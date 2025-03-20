С началом посевной!

Земледельцы Добринского района приступили к основному виду весенне-полевых работ — севу яровых зерновых культур. Нынешнюю кампанию, как уже бывало не раз, и в этом году открыли труженики фермерского хозяйства Сергея Киньшина из Талицкого Чамлыка.

Старт посевной-25 дал механизатор Сергей Луценко, управляя трактором МТЗ-2022 и пневматической сеялкой точного высева «Быстрица». Первой культурой, семена которой легли в почву, стал ячмень сорта «пионер». В бункере сеялки — ярко-розовые ячменные зерна, предварительно обработанные специальным химическим составом. Это защитит посевы ячменя от целого ряда болезней. Луценко ведет трактор по пашне, ориентируясь на след от маркера. Скорость движения агрегата ограничена десятью километрами в час. После прохода сеялки на поле остаются ровные борозды. Через недельку-другую семена оживут и на свет появятся первые зеленые росточки.

Предпосевную культивацию на тракторе «Нью-Холланд» доверено выполнять Василию Бахтину, механизатору с большим стажем. Послепосевное прикатывание засеянных массивов проводит Михаил Быков. Этот процесс усиливает контакт семян с почвой, улучшает условия для прорастания, повышает их полевую всхожесть и способствует формированию высокопродуктивных посевов. Как правило, на прикатанном поле всходы появляются на 2-4 дня раньше. Семена к месту работ доставляет на автомобиле КамАЗ водитель Александр Дронов.

По словам Сергея Киньшина, все 200 гектаров, отведенные под ячменные наделы, прошлой осенью и нынешней весной хорошо удобрили, внеся на каждый по 4 центнера азотсодержащих и сложных удобрений. Помимо ячменя, в хозяйстве планируют посеять сахарную свеклу (400 гектаров) и подсолнечник (300 гектаров). На других полях сельхозпредприятия в эти дни идет внесение минеральной подкормки под озимую пшеницу. Этим занимаются Вячеслав Токарев и Александр Васнев, управляя тракторами с разбрасывателями удобрений. Их доставляют в поле водители Илья Киньшин и Алексей Насонов.

Следует отметить, что худшие опасения добринских земледельцев относительно состояния озимого клина пока не находят подтверждения. Вовремя проведенная подкормка вышедших из зимовки растений даст им дополнительные силы для роста и развития. Начальник районного отдела сельского хозяйства Игорь Коновалов озвучил несколько цифр, говорящих о масштабности весенне-полевых работ.

— Согласно предварительному плану, — сказал он, — нашим аграриям предстоит подкормить 27800 гектаров озимой пшеницы, посеять сахарную свеклу на 20400 га, яровые зерновые — на 37200, подсолнечник, сою и кукурузу на зерно — на 12800, 12200 и 7000 гектарах соответственно. Добринские селяне имеют достаточный запас семян, удобрений и горюче-смазочных материалов, чтобы провести весенний сев без авралов.

От автора: обильные осадки минувшего воскресенья в виде мокрого снега и последовавший за этим легкий морозец всего на пару дней приостановили полевые работы. На сегодняшний день добринские сельхозпредприятия всех форм собственности вновь активно вносят минеральную подкормку под озимый клин и проводят закрытие влаги. До начала массового сева — совсем немного…