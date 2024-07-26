Утерянную много лет назад медаль «За боевые заслуги» елецкие поисковики передали внукам ветерана войны

Весточка из военных лет

Очередная весточка из далеких военных лет пришла в наш район. Один из жителей г. Ельца весной этого года случайно нашел на своем приусадебном участке медаль «За боевые заслуги». Мужчина передал ее поисковому отряду «Астра» Елецкого муниципального района (рук. Роман Еремеев). Поисковики сделали запрос в военкомат и по номеру медали установили, что она принадлежала Курьянову Якову Петровичу, уроженцу Березнеговатского сельсовета Добринского района (во время Великой Отечественной войны — Воронежская область, Талицкий район).

Та самая медаль, которая была утеряна владельцем более 70 лет назад.

Курьянов Яков Петрович служил рядовым в 329 истребительной авиационной дивизии седьмой Воздушной Армии, прошел войну и был награждён орденами Красной Звезды и Отечественной

войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

«Будем искать»

— А дальше перед нами стояла задача вернуть медаль родственникам героя, которых еще предстояло найти, — рассказывает Роман Еремеев. — И мы через соцсети обратились за помощью к землякам Якова Петровича Курьянова. К счастью, информацию сразу взяли на заметку журналисты «Добринских вестей» и подключились к поиску. Буквально через пару дней они нам позвонили и сообщили, что глава Березнеговатского сельского поселения Татьяна Пчельникова, опросив селян, сумела узнать телефон внука красноармейца. Александр Васильевич Курьянов живет в Липецке.

Приказ о награждении красноармейца Якова Курьянова медалью «За боевые заслуги». Документ датирован маем 1944 г.

Неделю назад Роман встретился с внуком и правнуком героя, передал им боевую награду, а также распечатку найденного в архиве приказа 224-й истребительной авиационной дивизии 7-й Воздушной Армии от 24 мая 1944 года о награждении рядового Курьянова Якова Петровича медалью «За боевые заслуги».

Конечно, установить обстоятельства, при которых медаль была утеряна, уже невозможно. Но поисковики уверены, что это произошло в послевоенные годы — в 1944 году бои на Елецкой земле уже не велись. Медаль сохранилась в хорошем состоянии, потому что лежала не в земле, а в подсобных строениях. К счастью, она попала в руки неравнодушного человека, благодаря которому впоследствии дорогая реликвия вернулась в семью.

Внуки помнят деда-фронтовика

Из ближайших родственников ныне покойного ветерана войны сейчас остались трое его внуков: Александр, Лариса и Татьяна. С двумя из них, братом и сестрой Александром Васильевичем и Ларисой Васильевной, нам удалось пообщаться. По их рассказам мы восстановили послевоенный период жизни нашего земляка, узнали, каким человеком он был, сколько пользы принес своей стране уже в мирное время.

Яков и Агафья Курьяновы прожили счастливую супружескую жизнь и покоятся рядом на кладбище г. Липецка.

По архивным документам Яков Курьянов был призван Беломорским РВК Карело-Финской ССР в августе 1941 года. Служил в должности столяра 264-й подвижной авиационной мастерской. Наш земляк встретил победу и вернулся в родное село Березнеговатка, где его ждали жена Агафья и трое родившихся до войны сыновей: Николай, Василий и Виктор.

Яков Петрович (на фото в центре) со своей большой семьей.

Яков Петрович некоторое время работал бригадиром в одном из колхозов Березнеговатского сельсовета. А потом забрал семью и переехал в Липецк на строительство НЛМК. Недалеко от завода купил часть дома, своими руками строил-расстраивал его. Сделал два хода (одну половину для старшего сына). Поставил гараж, летнюю кухню…

— Я родился в этом доме, — рассказывает Александр Васильевич Курьянов. — Долгое время под одной крышей жили дедушка с бабушкой и три сына со своими семьями. Не припомню, чтобы в нашем доме кто-то конфликтовал из-за этого. Дедушке очень хотелось видеть свою большую семью вместе.

— В нашем доме всегда было многолюдно, — вступает в разговор Лариса Васильевна. — Помню, останавливались у нас многочисленные деревенские племянники и племянницы, которые приезжали учиться в Липецк. Бабушка Агафья сразу начинала хлопотать, чтобы всех накормить-приветить…

По словам внуков фронтовика, он был очень спокойным, немногословным мужчиной, который мало говорил, но много делал. Редко смеялся. Но при этом пользовался большим уважением и в семье, и на работе.

Яков Петрович в кругу семьи.

Окружающие никогда не видели его нетрезвым, бывший фронтовик лишь по праздникам мог позволить себе рюмочку-другую.

— Помню, напротив нашего дома стояли бараки, — рассказывает Александр Васильевич. — Контингент еще тот был. Когда начинали буянить и шуметь, усмирять их отправлялся мой дедушка. Нет, он не ругался и не кричал, но умел найти такие слова для дебоширов, что они тут же усмиряли свой пыл: «Дядь Яш, прости…»

Авторитет Якова Петровича для домашних был непререкаем. Большой труженик, мастер на все руки — таким запомнили его внуки. Всю жизнь работал на стройке, на пенсию ушел с должности прораба.

— До переезда в Липецк бабушка Ганя работала в колхозе, — продолжает А.В. Курьянов. — А в городе дедушка решил, что сам будет обеспечивать семью, а она станет домохозяйкой. Дел по дому у нее хватало, да еще потом появились пять внуков, за которыми нужно было присматривать.

Курьяновы хотя и жили в городе, деревенских привычек не оставили. Яков Петрович построил сарайчики для кур, кроликов и поросят, сам и ухаживал за всем этим хозяйством. У дома был небольшой земельный участок, сад.

Постепенно большой родительский дом пустел. Сыновья получали квартиры и разъезжались по своим уголкам. А потом подошла и очередь старшего поколения Курьяновых сменить прописку. Территория завода расширялась и их частный дом подлежал сносу. В 1984 году Яков Петрович с супругой получили новую квартиру в 20-м микрорайоне.

… Первым ушел из жизни Яков Петрович 15 мая 1987 года. Бабушка Агафья пережила его на 15 лет. Супруги покоятся рядышком на кладбище г. Липецка.

Последняя награда

Фронтовики, прошедшие через суровые испытания

войной, как правило, не любили вспоминать пережитое. Вот и Яков Петрович Курьянов никогда не говорил с домашними о своем боевом прошлом.

— Когда я задавала ему вопросы о войне, — говорит внучка ветерана Лариса Васильевна, — дедушка отвечал: «Ты книжки читаешь про войну? Вот и хорошо. Там обо всем рассказано». Он не носил свои награды (они хранились в большой железной коробке и часто служили игрушками для внуков). День Победы отмечали в кругу семьи. Помню, делала к празднику самодельные открытки для дедушки…

К сожалению, в связи с переездами ордена и медали ветерана позже куда-то затерялись. Так что возвращенная елецкими поисковиками медаль «За боевые заслуги» в самом деле стала самой ценной семейной реликвией и памятью о воевавшем деде. На семейном совете решили, что храниться она будет у правнука героя Ильи.

Юноша учится в восьмом классе и проявляет большой интерес к истории страны и своей семьи. Недавно он побывал в столичном парке «Патриот», где нашел данные о другом своем прадеде, участнике Великой Отечественной войны Андрее Яковлевиче Курьянове, тоже уроженце с. Березнеговатка. Так что награда ветерана оказалась в надежных руках.