В память о Вадиме Кидинове, погибшем летом этого года при исполнении воинского долга во время военной спецоперации на Украине, открыли мемориальную доску на фасаде Добринской школы №2 и парту Героя в одном из ее классов.

Вместе с главой Добринского района Александром Пасынковым участие в значимом событии приняли депутат облсовета Геннадий Крутских, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Полунин, военный комиссар района Сергей Копцев, родители и родственники героя, учащиеся школы, педагоги, представители общественности.

Глава муниципалитета Александр Пасынков, обращаясь к присутствующим, отметил:

— Уважаемые добринцы, нам есть кем гордиться. На нашей земле вырос достойный и мужественный сын нашей Родины. Вставшему на ее защиту Вадиму Кидинову было всего 26 лет. Будущее поколение должно помнить и чтить подвиг нашего земляка.

Решение об участии в СВО Вадим принимал сам. Молодой человек не мог остаться в стороне от событий того времени. Его родственники узнали о том, что он подписал контракт, одними из самых последних. Призывался Вадим из Липецка, где жил и работал. Наш земляк погиб 25 июля.

Открыла мемориальную доску мама Вадима Ольга Дмитриевна Филь.

— Материнская боль велика, — сказала она, — но в моем сердце, помимо неё, есть место и для гордости за моего сына, настоящего защитника, патриота. Горечь утраты близкого мне человека помогали и помогают пережить люди. Спасибо всем, кто знал и помнит Вадима. Он погиб не зря…

«С чего начинается Родина» — этой песней встретили учащиеся первого класса почетных гостей. В одном из кабинетов школы, где они занимаются, появилась парта Героя. Это было сделано в рамках проекта «Новая школа», который реализуется партией «Единая Россия». С этого дня заниматься за партой будут только лучшие ученики. Глаза школьных «новоселов» неотрывно смотрели на большой портрет В. Кидинова, нанесенный на поверхность парты…

Чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России готовы ребята, которые в этот же день пополнили ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Торжественный прием в юнармейцы провели в школьном музее. Двадцать пять мальчишек и девчонок дали торжественную клятву на верность своей Родине.