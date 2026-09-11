Развивай, твори, общайся!

В «научном уголке» разместили интерактивный стол для игр и познавательных заданий. Максим и Евгения Федотовы первыми освоили задания на логическое мышление, память и навыки.

В День знаний в селе Талицкий Чамлык торжественно открыли детский культурно-просветительский центр «Три века». Его создали в рамках национального проекта «Семья» Федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Центр призван стать местом, где прошлое, настоящее и будущее встречаются, чтобы создавать новые возможности для детей.

Традиционную красную ленточку при входе в центр перерезали заместитель главы Добринского округа Олег Малыхин, заведующеая Талицкой библиотекой Татьяна Нестерова и Кристина Дмитриева, самая активная читательница.

Во время церемонии открытия в адрес его участников поступили важные видеопоздравления от министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой и генерального директора Российской государственной библиотеки Вадима Дуды. Право перерезать красную ленту предоставили заместителю главы Добринского округа Олегу Малыхину, заведующей Талицкой сельской библиотекой Татьяне Нестеровой и самой читающей девочке села Кристине Дмитриевой.

Особое место в Центре занимает интерактивный комплекс «Муза». С его помощью дети могут создавать мультфильмы, писать собственные книги с иллюстрациями. Люба Дрыкина делает в этом направлении первые шаги.

— Почему именно «Три века»? — поделилась мнением заведующая Добринской централизованной библиотечной системой Наталья Сергеева, — потому что в этих стенах помогут каждому ребёнку увидеть связь времён, понять, откуда мы пришли, чем живём сегодня, и каким может стать наше завтра. В Центре книга встретится с цифровыми технологиями, история — с творчеством, наука — с игрой, а знания превратятся в опыт. В основе деятельности культурно-просветительского центра лежат три взаимосвязанных направления: «Прошлое», «Настоящее» и «Будущее». Это не просто тематические блоки, это три шага развития ребёнка: понять — действовать — создавать.

С помощью VR-очков Егор Колодезнев получил возможность совершить виртуальные путешествия по странам и континентам, исследовать необычные места, знакомиться с профессиями будущего.

Под крышей центра юных жителей Талицкого Чамлыка познакомят с культурным наследием, помогут раскрыть свои способности сегодня и подготовят к самостоятельному и ответственному будущему. Для реализации программ по направлениям «Прошлое», «Настоящее» и «Будущее» пространство Центра разделено на функциональные зоны. Каждая имеет своё назначение, но вместе они создают единую образовательную среду.

Полине Быковой очень понравилось в открывшемся центре.

Первая зона, с которой встретилась талицкая ребятня, — «Информ+». Это точка навигации и общения. Здесь расположены рабочие места сотрудников Центра, осуществляется регистрация пользователей, предоставляется информация об услугах и расписании занятий. У стойки информации можно получить библиографические и тематические справки, подобрать книгу, узнать о предстоящих мероприятиях или выбрать подходящую программу. Главная задача этой зоны — помочь каждому посетителю быстро сориентироваться и найти своё направление.

Общее фото участников церемонии открытия.

В зоне «Мультицентр» размещены компьютерные рабочие места с доступом к сети Интернет, Национальной электронной библиотеке (НЭБ), ресурсам «БиблиоРоссики» и «Руконт». Это пространство цифровых навыков и практических знаний. Именно здесь будут проходить курсы финансовой грамотности, работать «Школа безопасного Интернета» для детей и родителей, цифровые практикумы, занятия по работе с информацией и современными технологиями.

По словам работников центра, они хотят, чтобы ребёнок не просто пользовался цифровыми технологиями, а понимал, как использовать их безопасно, грамотно и с пользой.

Следующая зона — «Киберпространство», в котором современные технологии открывают возможность путешествовать там, где мы физически пока не можем побывать. С помощью VR-очков дети смогут отправляться в виртуальные путешествия по странам и континентам, исследовать необычные места, знакомиться с профессиями будущего. Но виртуальная реальность не только развлечение. Это инструмент обучения, исследования и творчества.

В «научном уголке» разместили интерактивный стол для игр и познавательных заданий. Это позволит сочетать игру с обучением, развивать внимание, логическое мышление, память и навыки взаимодействия со сверстниками. Интерактивная песочница — один из инструментов исследовательской и экологической работы. С ее помощью в «инженерной мастерской» дети смогут в наглядно-игровой форме знакомиться с научными открытиями, изобретениями и различными природными процессами. В рамках экологического клуба «Муравей» технология поможет изучать окружающий мир, экологические проблемы и взаимосвязи в природе.

Особое место занимает интерактивный комплекс «Муза». С его помощью дети могут создавать мультфильмы, писать собственные книги с иллюстрациями. То есть ребёнок выступит не только в роли потребителя цифрового контента, он станет его полноценным автором.

Невозможно представить «Три века» без книги. «Читающий оазис» стал сердцем центра. Это пространство, где встречаются мечты и реальность.

— Здесь живут любимые герои книг, учащие детей добру и смелости, и где представлены увлекательные энциклопедии, атласы и задачники. — сообщила заведующая Талицкой библиотекой Т. Нестерова. — Здесь будем проводить мастер-классы по народным ремёслам, громкие чтения, заседания клубов по интересам, а также неформальные встречи и дискуссии. Мы хотим, чтобы ребёнок мог прийти сюда за книгой, остаться ради общения, найти единомышленников и уйти с новой идеей. Как видите, открывшийся центр не просто библиотека, — резюмировала собеседница, — не просто место для занятий, не просто пространство с современным оборудованием. Это территория развития, общения, творчества и самостоятельного поиска.