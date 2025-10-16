Радушный приём для “царицы полей”

В районе набирает темпы обмолот кукурузы. Одни из лидеров по урожайности — земледельцы из ООО «Битюг». Труженики этого сельхозпредприятия умело внедряют в производство современные технологии, интересуются последними разработками селекционеров. Главное, по их мнению, — забота о земле.
Нынешней весной в «Битюге» кукурузой заняли восемьсот гектаров пашни. Ее предшественниками выступили зерновые культуры: пшеница и ячмень.
Прежде всего, селяне начали с подготовки почвы. Осенью на всех площадях провели глубокое рыхление с одновременным внесением на каждый гектар по полтора центнера сложных удобрений. В работе использовали современный почвообрабатывающий комплекс, который вместе с рыхлением пахотного слоя вносил минеральные удобрения на заданную глубину. С этим важным агроприемом на отлично справился механизатор Борис Дедяев.
Весной на всех массивах Сергей Трухачев выполнил предпосевную культивацию, а затем провели весенний сев. Эту работу поручили Виктору Рязанцеву. Он, используя современную пневматическую сеялку точного высева, все 800 га засеял с высоким качеством и в оптимальные агротехнические сроки.
Как только появились первые всходы, междурядья подкормили жидкими удобрениями и обработали пестицидами. И вновь не обошлось без участия Б. Дедяева, который занимался внесением химсоставов.
Летом кукуруза вдоволь понежилась на солнышке, дожди обильно поливали «царицу», чтобы початки выросли и налились зерном.
Осенью на поля вышли комбайны, оборудованные специальными «гребенками» для обмолота.
— Урожай в этом году хороший, — рассказывает руководитель «Битюга» Дмитрий Болдин, — лишь весна с ее заморозками слегка притормозила ход посевной, а в целом погодные условия в этом сезоне благоприятно сказались на развитии многих сельскохозяйственных культур. И пшеница, и ячмень, и подсолнечник нас порадовали отдачей. Кукуруза — не исключение. В работе в этом году мы применили сорт «ДКС». Он показал себя наиболее устойчивым к нашим температурным перепадам.
В день нашего визита в «Битюге» уборку «царицы полей» вели братья Виктор и Николай Рязанцевы, а также Сергей Яблонских. Несколько проходов по полю, и бункер комбайнов полон. Под выгрузной шнек оперативно подъезжают большегрузные автомашины. На отвозе зерна с поля до тока заняты водители Александр Стрельников, Иван Шеховцов, отец и сын Стрельниковы — Валерий и Данил. К слову, В. Стрельников прямо на работе отметил очередной день рождения.
— Коллеги поздравили, руководитель произнес теплые слова, — сообщил виновник торжества, — на этом всё, пока не до праздников и застолий, ведь общее дело еще не завершено. Когда закроем очередной сельскохозяйственный год, тогда и будет повод для радости.
За одну дневную смену механизированный отряд в среднем убирает тридцать гектаров. Весь урожай отвозят на ток, там он проходит первичную подработку, и зерно засыпают на хранение. Его влажность в пятнадцать процентов это вполне позволяет. Сейчас вопросы сбыта кукурузы не очень интересуют местных аграриев. Они знают, что хорошая цена на их товар — впереди. А пока есть дело более важное: обмолотить кукурузные массивы без потерь.
Ярко-желтые, налитые зерном початки на каждом растении радуют глаз. До подхода комбайнов, которые идут нам навстречу, есть несколько минут. Это время Дмитрий Болдин использует для небольшого теоретического экскурса.
— Кукуруза — одна из основных культур современного земледелия, — пояснил он, — из неё получают муку, крупу, хлопья, крахмал, этиловый спирт, глюкозу, сахар, патоку и масло. Помимо этого, зерно кукурузы является ценным компонентом для приготовления комбикормов. И как пропашная культура кукуруза служит хорошим предшественником: она способствует освобождению полей от сорняков, почти не имея общих с зерновыми культурами вредителей и болезней. Расчеты показывают, что затраты на производство одной тонны кукурузы и одной тонны ячменя примерно равны. А вот по урожайности «царица полей» значительно обгоняет своего полевого собрата так же, как и по цене реализации.
Из-за шуршащих на ветру высоких стеблей показались комбайны. Болдин останавливает одну из машин, недолго общается с механизатором Сергеем Яблонских. Тема разговора — качество обмолота. Хотя общение руководителя с подчиненным, скорее, номинальное. После прохода самоходных машин на поле остается невысокий ровный частокол срезанных кукурузных стеблей вместе с измельченными растительными остатками. Целых початков и рассыпанного зерна не наблюдается.
Прямо к месту работ полеводам доставляют горячие обеды и ужины. Повар местной столовой Галина Ращупкина старается делать меню и разнообразным, и вкусным, и калорийным. Водитель автомобиля-«буханки» Сергей Ярославцев оперативно развозит и раздает людям пищу.
Осенние дожди нет-нет, да и прервут уборку кукурузы. К этому в «Битюге» относятся спокойно. Во-первых, кукуруза — не ячмень или пшеница, не начнет осыпаться. А во-вторых, небесная влага в эти дни очень сильно поможет озимым взяться за силу.