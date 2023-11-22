В центре села Талицкий Чамлык строящийся православный храм бессребреников и чудотворцев Косьмы и Дамиана приобрел завершенный вид. Недалек тот день, когда этот культовый объект примет под своими сводами первых богомольцев.

В Талицком Чамлыке хорошо помнят свой престольный праздник. У многих свежи в памяти рассказы дедов и прадедов про старый храм Косьмы (Кузьмы) и Дамиана, очень почитаемых святых на Руси. Их считают заступниками во многих областях человеческой жизни. Они покровители врачей и хирургов. Церковь в их честь, построенная в начале 18-го века, была разрушена спустя два столетия.

Решение о возведении нового храма было принято на общем собрании жителей села. До этого люди предлагали четыре места, на которых, по их мнению, могла бы разместиться церковь. Объехали все четыре, в итоге остановились на одном.

После разработки проектно-сметной документации, в 2015-м году начали демонтировать находившиеся на месте будущей новостройки бетонные блоки и рыть котлован. Заложили фундамент, построили нижний храм, освящённый, где ведутся церковные Богослужения. Затем настал черед церковных стен. А в конце 2021-го года над строящимся храмом установили позолоченный купол и православный крест.

Знаковое событие совпало с Днем памяти святого Николая Чудотворца, борца за православие, что также символично.

В наши дни, на общественных началах, возведением храма руководит Иван Васильевич Мочалов, бывший глава сельского поселения Талицкий сельсовет. На его плечах — договоры с подрядчиками, меценатами, немало организационных вопросов. Он рассказал, что на строительные работы уже потрачено более двадцати миллионов рублей.

Бывший глава Талицкого сельсовета Иван Мочалов в наши дни на общественных началах руководит возведением храма.

Только за этот год сделано немало. Благоустроена прилегающая территория, практически завершен монтаж входной группы (наклонный бетонный пандус и лестничный марш), сварены кованые ворота и ограда. Внутри культового объекта выполнены внутренняя отделка (шпаклевка, выравнивание и последующее оштукатуривание поверхностей), монтаж системы отопления «теплый пол». Сейчас ведутся пусконаладочные работы. По всему периметру пола завершена укладка керамической плитки.

— В ближайших планах — определиться с будущим иконостасом, — говорит Иван Мочалов, — из предлагавшихся материалов для его изготовления — меди, гипса и дерева — пока склоняемся к последнему варианту. Мастера предлагают сделать иконостас вручную, из дуба и ясеня. Это потребует определенных вложений. Но ведь на Руси многие церкви зачастую строились всем миром. Вот и теперь мы рассчитываем на помощь доброхотов и благодетелей.

После монтажа системы «теплый пол» внутри храма завершаются работы по укладке керамической плитки.

В числе основных — талицкие фермеры Александр Жданов, Сергей Киньшин, Денис Бредихин, Николай Черников, руководство ООО «Добрыня». Всегда откликаются на призыв о помощи глава Добринского района Александр Пасынков, местный предприниматель Николай Першин.

— До того момента, когда под сводами нашего храма будет совершена первая полноценная служба, — говорит на прощание Иван Мочалов, — осталось не так уж и много. Основная часть строительных работ завершена. Впереди — решающий шаг. И мы его сделаем, с верой в лучшее и с Божьей помощью…