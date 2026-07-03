РЕШЕНИЕ 02.07.2026г. п.Добринка №287-рс О внесении изменений в Положение «Об упорядочении оплаты труда работников, заключивших трудовой договор о работе в органах местного самоуправления Добринского муниципального округа»

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