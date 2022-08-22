Заработная плата ряду категорий бюджетников повышена по инициативе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. С 1 сентября на 7,4% вырастут оклады педагогов (в том числе дошкольного и дополнительного образования), соцработников, врачей, среднего и младшего медперсонала и работников сферы культуры.

На еженедельном оперативном совещании Игорь Артамонов поручил вице-губернатору Вячеславу Щеглеватых проконтролировать доведение средств до всех организаций.

«Работники всех учреждений, которые попадают под эту индексацию, должны в срок и в полном объёме получить заработную плату», – подчеркнул губернатор.

Это уже вторая индексация в этом году. В январе планируется следующее повышение – прогнозно на 9%. На эти цели из областного бюджета планируют выделить свыше 2 млрд рублей.

Кроме того, губернатор напомнил, что молодые учителя в Липецкой области могут получить единовременную выплату в размере 120 тысяч рублей.