Счастье быть дома

За день до наступления 2022-го года в Добринке, на улице Новой (микрорайон Прогресс), торжественно сдали в эксплуатацию три первых благоустроенных дома. Их владельцами стали водитель одного из фермерских хозяйств Александр Рущинский, молодой педагог из первого Добринского лицея Юлия Гаршина и семья медицинских работников — Вера и Виктор Поповы.

С тех пор прошло три года, и вот мы в гостях у семьи Гаршиных. На улице нас встречает глава семьи Евгений, сегодня в его обязанности входит расчистка снега перед домом.

В просторной кухне-гостиной по-домашнему уютно, хозяйка готовит ужин. Застать мужа и жену вместе можно только по вечерам, в остальное время кто на работе, кто на службе.

Домашние хлопоты Юлии Гаршиной.

Абсолютно не пугаясь незнакомого человека, в пространстве комнаты по-хозяйски ведет себя кошка Буська. Да иначе и быть не может, ведь именно она, как велит народная традиция, первой вошла в новый дом.

— Обойдя все комнаты, — отметил глава семьи, — животное облюбовало себе кухню. Кошачье чутье оказалось верным, — улыбается он, — выбор был очевиден, поближе к еде.

Кошка Буська по народной традиции первой переступила порог нового дома.

— Дом нам очень нравится, — в один голос говорят Юлия и Евгений, — здесь тихое, спокойное место. Именно таким мы себе представляли наше семейное гнездышко. Спасибо всем, кто позаботился о нас. Небольшой приусадебный участок, который мы возделываем собственными руками, уже радовал нас свежими овощами. В планах возвести надворные постройки, разбить фруктовый сад. Одним словом, обжиться капитально.

В День нашего визита глава семьи расчищал снег перед входом в дом.

Свадьбу Гаршины играли пятого августа 2022-го года, а уже осенью молодую жену пригласили в районный отдел образования и предложили стать участницей муниципальной программы «Обеспечение населения Добринского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2025 годы». Основное условие — не иметь в собственности никаких квадратных метров. Этому критерию она полностью соответствовала. Юлия Гаршина работает учителем русского языка и литературы в первом Добринском лицее. Окончив педагогический университет, вернулась туда, где родилась — в Добринку. Супруг Евгений трудится в местном отделе полиции. В силу занятости на церемонию вручения ключей не попал. Просил Юлию представить на торжестве их «ячейку общества».

— Мы знали, где расположена новостройка, — вспоминает она, — поэтому вместе с супругом частенько приезжали на место работ. Можно сказать, что дом рос на наших глазах. Уже тогда мы планировали, в какой из комнат что разместим. Для нашей молодой семьи большой зал, уютная спальня, санузел, прихожая, гостиная, по-современному совмещенная с кухней, — абсолютный эталон отдельного жилья.

Отметим, что недвижимость принадлежит Гаршиным по договору социального найма. Раз в год они платят за жилище символическую сумму, чуть более десяти тысяч рублей. И ежемесячно оплачивают коммунальные услуги: воду, газ, свет. До новоселья снимали частную квартиру, что для семейного бюджета было не совсем экономно. Получить дом в собственность они могут по прошествии десяти лет всего за один процент от его первоначальной стоимости.

— Ключи от новостройки нам вручили тридцатого декабря, — говорит Евгений, — а переехали сразу после новогодних каникул. Мебель купили заранее, газовая плита и котел уже были в доме, так же, как линолеум на полу и обои на стенах.

За три года, что прошли со времени первых новоселий, в микрорайоне «Прогресс» появился малоэтажный жилой комплекс (МЖК) из 24-х благоустроенных домов. Работы велись в рамках федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» Госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий». Несколько лет назад на этом месте ничего не было, кроме травы, полевых цветов и редких кустов. Сейчас здесь четыре улицы: Зеленая, Новая, Рабочая и Дальняя, которые приросли красивыми домами. Рядом появилась детская площадка. Выезд к асфальту и проезд между домами пока что щебеночный, но власти рассматривают вопрос их асфальтирования.

— В нынешнем году, — сообщил глава Добринского округа Александр Пасынков, — мы продолжим строить индивидуальное жилье со всеми удобствами. К новосельям будут готовиться врачи, учителя и работники сельхозпроизводства в микрорайоне Речной, который расположен на территории Богородицкого территориального отдела. Комплексная одноэтажная застройка, я уверен, поможет устранить дефицит педагогов и медработников, создав для них благоприятные условия, в первую очередь, обеспечив комфортным жильем.

Супруги Гаршины привыкли к жизни на новом месте, где тихо и спокойно. Частенько их навещают родители — Евгений Викторович, Людмила Юрьевна, Валерий Александрович и Наталья Викторовна. Конечно, во время таких визитов не обходится без советов со стороны старших. Однако и Юлия, и Евгений для себя уже точно определили направление жизненного пути, прочной основой которого стало собственное благоустроенное жилье.

«Мы создаем все условия для того, чтобы молодые специалисты — учителя, врачи, аграрии — оставались работать на своей земле, получали комфортное жилье и строили будущее своих семей в Липецкой области», – говорит губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.