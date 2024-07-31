Мост, расположенный в селе Салтычки Добринского района Липецкой области, капитально ремонтируют по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Работы завершены наполовину, сообщают в региональном управлении дорог и транспорта.

Длина переправы – почти 40 метров. Подрядчик усилил опоры дополнительными сваями, на одной половине частично обновил пролётные балки, смонтировал мостовое полотно и установил ограждение. Движение по отремонтированной части уже запущено, дорожники работают на второй. Проектировщиками также принято решение усилить береговые опоры переправы и защитить их от размывания габионами – конструкциями из металлической сетки и крупного щебня.

Работы на переправе в селе Салтычки должны завершиться в середине 2025 года. В Добринском районе также ремонтируется ещё один мост – в селе Талицкий Чамлык. «Ремонт переправ, равно как и обновление дорожного покрытия федеральных, региональных и муниципальных трасс необходимо для обеспечения безопасности, долгосрочной эксплуатации и устойчивого развития инфраструктуры наших городов и сёл», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.