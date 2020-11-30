Роман Ченцов вручил Татьяне Хавлиной Почетный знак “Слава Матери”

Накануне Дня матери исполняющий обязанности главы администрации Добринского муниципального района Роман Иванович Ченцов вручил Почетный знак «Слава Матери» и денежную премию Татьяне Серафимовне Хавлиной из деревни Васильевки. Вместе с мужем она вырастила 9 детей, сейчас воспитывает 12 внуков.

Скромная женщина вошла в приемную руководителя муниципалитета. Было заметно, как она волнуется.

— Проходите в кабинет, — радушно пригласил ее Роман Ченцов. — Прежде всего, позвольте сказать Вам спасибо за нелегкую ношу материнства. У меня — двое детей, и я хорошо понимаю, каково было справляться с девятерыми. Вдобавок к этому немало времени отнимало домашнее хозяйство и живность. Я считаю, что каждая женщина, которая носит высокое звание «мама», достойна огромного счастья. От чистого сердца желаю Вам света и любви, покоя в семьях и здоровья близким. Чтобы Ваши глаза светились добротой и гордостью за своих детей. Чтобы радость сопутствовала и вдохновляла. А в доме навсегда поселилось счастье, исполнялись все мечты и желания. От имени и по поручению главы администрации Липецкой области Игоря Георгиевича Артамонова хочу вручить Вам Почетный знак «Слава матери», денежную премию и букет цветов.

По окончании приема Татьяна Серафимовна немного рассказала о себе. Она родилась в деревне Васильевке. Окончив 8 классов Петровской средней школы, девушка поступила в Волгоградское ПГТУ № 6, где освоила профессию штукатур-маляр. Целых 9 лет работала по специальности, а затем вернулась на родину. В начале февраля 1981 года Татьяна вышла замуж за местного парня Владимира Хавлина, и молодая семья переехала жить на Тамбовщину, в посёлок Стрельцы.

Через три года молодожены решили не искать счастья по чужим углам, и Хавлины переехали обратно в Васильевку. Татьяна Серафимовна устроилась на работу дояркой в местный совхоз и всю жизнь посвятила нелегкому труду.

Вместе с супругом вырастили и воспитали четверых сыновей и пятерых дочерей. Старший сын Алексей окончил курсы водителей, проживает в г. Сарны Ровненской области Украины. Женат, имеет троих детей. Дмитрий — полицейский в Добринке, сейчас завершает обучение в Воронежском институте МВД России. Неоднократно участвовал в боевых действиях на Кавказе, за что награжден медалями и нагрудными знаками, ветеран боевых действий. Женат, воспитывает двоих детей. Павел Хавлин работает в дорожной службе города Белгород. За добросовестный труд имеет благодарности. Женат, двое детей. Сын Максим трудится в строительной сфере Липецка. Женат, имеет сына. Дочь Екатерина — мастер ногтевого сервиса в Воронеже. Она творческий человек, красиво рисует. Замужем, есть дочь. Зинаида живет под Липецком, в селе Ссёлки. В настоящее время в декретном отпуске. Замужем, есть дочь. Дочь Зоя — продавец в магазине «Пятерочка» областного центра. Замужем, есть дочь. Ирина также связала свою судьбу с торговлей. Самая младшая, Лидия, живет вместе с родителями и занимается ведением личного подсобного хозяйства.

— Внимания и заботы хватало на всех, — делится мнением женщина, — с малого возраста наши дети были приучены к труду. Мальчишки помогали отцу по хозяйству. Девочки занимались домашними делами. У каждого были свои обязанности. Летом всей семьёй ездили собирать ягоды, выходили на уборку сена, пололи огород, осенью ходили по грибы. Для детей из развлечений летом была речка, рыбалка, по вечерам играли в лапту, футбол, катались на велосипедах, а зимой — хоккей и ледяная горка. Сейчас все разлетелись кто куда…

Татьяна Серафимовна из скромности умолчала про их главную семейную традицию. В дни рождения родителей, а также на Пасху все Хавлины в обязательном порядке собираются в отчем доме. А каждым летом дедушка и бабушка встречают своих внуков, которым отдают всю свою заботу и тепло, так же, как и своим детям…