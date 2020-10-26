Региональная федерация всестилевого каратэ отметила вклад плавицких спортсменов в развитие этого вида спорта

На общем собрании областной федерации всестилевого каратэ России вручили благодарности лучшим спортсменам и тренерам. Их определяли согласно рейтингу за год с 1 ноября 2019 года.

Бесспорный лидер рейтинга – Анастасия Цысова (270 баллов). Как лучшему спортсмену регионального отделения среди женщин ей вручили благодарность.

Анастасия Цысова – 5-кратная чемпионка мира, чемпионка России, обладательница 1 дана, чёрного пояса международной категории по каратэ, мастер спорта России по всестилевому каратэ.

За вклад в развитие и популяризацию всестилевого каратэ на территории Липецкой области благодарностью отметили также тренера Анатолия Симонова.

Рейтинг спортсменов ФВКР-48 с 1.11.19 по 1.11.2020

ЖЕНЩИНЫ

1) Цысова Анастасия – 270 балов

2) Антонян Анна – 215 балов

3) Горькаева Екатерина – 95 балов

4) Горячева Виктория – 80 балов

5) Клочкова Маргарита – 70

6) Лукина Вероника – 63 балла

7) Козлова Кристина – 70 баллов

8) Купцова Елена – 40 баллов

МУЖЧИНЫ

1) Папин Евгений – 235 баллов

2) Кузнецов Алексей – 195 баллов

3) Горбунов Александр – 130 баллов

4) Буцилин Евгений – 120 баллов

5) Козлов Андрей – 100 баллов

6) Шодиев Лазизбек – 90 баллов

7) Антипов Александр – 73 балла

7) Тихомиров Даниил – 73 балла