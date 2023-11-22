В центре села Талицкий Чамлык строящийся православный храм бессребреников и чудотворцев Косьмы и Дамиана приобрел завершенный вид. Недалек тот день, когда этот культовый объект примет под своими сводами первых богомольцев.
В Талицком Чамлыке хорошо помнят свой престольный праздник. У многих свежи в памяти рассказы дедов и прадедов про старый храм Косьмы (Кузьмы) и Дамиана, очень почитаемых святых на Руси. Их считают заступниками во многих областях человеческой жизни. Они покровители врачей и хирургов. Церковь в их честь, построенная в начале 18-го века, была разрушена спустя два столетия.
Решение о возведении нового храма было принято на общем собрании жителей села. До этого люди предлагали четыре места, на которых, по их мнению, могла бы разместиться церковь. Объехали все четыре, в итоге остановились на одном.
После разработки проектно-сметной документации, в 2015-м году начали демонтировать находившиеся на месте будущей новостройки бетонные блоки и рыть котлован. Заложили фундамент, построили нижний храм, освящённый, где ведутся церковные Богослужения. Затем настал черед церковных стен. А в конце 2021-го года над строящимся храмом установили позолоченный купол и православный крест.
Знаковое событие совпало с Днем памяти святого Николая Чудотворца, борца за православие, что также символично.
В наши дни, на общественных началах, возведением храма руководит Иван Васильевич Мочалов, бывший глава сельского поселения Талицкий сельсовет. На его плечах — договоры с подрядчиками, меценатами, немало организационных вопросов. Он рассказал, что на строительные работы уже потрачено более двадцати миллионов рублей.
Только за этот год сделано немало. Благоустроена прилегающая территория, практически завершен монтаж входной группы (наклонный бетонный пандус и лестничный марш), сварены кованые ворота и ограда. Внутри культового объекта выполнены внутренняя отделка (шпаклевка, выравнивание и последующее оштукатуривание поверхностей), монтаж системы отопления «теплый пол». Сейчас ведутся пусконаладочные работы. По всему периметру пола завершена укладка керамической плитки.
— В ближайших планах — определиться с будущим иконостасом, — говорит Иван Мочалов, — из предлагавшихся материалов для его изготовления — меди, гипса и дерева — пока склоняемся к последнему варианту. Мастера предлагают сделать иконостас вручную, из дуба и ясеня. Это потребует определенных вложений. Но ведь на Руси многие церкви зачастую строились всем миром. Вот и теперь мы рассчитываем на помощь доброхотов и благодетелей.
В числе основных — талицкие фермеры Александр Жданов, Сергей Киньшин, Денис Бредихин, Николай Черников, руководство ООО «Добрыня». Всегда откликаются на призыв о помощи глава Добринского района Александр Пасынков, местный предприниматель Николай Першин.
— До того момента, когда под сводами нашего храма будет совершена первая полноценная служба, — говорит на прощание Иван Мочалов, — осталось не так уж и много. Основная часть строительных работ завершена. Впереди — решающий шаг. И мы его сделаем, с верой в лучшее и с Божьей помощью…