Десять дней потребовалось хлеборобам ООО «Петровский Агрокомплекс», чтобы убрать озимую пшеницу, за три дня обмолотили яровой клин.
К уборочной страде в хозяйстве, как обычно, подготовились основательно. В канун начала жатвы традиционно провели смотр техники с участием всех заинтересованных лиц. Заключение после его проведения было обнадеживающим: «Уборочный комплекс готов к жатве зерновых на 100 процентов». Все 10 комбайнов, занятых на обмолоте хлебов, соответствовали требованиями пожарной безопасности и техники безопасности, охраны труда, наличия инвентаря и средств оказания первой медицинской помощи. Допуск к работе получили и 8 КамАЗов, доставляющих зерно с поля на ток.
Еще до того, как взревели моторы зерноуборочных машин, все участники страды были ознакомлены с формой и размером оплаты труда.
И вот — обмолот хлебов начался.
В нынешнем году 1809 гектаров в хозяйстве было отведено под озимую пшеницу. Яровой клин занял 470 гектаров.
— Погода способствовала быстрому, даже стремительному, я бы сказал, ходу уборки, — отметил в разговоре с корреспондентом «ДВ» генеральный директор Н.В. Мищик. — Однако погода и не дала нам вырастить тот урожай, на который мы рассчитывали. Сначала, как все помнят, сильные весенние заморозки нанесли вред посевам (у нас они достигли отметки в 9 градусов), потом — засуха: в период с мая по июль наши тучные петровские черноземы получили лишь 50 процентов необходимой влаги.
Тем не менее урожайность озимого поля составила 43 центнера с гектара, яровая культура дала на два центнера меньше.
— Сейчас наши специалисты анализируют итоги завершившейся жатвы хлебов, — продолжает рассказывать руководитель хозяйства, — определяют лучших комбайнеров, водителей. Хочу подчеркнуть: все поработали на совесть. Свой вклад в петровский каравай внесли агрономическая, инженерная, экономическая службы, отряд противопожарной безопасности, специалисты по охране труда и экономической безопасности и, конечно же, работники пищеблока. Всем говорю большое спасибо.
Начало положено. Уборочная взяла неплохой старт. Пройдет совсем немного времени — и петровские земледельцы выведут технику на плантации сахарной свеклы, под которую в хозяйстве отведено 2300 гектаров, и на почти трехтысячное соевое поле.