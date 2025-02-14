Жизненно необходимое оборудование в зоне специальной военной операции было передано нашим землякам, которые сейчас воюют «за ленточкой». С просьбой помочь с приобретением средств радиоэлектронной борьбы к добринским волонтерам обратились наши солдаты из подразделения технической разведки 488 мотострелкового полка, которые сейчас воюют на передовой.

Система радиоэлектронной борьбы предназначена, в том числе, для борьбы с дронами противника. В основе РЭБ лежит воздействие электромагнитного излучения и радиосигналов на электронику противника и беспилотные летательные аппараты. Благодаря всем неравнодушным удалось собрать нужную сумму и приобрести дорогостоящее оборудование, которое в современных условиях ведения боевых действий необходимо нашим бойцам.

От имени волонтеров технику передал глава Добринского района Александр Пасынков нашему земляку Евгению Левицкому с позывным «Ахмат». По словам Евгения, такая техника уже не раз спасала и спасает жизни наших ребят. «Ахмат» находился в отпуске и уже сейчас снова отправился «за ленточку».

Боец поблагодарил всех причастных к такому жизненно важному подарку для них, а благотворителями оказались руководители сельхозпредприятий и индивидуальные предприниматели Добринского района.

В свою очередь Евгений заверил, что благодаря надежному тылу Победа будет за Россией.