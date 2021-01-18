На сессии Совета депутатов Добринского района, состоявшейся 8 декабря 2020 года, главой района был избран Роман Ченцов, с 12 октября 2020 года исполнявший обязанности руководителя муниципалитета. Корреспондент «Неонового Города» встретился с новым главой одного из крупнейших районов Липецкой области, заслужившего славу хлебной житницы региона и всей России.

— Возглавив Добринский район, я не просто сменил место работы — это смена жизненных приоритетов, — говорит Роман Ченцов. — Не скрою: я чувствую особый груз ответственности — не оправдать доверие жителей района я не имею права. Это было бы предательством по отношению к ним.

— Кем вы чувствуете себя на новом посту? Назначенцем из областного центра? Или местным жителем?

— Я не чувствую себя в Добринском районе приезжим или чужим: это моя родная земля. Здесь, в селе Талицкий Чамлык, я родился, окончил школу, отсюда поехал поступать в Воронежский государственный аграрный университет. И вот теперь вернулся, для того чтобы отдать долг своей малой родине, где живут мои родители и похоронены мои предки, где я вырос, бегая босиком по лужам.

— Роман Иванович, вы уже наметили главные задачи, которые вам предстоит решить?

— Я работаю, как говорится, без году неделю, однако уже успел понять основное направление своей деятельности: человек должен жить в человеческих условиях.

Интересы, чаяния и потребности добринцев отнюдь не в том, чтобы созерцать хрустальные дворцы с фонтанами на улицах районного центра, — они намного ближе к основанию знаменитой пирамиды человеческих потребностей Маслоу. Поясню: для меня было откровением, к примеру, что во многих селах района и даже в самой Добринке у многих людей нет доступа к центральному водоснабжению. А в иных домах большие щели, которые жители самостоятельно пытаются устранить подручными средствами! Это нормально? Ведь начало третьего тысячелетия на дворе! Какая уж тут плитка и высокие материи, когда люди живут в таких условиях?! Хрустальные замки будем строить в последнюю очередь, после того как сделаем дороги, построим достойное жилье, дадим нормальную работу у себя в районе, проведем воду, организуем освещение улиц сельских поселений района. И если добринцы будут оставаться здесь, не уезжая в другие регионы в поисках лучшей жизни, и нам удастся остановить падение численности населения района, я буду счастлив.

— Насколько велики темпы сокращения численности населения?

— Очень печально, но они заметно растут, преимущественно за счет естественной убыли населения: в этом году на свет появился 171 ребенок, а умерло 430 человек. Немало и тех, кто уезжает в другие регионы, так и не найдя себя в Добринском районе. Подтверждение тому — положение дел на рынке труда. Я проанализировал баланс трудовых ресурсов, сложившийся в нашем районе: из общей численности жителей района, составляющей 32,9 тысяч человек, на долю трудоспособного населения приходится 16 тысяч — примерно половина. Однако у нас есть сельские поселения, из которых по 100-150 человек трудовых мигрантов, как я их называю, регулярно ездят на работу в Липецк, Воронеж, Тамбов, Грязи, Усмань, где есть крупные производственные комплексы, испытывающие хронический дефицит кадров. Даже в Мордово, что по соседству, в Тамбовской области, ездят. В итоге получается, что почти 4,5 тысяч человек не могут найти себе работу на территории Добринского района — это целая армия трудолюбивых работников, которыми всегда славился наш район, людей квалифицированных, хотящих работать, но вынужденных ездить за пределы района на «отхожие промыслы», как говорили в старину.

— Что вы намерены предпринять, чтобы изменить положение дел к лучшему?

— Я не буду бить себя кулаком в грудь, занимаясь «маниловщиной» и обещая, что построю, скажем, автозавод, химкомбинат или особую экономическую зону — это было бы смешно. Нам надо разрабатывать ту золотую жилу, которая у нас под ногами, работать с тем, что растет на нашем уникальном чернозёме, эталонный куб которого произвел фурор на Всемирной выставке в Париже еще в 1889 году. Плюс к этому у Добринского района, равноудаленного от Воронежа, Липецка и Тамбова, прекрасные логистические возможности. Моя задача — создать для потенциальных инвесторов идеальные условия, предоставить им налоговые преференции, обеспечив строительные площадки для размещения объектов инвестирования всеми энергоносителями. На существовавших ранее инвестплощадках я поставил крест: они не оптимальны, мы подберем иные площадки с лучшими условиямии по обеспеченности энергоносителями и по близости дорог. Я уже встречался с несколькими потенциальными инвесторами, правда, о результатах говорить пока еще рано — через год обсудим.

— Роман Иванович, речь идет о проектах по переработке сельскохозяйственной продукции?

— Естественно. И это не только внешние инвесторы, но и те, что работают на территории Липецкой области, в том числе и в нашем районе. В этом году у нас получен небывалый урожай зерновых и зернобобовых культур, составивший 349 тыс. т при средней урожайности 52,5 центнера с гектара, что намного выше уровня прошлого года, тоже урожайного. Но, увы, выращенный рекордный урожай не даст району ту прибыль, какую бы мог принести.

Долгое время у наших фермеров был очень незамысловатый алгоритм действий: посеял что-то, вырастил, убрал, продал, а там хоть трава не расти — гуляй и веселись. Я бы изменил эту цепочку действий: «посеял, вырастил, убрал, переработал», а потом уже «продал». Переработал! Вот чего не хватает! Тем не менее уже радует, что менталитет наших фермеров понемногу меняется, а экономическая модель «сдал зерно — купил джип» всё же мало-помалу уходит в прошлое: все накатались на джипах, наездились по заграницам и думают, как развиваться дальше, покупая новую технику и ставя перед собой более сложные задачи.

— Какие направления деятельности, на ваш взгляд, наиболее предпочтительны для Добринского района?

— Их множество, но, чтобы не ошибиться, необходимо предварительно тщательно изучить рынок. Одно из возможных направлений — производство собственного семенного материала, который все сельхозпредприятия района завозят извне. У нас есть всё, чтобы заниматься селекционной работой, но для этого, конечно же, требуются немалые инвестиции. Мы бы могли заняться хранением и переработкой овощей по полному циклу. За примерами далеко ходить не надо — в соседнем Усманском районе подобные проекты уже реализованы. Впрочем, о таких глобальных проектах, как у соседей, речь, конечно, не идет, но можно строить небольшие, но эффективные предприятия.

При наших высоких урожаях зерновых очень перспективны технологии глубокой переработки зерна. Эта отрасль активно развивается в глобальных масштабах, а продукция, получаемая в результате глубокой переработки, имеет стабильный спрос повсюду — и в России, и за рубежом.

Не следует сбрасывать со счетов и производство комбинированных кормов для скота. С каждым годом растут объемы производства белка на основе сои, переработки рапса. Есть, чем заняться, — нужно только проявить настойчивость и не отступать от задуманных целей. Эта задача по мне: я человек упрямый и руки не опускаю.

— По данным отчетности, средняя зарплата по Добринскому району составляет 37 тыс. рублей. Это и по городским меркам неплохой показатель…

— Это средняя температура по больнице, которая ни о чем не говорит, — в этом направлении нам предстоит еще очень много работы. В одних хозяйствах зарабатывают по 80 с лишним тысяч, а в других 10 с небольшим… Это пресловутая вилка, расстояние между зубцами которой надо уменьшать, сняв розовые очки, которыми некоторые продолжают пользоваться.

Ориентироваться будем на реальные изменения к лучшему в жизни жителей нашего района. Я уже разговаривал со своей командой и предупредил всех, чтобы отношение к людям было максимально уважительное. И не дай Бог, если кто-нибудь из чиновников кого-то «бортанет», — это не наш метод. У нас другой: забота о людях, максимум внимания к каждому.

Я надеюсь, что скоро жители района почувствуют, как сократилось время реагирования на жалобы, что они не остаются один на один со своей проблемой.

— На что больше всего жалоб у населения Добринского района?

— На данный момент больше всего вопросов по водоснабжению. Я уже встречался с руководством ОГУП «Липецкий областной водоканал», и мы выработали план неотложных совместных действий по нормализации положения дел в обеспечении населения района качественной водой, среди которых бурение новых скважин, строительство станций очистки, установка частотных преобразователей и новых гидрантов, устранение запесочивания труб, ремонт и строительство новых линий водопровода — есть, чем заняться. Будем работать, — под лежачий камень вода не течет.

— Как думаете активизировать строительство жилья? С этим в Добринском районе дело обстоит не лучшим образом…

— Да, в этом я успел убедиться. Обеспечить людей достойным жильем — задача первостепенной важности, иначе мы не сможем остановить отток населения в другие регионы.

В данное время мы разбираемся с тем, что у нас в районе слабо идет льготная потека: запустил анкету в МФЦ и сельских поселениях, чтобы понять, чего хотят люди, что их не устраивает, есть ли у них желание строиться. Обратная связь подсказывает, что люди, особенно молодые семьи, хотели бы остаться в Добринском районе. Но свободных квартир нет, новое жилье не строится, — так что нам надо строить, строить и строить.

При этом нужно понимать, что стоимость квадратного метра должна быть ниже, чем в Липецке, — иначе в Добринке такое жилье никто не купит. Поэтому мы ведем переговоры с разными строительными организациями, предлагаем им привлекательные условия: участки с готовыми инженерными коммуникациями, проложенными до их границ, в том числе участки, расположенные в местах, где уже есть социальная инфраструктура: школы, детские сады, медицинские учреждения.

Важно, чтобы люди имели желание и возможность купить жилье в районе, чтобы оставались здесь, а не пополняли ряды переселенцев.

— Это в Добринке. А в сельских поселениях района?

— На 2021 год у нас большие планы по строительству жилья не только в Добринке, но и в сельских поселениях — пока в самых крупных из них, где плотность населения позволяет, но постепенно доберемся до всех, включая малые села. Постараемся помочь всем: честно говоря, очень больно смотреть, когда к тебе приходит мать четверых детей — мал мала меньше, которые в наш цифровой век продолжают пользоваться печным отоплением.

На ближайшей сессии райсовета намереваюсь обратиться к депутатам с предложением выделить средства для строительства 5-6 домов для жителей района, много лет стоящих на очереди. В Пушкинском и в Талицком сельсоветах уже давно бьют в колокола по этому поводу, но до сих пор они не были услышаны.

Через год поговорим — я всегда стараюсь выполнять то, что обещал. Будем медленно, но верно двигаться вверх по пирамиде потребностей, начиная с базовых: воды, тепла и крыши над головой.

— Вам легко было перейти из ветеринарии, с которой вы были связаны всю сознательную жизнь, на работу в орган исполнительной власти?

— Честно говоря, ветеринаром я уже давно перестал быть, — я уже много лет управленец. Хотя лечить животных могу, как и прежде.

Помимо ветеринарного образования, я окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте России по специальности «государственное и муниципальное управление». Поверьте, уметь правильно организовать работу людей, будучи управленцем, это не то, с чем рождаются, а то, чему учатся. Ты сам можешь быть сто раз молодец, как говорят в народе, но, организовав людей и правильно подобрав коллектив, ты можешь сделать во много крат больше.

— Роман Иванович, а команду менять будете? Ведь новая метла, как гласит один из народных постулатов кадрового менеджмента, по-новому метет…

— Сказать, чтобы все писали заявление и всех выгнать, легче всего — тут большого ума не надо. А с кем будешь работать завтра? Нет, метла останется пока на своем месте. Кто готов к переменам и способен работать по-новому — тот будет продолжать работать и далее. Через несколько месяцев посмотрим, кто добился успеха, продвинувшись вперед, а кто буксует на месте.

У меня нет планов приглашать «своих» — буду опираться на местные кадры, которые лучше знают специфику работы в Добринском районе и понимают менталитет местных жителей. Я вам еще один неписаный постулат кадрового менеджмента напомню, который хорошо известен в нашей стране уже без малого сто лет: «кадры решают всё». И с этим не поспоришь!

Владимир БАШМАКОВ.

Фото Эдуарда Демихова.