Счастливого пути!

На Добринской автостанции после длительного перерыва заработала билетная касса.

А в местном автобусном парке первое пополнение, не за горами — еще два.

С того момента, как в наш округ пришел новый перевозчик ИП Хорошкина Анна Владимировна, поменялось многое. Перевозка пассажиров постепенно налаживается, входит в деловой ритм. На данный момент все автобусные рейсы отправляются от автостанции Добринка. Сюда же и прибывают. На прошлой неделе, после длительного перерыва, здесь вновь открылась билетная касса. Перед отправлением каждого рейса следует объявление по громкой связи.

Билетный кассир Галина Афанасьева работает на Добринской автостанции двадцать один год. Когда в местном АТП наступили смутные времена и перестали платить зарплату, женщина вынуждена была уволиться. Полгода сидела без работы. Новый перевозчик, недавно пришедший в Добринский округ, постепенно восстанавливает всю заброшенную до этого автотранспортную инфраструктуру. Дошла очередь и до автостанции.

— Ко мне приехал главный инженер нового предприятия Евгений Прошин и предложил вернуться на старое место, особо раздумывать не стала. Так же, без тени сомнения, возобновила свою трудовую деятельность моя напарница Ольга Фомочкина. Работаем по графику «два через два», конечно, обидно, что прервался стаж. Но — все хорошо, что хорошо заканчивается. Извините, вынуждена взять небольшую паузу.

Очередной автобус подходит к посадочному перрону. Это одна из двух «Газелей», приобретенных на днях новым перевозчиком. За рулем одной — опытный водитель Алексей Павлов. Второй микроавтобус доверили Николаю Перепелицыну. За «Газелями», состояние которых оценивается на твердую пятерку, добринцы ездили в Калугу. Приобретение двух дополнительных транспортных единиц стало возможным благодаря кредитным средствам, полученным в одном из банков. В мае новый перевозчик планирует пополнить парк подвижного состава еще одним микроавтобусом, более вместительным. В свою очередь, администрация округа пообещала поддержать благой почин автотранспортников, купив для их нужд за счет бюджета одно транспортное средство.

— Объявляется посадка на автобус, следующий рейсом «Добринка-Политотдел». Билеты можно приобрести в кассе автостанции, — голос Галины Афанасьевой звучит по-домашнему.

Пассажиры предъявляют проездные документы водителю и занимают места в салоне «Газели». Перед самым отправлением к микроавтобусу подбегают два парня. Узнав о том, что без билета теперь никак, быстро отправляются в кассу. Посадка завершена, «Газель» отправляется в путь.

Пользуясь небольшой паузой, вновь общаемся с билетным кассиром.

— А еще, — добавляет она, — мы возобновили предварительную продажу билетов. Эта опция возможна только за сутки до отправления автобуса. Приезжайте на автостанцию и заранее приобретайте проездной документ.

— Без поддержки окружной администрации нам было бы крайне тяжело, — говорит Е. Прошин, — и глава муниципалитета Александр Пасынков, и его заместитель Александр Ногтев регулярно интересуются, как у нас дела, что нужно для более эффективной работы нашего предприятия.

Такое повышенное внимание с их стороны дает нам большую уверенность в завтрашнем дне.

Справка

Автобусное сообщение по внутриокружным, межмуниципальным и поселковым маршрутам обеспечивает индивидуальный предприниматель Анна Хорошкина из Липецка. Сейчас на маршруты у нового перевозчика ежедневно выходят девять автобусов, три из которых принадлежат ей, а шесть машин передала окружная администрация.