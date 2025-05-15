Самый главный майский праздник. Добринцы отметили 80-летний юбилей Великой Победы

РОВНО ЗА 11 МИНУТ

Традиционной, 43-й по счету, легкоатлетической эстафетой на призы районной газеты «Добринские вести» 7 мая был дан старт официальным торжествам, посвященным Дню Победы. В ней принимали участие команды спортсменов из всех 11 общеобразовательных учреждений Добринского района. Непогода, которая накрыла Добринку, ранее ставила под угрозу проведение легкоатлетической эстафеты. Но к началу церемонии открытия мероприятия моросивший до этого дождь прекратился.

Всех участников действа приветствовали заместитель главы администрации Добринского района О.Н. Малыхин и главный редактор «Добринских вестей» Т.В. Шигина. Директор спортивной школы А.Ю. Коровин, он же главный судья соревнований, рассказал о правилах участия в эстафете, после чего спортсмены на автобусах были доставлены на каждый этап.

И вот по свистку первая группа спортсменов убегает вдаль. Их сопровождают сотрудники ГАИ и карета скорой медицинской помощи. Через какое-то время сирена машины ДПС становится слышна в центре поселка: легкоатлеты приближаются к финишу. Болельщики заметно оживляются, главная интрига в том, кто бежит в призовой тройке. С небольшим отрывом от соперниц первой финишную черту пересекает учащаяся школы №2 п. Добринка Виктория Каширская (даже ее имя означает – «победа») с результатом — 11 минут ровно. Второй через три сотых секунды становится представительница лицея №1. Замыкает тройку призеров бегунья из гимназии. Судя по судейскому протоколу, команда-победительница на 11 секунд улучшила прошлогоднее время, которое тогда показали лицеисты.

Победителей и призеров ждали солидные призы от редакции районной газеты и администрации муниципалитета.

В ходе живого общения педагоги вспоминали своих коллег, которые в свое время также готовили команды школьных легкоатлетов, не раз занимавшие призовые места в подобных мероприятиях. Среди таковых были М.В. Беляев, С.В. Мальцев, В.А. Сибирцев, В.Ю. Николашин.

АВТОПРОБЕГ ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ

Череду праздничных торжеств, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, продолжил автопробег по улицам Добринки, который прошел 8 мая.

Это мероприятие ежегодно отличается немалым количеством участников. Вот и в этот раз, по примерным подсчетам организаторов мероприятия, в автопробеге приняли участие не менее 80 автомобилей. И впервые в автоколонне в этом году ехали мотоциклисты.

К 11 утра на автостоянке возле самолета уже было многолюдно. Сюда съезжались автомобилисты со всех уголков нашего района. Вся техника была украшена копиями Знамени Победы, российского триколора, флагами Добринского района. Люди приезжали на автопробег целыми семьями. Было много детей. Всех участников акции приветствовал заместитель главы администрации Добринского района Олег Малыхин. После официальной части автолюбители построились на своих «железных конях» в колонну и двинулись в путь. После финиша любой желающий мог угоститься вкусной кашей и горячим чаем из полевой кухни.

ОГОНЬ ПАМЯТИ

Вечером, 8 мая, прошел памятный митинг, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Жители районного центра, школьники, представители трудовых коллективов со свечами прошли от здания администрации района до площади Воинской Славы, чтобы отдать дань памяти и глубокого уважения фронтовикам и труженикам тыла — всем тем, кто отстоял свободу нашей Родины.

Как отметила ведущая мероприятия Надежда Волкова, митинг проводится в рамках международной акции «Огонь Памяти», которую несколько лет проводит Народный фронт. В этом году Вечный огонь отправили во все регионы России и в 11 стран мира. Огонь Памяти был доставлен и в нашу Липецкую область активистами регионального отделения Общероссийского Народного Фронта. Частичка пламени взята от Могилы Неизвестного Солдата в Москве — символа вечной памяти и благодарности всем защитникам Отечества. Право зажечь Огонь Памяти в Добринском районе было предоставлено руководителю муниципалитета А.Н. Пасынкову. Затем по традиции к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны была возложена гирлянда, а школьники установили зажженные свечи. Все пришедшие застыли в минуте молчания в память о тех, кто ценой своей жизни завоевал эту Победу.

«СПАСИБО ЗА ВЕРНОСТЬ, ПОТОМКИ!»

Так назывался театрализованный концерт, который состоялся в районном Доме культуры. На него пришли многочисленные жители и гости Добринки. Все сидячие места в большом зале РДК были заняты, некоторым зрителям пришлось даже стоять. Всех гостей в фойе РДК встречал детский духовой оркестр, исполняя военные песни. Неподалеку от них была организована выставка рисунков, посвященных Великой Отечественной войне.

В самом начале концерта со словами поздравлений в честь юбилея Великой Победы выступили глава Добринского района А.Н. Пасынков, председатель районного Совета депутатов М.Б. Денисов, военный комиссар С.Н. Копцев.

Все их речи сводились к тому, что, несмотря на попытки других государств переписать историю Второй мировой и Великой Отечественной войны, русские люди продолжают хранить и свято чтить память о всех тех, кто погиб на полях сражений, ковал Победу в тылу. И, пока память о них жива, Россию не сломить и не победить.

Затем на главную сцену района вышли самодеятельные артисты. Песни, стихи, танцевальные номера — все они рассказывали о том, как советский народ героически шел к Победе. Громкие аплодисменты зрителей встречали и провожали каждого артиста, художественный коллектив. А песню «День Победы» весь зал пел стоя.

УТРО ПОБЕДЫ

Торжественный митинг состоялся утром 9 Мая в районном центре. Как и в прошлом году, праздник прошел без масштабных гуляний ввиду соблюдения мер безопасности наших граждан. Тем не менее на торжественный митинг на площадь Воинской Славы в Добринке пришли многочисленные жители и гости районного центра. Великая Отечественная война коснулась каждого нашего дома, каждой семьи, поэтому добринцы принесли на площадь портреты своих дедов и прадедов.

Поздравить добринцев с юбилеем Великой Победы пришли глава Добринского района Александр Пасынков, заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов Андрей Фролов, начальник регионального управления по охране, использованию объектов животного мира и

водных биологических ресурсов Валерий Трубицин, депутаты Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин и Геннадий Крутских. На торжественном митинге прозвучало много речей и пожеланий в адрес наших ветеранов.

— 9 Мая, — сказал в своем выступлении А.Н. Пасынков, — это особенный для всех нас день, в котором слились воедино гордость за солдата-освободителя, светлая память о героях сражений, благодарность тем, кто ковал Победу в тылу. Помнить о павших героях, заботиться о живых — знак нашей высшей признательности тем, кто завоевал для нынешнего поколения право на мирную жизнь. Мы ими гордимся.

Работники культуры совместно со школьниками подготовили театрализованное представление. После минуты молчания состоялось возложение живых цветов к подножию монумента погибшим воинам-землякам. А благочинный Добринского церковного округа, протоиерей Александр Адоньев провел гражданскую панихиду по воинам, сложившим свои головы на полях сражений Великой Отечественной войны.