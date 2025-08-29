С новым ранцем за плечами

В рамках благотворительной акции «Семья-семье» двадцать пять ребят школьного возраста из Добринского района на днях получили ранцы, наполненные всем необходимым для похода в школу. Среди счастливых обладателей портфелей — шестнадцать будущих первоклашек.

Ведущие торжественной церемонии, которая прошла в малом зале районного Дома культуры, отметили, что в ходе благотворительной акции, участие в которой приняли многие трудовые коллективы предприятий и организаций, представители малого бизнеса, приобретено более ста полностью укомплектованных школьных ранцев, пятьдесят из которых уже нашли своих обладателей. И работа в этом направлении продолжается, ведь «Семья-семье» не имеет строго очерченных временных рамок.

На встречу с ребятней и родителями из многодетных и малообеспеченных семей пришли заместитель главы муниципалитета Александр Ногтев, представитель местного отделения общественной организации «Женщины Липецкой области», главный врач ГУЗ «Добринская ЦРБ» Алевтина Третьякова, заместитель директора Добринского филиала №4 ОБУ «ЦСЗН Липецкой области» Оксана Ярославцева.

— Школьные годы — особое время, — отметил

А. Ногтев, — его каждый из вас запомнит на всю жизнь. С этими портфелями, которые вы сегодня получите, вы придете первого сентября в свои учебные заведения. Учитесь прилежно, ведите себя примерно, а домой приносите только хорошие оценки.

— Как врач, — дополнила его слова А. Третьякова, — желаю вам крепкого здоровья, а как член районного женсовета, как мать, буду переживать за каждого из вас. Удачи вам на нелегком пути к знаниям. Я уверена, что все у всех получится.

Дети, довольные вниманием со стороны взрослых, все как один рассматривали содержимое ранцев. Со счастливыми улыбками на лицах они расходились из районного ДК. Особое внимание в этот день получил Алеша Степанов из Добринки, чей отец сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО. Мальчик с нетерпением ждет встречи с ним и желает скорейшей победы.

Напоминаем, что акция «Семья — семье» продолжается. Те, кто желает проявить заботу о детях из малообеспеченных и многодетных семей, могут это сделать. Как известно, у доброты не бывает границ.