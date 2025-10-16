Радушный приём для “царицы полей”

В районе набирает темпы обмолот кукурузы. Одни из лидеров по урожайности — земледельцы из ООО «Битюг». Труженики этого сельхозпредприятия умело внедряют в производство современные технологии, интересуются последними разработками селекционеров. Главное, по их мнению, — забота о земле.

Нынешней весной в «Битюге» кукурузой заняли восемьсот гектаров пашни. Ее предшественниками выступили зерновые культуры: пшеница и ячмень.

Механизатор Сергей Яблонских и гендиректор ООО «Битюг» Дмитрий Болдин. Короткий разговор на месте жатвы.

Прежде всего, селяне начали с подготовки почвы. Осенью на всех площадях провели глубокое рыхление с одновременным внесением на каждый гектар по полтора центнера сложных удобрений. В работе использовали современный почвообрабатывающий комплекс, который вместе с рыхлением пахотного слоя вносил минеральные удобрения на заданную глубину. С этим важным агроприемом на отлично справился механизатор Борис Дедяев.

Отец и сын Валерий и Данил Стрельниковы заняты перевозкой зерна с поля до тока.

Весной на всех массивах Сергей Трухачев выполнил предпосевную культивацию, а затем провели весенний сев. Эту работу поручили Виктору Рязанцеву. Он, используя современную пневматическую сеялку точного высева, все 800 га засеял с высоким качеством и в оптимальные агротехнические сроки.

Как только появились первые всходы, междурядья подкормили жидкими удобрениями и обработали пестицидами. И вновь не обошлось без участия Б. Дедяева, который занимался внесением химсоставов.

Механизатор Борис Дедяев готовит почву после кукурузных наделов. Будущей весной здесь разместятся зерновые культуры.

Летом кукуруза вдоволь понежилась на солнышке, дожди обильно поливали «царицу», чтобы початки выросли и налились зерном.

Осенью на поля вышли комбайны, оборудованные специальными «гребенками» для обмолота.

— Урожай в этом году хороший, — рассказывает руководитель «Битюга» Дмитрий Болдин, — лишь весна с ее заморозками слегка притормозила ход посевной, а в целом погодные условия в этом сезоне благоприятно сказались на развитии многих сельскохозяйственных культур. И пшеница, и ячмень, и подсолнечник нас порадовали отдачей. Кукуруза — не исключение. В работе в этом году мы применили сорт «ДКС». Он показал себя наиболее устойчивым к нашим температурным перепадам.

В день нашего визита в «Битюге» уборку «царицы полей» вели братья Виктор и Николай Рязанцевы, а также Сергей Яблонских. Несколько проходов по полю, и бункер комбайнов полон. Под выгрузной шнек оперативно подъезжают большегрузные автомашины. На отвозе зерна с поля до тока заняты водители Александр Стрельников, Иван Шеховцов, отец и сын Стрельниковы — Валерий и Данил. К слову, В. Стрельников прямо на работе отметил очередной день рождения.

— Коллеги поздравили, руководитель произнес теплые слова, — сообщил виновник торжества, — на этом всё, пока не до праздников и застолий, ведь общее дело еще не завершено. Когда закроем очередной сельскохозяйственный год, тогда и будет повод для радости.

За одну дневную смену механизированный отряд в среднем убирает тридцать гектаров. Весь урожай отвозят на ток, там он проходит первичную подработку, и зерно засыпают на хранение. Его влажность в пятнадцать процентов это вполне позволяет. Сейчас вопросы сбыта кукурузы не очень интересуют местных аграриев. Они знают, что хорошая цена на их товар — впереди. А пока есть дело более важное: обмолотить кукурузные массивы без потерь.

Ярко-желтые, налитые зерном початки на каждом растении радуют глаз. До подхода комбайнов, которые идут нам навстречу, есть несколько минут. Это время Дмитрий Болдин использует для небольшого теоретического экскурса.

— Кукуруза — одна из основных культур современного земледелия, — пояснил он, — из неё получают муку, крупу, хлопья, крахмал, этиловый спирт, глюкозу, сахар, патоку и масло. Помимо этого, зерно кукурузы является ценным компонентом для приготовления комбикормов. И как пропашная культура кукуруза служит хорошим предшественником: она способствует освобождению полей от сорняков, почти не имея общих с зерновыми культурами вредителей и болезней. Расчеты показывают, что затраты на производство одной тонны кукурузы и одной тонны ячменя примерно равны. А вот по урожайности «царица полей» значительно обгоняет своего полевого собрата так же, как и по цене реализации.

Из-за шуршащих на ветру высоких стеблей показались комбайны. Болдин останавливает одну из машин, недолго общается с механизатором Сергеем Яблонских. Тема разговора — качество обмолота. Хотя общение руководителя с подчиненным, скорее, номинальное. После прохода самоходных машин на поле остается невысокий ровный частокол срезанных кукурузных стеблей вместе с измельченными растительными остатками. Целых початков и рассыпанного зерна не наблюдается.

Прямо к месту работ полеводам доставляют горячие обеды и ужины. Повар местной столовой Галина Ращупкина старается делать меню и разнообразным, и вкусным, и калорийным. Водитель автомобиля-«буханки» Сергей Ярославцев оперативно развозит и раздает людям пищу.

Осенние дожди нет-нет, да и прервут уборку кукурузы. К этому в «Битюге» относятся спокойно. Во-первых, кукуруза — не ячмень или пшеница, не начнет осыпаться. А во-вторых, небесная влага в эти дни очень сильно поможет озимым взяться за силу.