоте. После армии работал в здравпункте на НЛМК. И вдруг в его альбоме мне попадается фото, где Дулин — водолаз, а вокруг плавают обломки льда….

— У меня всегда мечта была — работать в МЧС, признаётся Артём, — и я пришёл сперва туда медиком, после переквалифицировался на водолаза, специально для этого учился, потом повышал квалификацию в лучших водолазных школах — Воронежской и Новороссийской. Работал водолазом в Липецке и по области в Маневренно-поисковой группе водолазов, после трудился в «Центре медицины катастроф» инструктором по первой медпомощи. Ещё учился на рентген-лаборанта и почти три года делал снимки в Добринской ЦРБ.

После Добринки А.Ю. Дулин переехал в Воронеж, где более 10 лет отработал рентген-лаборантом в областной больнице и БСМП. Говорит, что стаж по выслуге уже выработал. Сейчас трудится на трёх работах: в Воронежской областной больнице, частной клинике и Едином миграционном центре в медкомиссии.

— Где же при таком плотном графике работы находите место Русскому географическому обществу, с чего всё началось? — задаю вопрос Артёму.

— Это тоже было моей мечтой: стать членом РГО и участвовать в экспедициях. Здесь большое спасибо хочу сказать нашей школьной учительнице географии Наталье Григорьевне Максимовой, которая лично мне привила любовь к своему предмету и в целом к стране. И мне захотелось её посмотреть. Первая на тот момент дальняя поездка была в студенческие годы в Санкт-Петербург. Я просто в него влюбился. И как только это всё можно было построить! Потом я попал в Суздаль. Словно в сказке 10 веков назад очутился… Вообще, хочется страну посмотреть всё более и более.

Артём Дулин (в центре) на заседании РГО во время подведения итогов за 2025 год.

«ОСТРОВА ПАМЯТИ» НЕ ДАЮТ ПОКОЯ

— Гляжу на Ваше очередное фото, — говорю Артёму, — там останки человека. Поняла: Вы — участник поискового движения. Расскажите о самой запомнившейся находке, которая произошла во время такой экспедиции. Да и, вообще, как туда тоже попали?

Во время работы на древнейшей стоянке людей в д. Борщёво Воронежской области.

— Я писал заявки в РГО, кстати, это может сделать любой молодой человек, желающий участвовать в таких экспедициях. «Острова Памяти» — проект, направленный на сохранение исторической памяти, поисковые экспедиции на внешние острова Соммерс и Гогланд в Финском заливе. Наш руководитель Илья Дюринский — просто одержимый в хорошем смысле слова этим делом человек, имеет Благодарность от президента России В.В. Путина. Поисковое движение «Острова Памяти» реализуется совместно с

Минобороны, ДОСААФ и РГО, включает в себя поиск затонувших кораблей, погибших бойцов, утраченных мест их захоронений и много чего ещё. Я направлял заявки, и однажды выпало мне счастье: пригласили в экспедицию на Туннуг в Республику Тыву на раскопки царского скифского кургана. Но поехать именно в тот момент не смог: родился ребёнок — сын Ярослав от первого брака, сейчас ему 6 лет. В шутку говорю: сынок «сорвал» мне поездку. Однако мечта осталась быть причастным к РГО. И позднее появился второй шанс.

Останки одного из двух найденных поисковиками морских пехотинцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

За два последних года А. Дулин совершил 10 экспедиций. Признаётся: «Острова Памяти» напомнили ему, что «история — это не страницы учебника, а камни, волны и ветер. И нет ничего полезнее, когда ты лично в учебник дописываешь историю страны сам». Карелия путешественнику-поисковику, по его словам, «показала, как природа умеет говорить без слов через шум леса и отражение звёзд в озёрах. Башкирия подарила ощущение простора, а воронежские древнейшие стоянки людей Костёнки и Борщёво заставили задуматься о глубине времени».

Зимняя Бурятия.

Дон-батюшка в Борщёвском сельском поселении Воронежской области.

Горы и леса Башкирии глазами земляка Артёма Дулина.

С большим интересом Артём рассказал про поездку с «Островами Памяти» на о. Соммерс, где он был руководителем водолазных спусков. Самой главной находкой поисковиков стал советский военный противолодочный корабль «Морской охотник» – 305. Это тип боевых катеров, которые охотились за подводными лодками. Его разбомбили фашистские самолёты в 1943-м. Он затонул недалеко от берега, поэтому почти всему личному составу удалось спастись. За 80 с лишним лет время и природа сильно «поработали» над кораблём. И всё-таки поисковики его отыскали!

Артём Дулин — руководитель водолазных спусков в поисковом движении «Острова Памяти».

С огромным трепетом земляк говорит о том, как водолазы нашли в капитанской рубке чернильницу, а рында (колокол) этого корабля тоже была ранена: пробита бронебойной пулей. На мой вопрос: «Есть ли у Вас в России «место силы», куда хотите возвращаться снова и снова?» — А.Ю. Дулин отвечает, что это тоже остров Соммерс…

Корабли Серна, которые доставляют поисковиков из Островов Памяти по нужному маршруту.

Там же поисковик с товарищами совершили великое дело: из сурового каменного грунта подняли останки погибших во время войны двух морских пехотинцев.

Отправили запрос в Министерство обороны, чтобы установить их имена. Семьи фронтовиков, пусть уже не мамы матросов и не жёны, обретут теперь своих родных, без вести пропавших в войну. Кстати говоря, именно Артём Дулин оперативно помогал устанавливать имена наших добринских земляков, когда осенью в полях фермерских хозяйств находили медали «За отвагу». Мы в «Добринских вестях» об этих случаях писали.

На месте гибели бойцов поисковики на острове Соммерс поставили стелу.

Ну и было бы не справедливо, если не сказать, что дедушка героя публикации тоже когда-то работал в нашей районной газете — это Дулин Александр Тихонович, ныне покойный.

Его внук, фотографирующий все интересные моменты в жизни и природе, а также ведущий подробный дневник с записями о своих путешествиях (конечно, современный — в соцсетях в Интернете) утверждает, что любовь к поездкам, снимкам и записям ему, скорее всего, именно от деда передалась.

— Когда работал флюорографом на «передвижке» в Добринке, то фотография заняла особое место в моей жизни: и на работе, и на досуге. Увлёкся в тот момент красотами Добринского края. И далее уже невозможно остановиться.

Такой измученный, но очень довольный результатом возвращается домой путешественник-поисковик-водолаз-волонтёр Артём Дулин.

ЕГО СЕМЬЯ — ЕДИНСТВО НАРОДОВ

Опять же, глядя на фото, сразу замечаю, что супруга моего собеседника не славянка. А.Ю. Дулин подтверждает: бурятка из Нижнеангарска. Её родина — живописное село Байкальское Северо-Байкальского района Республики Бурятии.

Сразу возникает вопрос: где Добринка или даже Воронеж и где Байкал? Но пути Господни неисповедимы. И дорожки Ксении и Артёма однажды пересеклись.

Супруги-путешественники Артём и Ксения Дулины в Эвенкии, у памятника, посвящённого строителям БАМа.

— В 2021-м году я с коллегой, с которым во время ковида вместе проработали около двух лет в «красной зоне», купили турбилеты на Байкал. Ксения во время этой поездки была у нас гидом. Так и познакомились. Через два месяца я летел посмотреть Сербию и пригласил её, она согласилась. А вскоре мы поженились. Свадьба была в Воронеже. Их семейство прилетало к нам. У жены пять сестёр. Раскиданы по всему свету: живут во Франции, в Тайланде, Улан-Удэ, Санкт-Петербурге… Моя тёща Сталина Петровна — бурятка, она балерина, сейчас преподаёт танцы в Северо-Байкальске. Тесть Владимир Иванович Алмаши родом из Республики Коми, он один из исследователей Баргузинского заповедника, вёл там учёт соболей. Сейчас тесть проводит экскурсии по Байкалу и преподаёт в кружке юного натуралиста. В их доме в одно окно виден Байкал, в другое — БАМ. По возможности с Ксенией выезжаем туда часто. Про красоту Байкала много сказано. И это воистину так!

Супруги Дулины изучают неизведанное в Крыму.

— Как же Ваша мама отнеслась к такому выбору жены? Всё-таки другая нация и совершенно другая религия? — уточняю я.

К молодожёнам Ксении и Артёму в Воронеж приезжали не только родители жениха из Добринки, но и невесты — из Бурятии.

— Моя Валентина Дмитриевна больше переживала из-за моих экспедиций, считая эту работу опасной. Хотя на самом деле каждая поездка сопряжена с риском. Но мы не ищем лёгких путей! А насчёт супруги — всё просто. Мама сказала: «Полюбили друг друга — живите с Богом». Наша свадьба была с национальным колоритом: гости из далёкого края исполняли свои лихие бурятские танцы. А когда тёща запела гимн Бурятии, мама самой первой встала: гимн же! Папа Юрий Александрович мечтает увидеть Байкал своими глазами. Уверен: это однажды получится.

На малой родине супруги Ксении (справа) с её родственниками. На заднем плане – великий Байкал.

— А сами Вы о чём мечтаете, вернее, что ещё посмотреть и исследовать? — опять интересуюсь у путешественника-поисковика. — Думается, где только ни были: Карелию и арктическую Териберку видели, маралов на реву в Башкирском заповеднике считали, центр России с «золотым кольцом» изучили, красоту Байкала с его разных сторон рассмотрели, как водолаз дно Финского залива обследовали, и уже найденный корабль «Морской охотник» благодаря Вам и товарищам из «Островов Памяти» поставлен на учёт, экипаж установлен, предметы с него нашли место в музее. Всего тут и перечислить невозможно.

Национальное блюдо бурят – буззы – постоянно бывают на столе у Артёма и Ксении Дулиных.

— Много мест я в России ещё не обошёл. К примеру, Алтай пока остался «за кадром». Планирую в этом году туда от РГО со «Школой безопасности» попасть. Я не видел Северный полюс, не фотографировал белых медведей в природе… А самое важное для меня — с Поисковым движением России добраться до берегов Тихого океана, где шла война России с Японией, на Курильскую гряду — острова Парамушир, Шумшу и ещё на Сахалин. Там много останков наших бойцов лежат неизвестными на дне моря. Восстановить их имена — наш моральный долг.

Самь-Сыйт. Деревня народа саамов на Кольском полуострове.

Этот снимок путешественник-член Русского географического общества А.Ю. Дулин сделал в Башкирии.

— Что Вас вдохновляет более всего в путешествиях по родной стране?

— Красота природы и жажда открытий.

У храма в Бурятии во время местного Нового года – праздника Сагаалган.

Водопад Джур-Джур в Крыму.

— Вы побывали в различных уголках России, познакомились с разными народами. Есть то, что нас всех объединяет? — стало любопытно мне.

— Нас сближает многое: уважение к гостям, любовь к родной земле, память о прошлом, даже кухня, — размышляет Артём. — Везде принимают очень почтительно. Если говорить про кухню, то удивили щедростью все: сербская — огромными и вкусными порциями; у бурят — необыкновенным обилием мяса. Дома с женой мы по праздникам лепим их буззы. Они похожи на большие кавказские хинкали (подобие крупного пельменя), только без хвостика. Мне нравятся ещё их супы-шулэны, напоминающие нашу лапшу с мясом. Шулэн у бурят считается символом гостеприимства и семейного тепла. Его часто готовят для больших застолий, чтобы порадовать близких вкусным и питательным обедом. И обязательно на родине жены угощают байкальской рыбой, например, омулем. Вообще, наша семья — маленький пример единства народов России.

У памятника, воздвигнутого на могиле погибших в годы Великой Отечественной войны в Русской Гвоздёвке (Воронежская обл.).

Так ведь и есть на самом деле: разные народы, но говорят на одном языке уважения, ценят традиции друг друга, а молодые Дулины создают новую семейную историю.

— И всё-таки в чём, по-вашему, главная ценность работы волонтёров Русского географического общества?

— Мы помогаем сохранять культурное и природное наследие России, — убедительно отвечает А.Ю. Дулин. — У нас одна цель, потому что одна страна. В каждой экспедиции мы встречаем удивительных людей из разных регионов, знакомимся с их бытом и традициями, а потом продолжаем дружить. Эта связь — самое дорогое, что у нас есть.