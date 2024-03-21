В начале марта двухдневное путешествие на лыжах совершили 14 учащихся из гимназии с. Ольговка, школы №2 п. Добринка и Мазейской школы.

Инициатором межобразовательного зимнего спортивного мероприятия выступил учитель физкультуры второй Добринской школы Владимир Владимирович Кретинин, не побоявшийся взвалить на свои плечи такую серьёзную ответственность. (До того он организовывал летний «заплыв» с детьми по реке Битюг на байдарках).

— Лыжники, участвовавшие в этом походе, — разновозрастные воспитанники секции «Спортивный туризм», — рассказывает педагог, — самый младший учится в 6-м классе, старший — в 10-м. Цель нашей лыжной прогулки не только оздоровительная, но и, прежде всего, патриотическое воспитание школьников, поскольку мы с ребятами и моими коллегами-помощниками Алексеем Юрьевичем Коровиным и Валерием Ивановичем Афанасьевым посетили места боевой славы Добринского района.

С самого раннего утра к школе №2 прибыли плавицкие и мазейские учащиеся, и здесь вся команда провела митинг у мемориальной доски в честь погибшего на СВО Кидинова Вадима. С собой у путешественников для такого зимнего автономного похода было всё необходимое: от сменной одежды до запасных палок и лыж. А также они несли живые гвоздики для возложения у памятников.

Туристы от школы выдвинулись к железной дороге и вдоль неё проскользили 11 километров до деревни Киньшино, где возложили цветы на братскую могилу, в которой покоятся погибшие во время бомбёжки поезда в годы Великой Отечественной войны. Почтили их память минутой молчания…

После небольшого привала лыжники пришли на местную железнодорожную станцию и уехали на поезде до Хворостянки, где их уже ожидали в школе. Директор Анастасия Денисовна Титова и педагоги гостеприимно встретили путешественников. Как говорится, накормили и спать уложили.

— В Хворостянской школе мы посетили музей и посмотрели фильм о первом Герое России Суламбеке Осканове, — продолжает В.В. Кретинин, — эту информацию было очень полезно узнать нашим подопечным, поскольку утром мы сразу направились в деревню Казельки, к месту его гибели и памятнику, воздвигнутому в честь Героя.

Потом по полям спортсмены повернули на Дурово, где посетили могилу Сергея Кабанова, погибшего в марте 2022-го при выполнении боевого задания на СВО, также посетили парк этого села. Здесь Ольга Александровна Пономарёва, соседка и учитель С. Кабанова, рассказала туристам о том, каким он парнем был.

Из Дурово ребята с наставниками лыжную тропу проторили по полям до станции Плавица. И уже оттуда добринцы и мазейцы на пригородном поезде вернулись в Добринку. В первый день лыжники преодолели 11 километров, во второй — 21 км, а общая протяжённость маршрута составила чуть менее сотни — 95 км.

— Путешествие наше было и увлекательным, и не без приключений, — подытоживает Владимир Владимирович, — ломались палки и лыжи, промокала одежда. Некоторые девчонки в конце похода даже плакали от эйфории, потому что сначала не особо верили, что преодолеют такой длинный путь. Им казалось, что сойдут с лыжни, уедут на поезде.

И всё-таки юные туристы, ободряемые своими опытными наставниками, это сделали! Да, было нелегко, ведь шли не по накатанной лыжне, а по снежной целине. Морозный ветер дул в лицо… Однако полезный во всех отношениях поход удался.