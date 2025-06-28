Ребята из “Движения первых” побывали на фестивале в Москве

31 мая — 1 июня на ВДНХ проходил грандиозный Международный фестиваль детства и юности, который собрал на своих площадках более 235 тысяч участников со всей нашей страны! Также было приглашено много гостей из других стран.

Организатором фестиваля выступило Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых».

Делегация Первых Липецкой области побывала на этом замечательном празднике. И с гордостью хотим сообщить, что в ее состав вошли две девушки-активистки из Добринского района: Ксения Майорова (МБОУ «Лицей № 1» п. Добринка) и Дарья Глотова (МБОУ СОШ № 2 п. Добринка).

Даша и Ксюша стали активистками местного отделения «Движения Первых» в Добринском районе с самого момента его открытия в 2023 году.

Девочки также являются членами районного «Совета Первых», принимают активное участие в большом количестве мероприятий и акций «Движения Первых», в течение нескольких лет занимаются добровольческой деятельностью.

Даша имеет выдающиеся успехи в спорте, хорошо учится, всерьез увлекается тактической медициной и военно-патриотическими играми, такими, как «Зарница 2.0».

Ксюша — очень творческая и активная девушка, с малых лет серьезно занимается вокалом и танцами.

На протяжении последних нескольких лет является неизменной участницей всех районных концертов. Также она с успехом принимает участие в различных творческих конкурсах регионального и Всероссийского масштаба.

Вот такие достойные представители «Движения Первых» Добринского района побывали на Международном фестивале Первых.

Мы очень гордимся ими, а также тем фактом, что, пройдя серьёзный отбор на уровне региона, им посчастливилось попасть на это грандиозное мероприятие!

Ребята приняли участие в различных непростых конкурсах и квизах (интеллектуальных играх из серии вопросов с вариантами ответов) от партнеров.

Стали победителями викторины от Банка России и квиза «Назад в детство» от Артека.

Посетили вдохновляющие лекции, мастер-классы от Марии Смолиной, Елизаветы Арзамасовой, Яны Скопиной и других экспертов.

Побывали на ярком концерте, на церемонии открытия выступали группа Pizza, Полина Гагарина, Виктория Дайнеко, Лариса Долина, Валерия и многие другие артисты.

Участники фестиваля стали частью хоровода дружбы — момента, когда все юноши и девушки почувствовали: мы все одна большая и дружная семья.

«Этот фестиваль — не просто событие, а настоящая жизнь, наполненная яркими эмоциями, знаниями и впечатлениями!» — говорят Первые Липецкой области.

Также хотим выразить огромную благодарность замечательным людям с большим сердцем, которые оказали спонсорскую помощь при организации поездки для наших девочек. Это индивидуальные предприниматели Олег Николаевич Брыкин и Сергей Александрович Ломакин.

Огромное вам спасибо за то, что помогли мечте наших девочек осуществиться!

«Движение первых» открывает большие возможности перед школьниками и студентами. Они могут придумывать интересные проекты, пробовать себя в различных сферах, участвовать в молодежной политике региона. Важно создавать условия для движения, поддерживать все инициативы молодых людей», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.