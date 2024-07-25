Десять дней потребовалось хлеборобам ООО «Петровский Агрокомплекс», чтобы убрать озимую пшеницу, за три дня обмолотили яровой клин.

К уборочной страде в хозяйстве, как обычно, подготовились основательно. В канун начала жатвы традиционно провели смотр техники с участием всех заинтересованных лиц. Заключение после его проведения было обнадеживающим: «Уборочный комплекс готов к жатве зерновых на 100 процентов». Все 10 комбайнов, занятых на обмолоте хлебов, соответствовали требованиями пожарной безопасности и техники безопасности, охраны труда, наличия инвентаря и средств оказания первой медицинской помощи. Допуск к работе получили и 8 КамАЗов, доставляющих зерно с поля на ток.

Жатва позади. Водители С.А. Ерохин, А.С. Владимиров, Д.А. Антюфеев доставили на ток последние тонны зерна урожая 2024 года.

Еще до того, как взревели моторы зерноуборочных машин, все участники страды были ознакомлены с формой и размером оплаты труда.

И вот — обмолот хлебов начался.

В нынешнем году 1809 гектаров в хозяйстве было отведено под озимую пшеницу. Яровой клин занял 470 гектаров.

— Погода способствовала быстрому, даже стремительному, я бы сказал, ходу уборки, — отметил в разговоре с корреспондентом «ДВ» генеральный директор Н.В. Мищик. — Однако погода и не дала нам вырастить тот урожай, на который мы рассчитывали. Сначала, как все помнят, сильные весенние заморозки нанесли вред посевам (у нас они достигли отметки в 9 градусов), потом — засуха: в период с мая по июль наши тучные петровские черноземы получили лишь 50 процентов необходимой влаги.

Пожарную безопасность на поле обеспечивает С.Н. Кикин.

Тем не менее урожайность озимого поля составила 43 центнера с гектара, яровая культура дала на два центнера меньше.

— Сейчас наши специалисты анализируют итоги завершившейся жатвы хлебов, — продолжает рассказывать руководитель хозяйства, — определяют лучших комбайнеров, водителей. Хочу подчеркнуть: все поработали на совесть. Свой вклад в петровский каравай внесли агрономическая, инженерная, экономическая службы, отряд противопожарной безопасности, специалисты по охране труда и экономической безопасности и, конечно же, работники пищеблока. Всем говорю большое спасибо.

Начало положено. Уборочная взяла неплохой старт. Пройдет совсем немного времени — и петровские земледельцы выведут технику на плантации сахарной свеклы, под которую в хозяйстве отведено 2300 гектаров, и на почти трехтысячное соевое поле.