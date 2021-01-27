Причиной гибели рыбы в реке Усмань не является химическое загрязнение. Таковы предварительные итоги лабораторных исследований, сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.

По факту гибели водных биологических ресурсов на участке реки Усмань вблизи Воронежского биосферного заповедника проведено комплексное исследование состояния водного объекта, сточных вод, поступающих в реку, и привлечены эксперты соответствующих служб. Липецкой областной ветеринарной лабораторией были отобраны пробы погибшей рыбы. По предварительным данным, причиной гибели не является химическое загрязнение.

Согласно данным о состоянии и использовании водных ресурсов, река Усмань характеризуется наличием зон с низкой скоростью течения, относительно малой глубиной водного объекта, что оказывает влияние на насыщение кислородом в зимний период. По мнению экспертов, именно гидрологические характеристики и недостаток или отсутствие кислорода в большинстве случаев вызывает замор рыбы в водоемах.

Специалисты Азово-Черноморского территориального управления продолжают заниматься экспертной оценкой ситуации.

Река Усманка берет свое начало у поселка Московка. Ее длина – 151 км.