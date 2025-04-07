Сегодня орлята, а завтра — орлы

В Добринском лицее прошел муниципальный слет Всероссийского проекта «Орлята России». На сегодня в нашем районе 62 действующих отряда «орлят», у них 8 наставников из числа старших ребят. На слет в районный центр приехали 77 младшеклассников из десяти школ.

Я, как рожденный и выросший в Советском союзе, точно знал, кто такие октябрята, пионеры и комсомольцы. Вместе с этими организациями прошел все этапы воспитания и взросления. Однако в сентябре 1991 года этих отрядов не стало, как и Советского союза. Спустя 30 лет в России появились «орлята». По сути это возрождение советских октябрят. «Орлята России» — масштабный Всероссийский проект для начальной школы по воспитанию активных граждан нашей страны. Он объединяет миллионы детей, учителей и родителей, создает благоприятные условия для воспитания патриотов. Людей, которые не равнодушны, отзывчивы, стремятся к знаниям и достижениям в спорте, исследованиям в творчестве и науке. Это люди, готовые создавать, делая окружающий мир лучше. Смысловым девизом проекта стала фраза «Учимся! Растём! Мечтаем вместе!».

В актовом зале лицея нет свободных мест. Ребятня в бейсболках, футболках, разноцветных галстуках с логотипами «Орлята России», в руках у многих флажки с эмблемой детского движения. В кулуарах слета главный специалист-эксперт районного отдела образования Наталия Емельянова отметила важность проводимого мероприятия.

— Прежде всего, — сказала она, — формат нынешнего слета хорошо знаком старшему поколению, когда регулярно собирались октябрята и пионеры, чтобы обменяться опытом, посостязаться в эрудиции и спортивной сноровке. Наш слет не только способствует развитию физических и интеллектуальных способностей участников, но также воспитывает патриотизм и чувство ответственности перед Родиной.

После того как прозвучали фанфары и ведущие торжественной части произнесли приветственный текст, слет был открыт. С приветственным словом к собравшимся обратилась региональный куратор проекта «Навигаторы детства» Диана Никитенко.

— Вместе со своими товарищами учитесь быть смелыми, честными, ответственными, совершайте хорошие поступки на пользу общества, — сказала она участникам слета, — только так вы сможете стать активными гражданами нашей страны.

По условиям встречи каждая команда должна была пройти семь треков: «Лидер», «Хранитель истории», «Доброволец», «Мастер», «Эколог», «Спортсмен», «Эрудит». В первом задании ребята представили свои команды в виде короткого творческого выступления. Дебюты получились яркими и зрелищными. Выполняя остальные задания, ребята делились своим практическим умением и подтверждали теоретические знания: рассказывали о выполненных добрых делах, демонстрировали спортивные навыки, выполняли задания на смекалку, изготавливали поделки к 80-летию Великой Победы, проверяли свои познания о родном крае.

В завершающей викторине, посвященной Году защитника Отечества, участники слета с успехом ответили на вопросы о Липецкой области в годы Великой Отечественной войны.

И вот — награждение. Каждая команда оказалась обладательницей почетных грамот сразу в нескольких испытаниях. Проигравших в этот день не было, а это значит — победила дружба!

— Патриотическое воспитание необходимо вести с самого юного возраста, когда начинается формирование личности. Именно с начальных классов в наших детях закладываются многие ценности и представления об окружающем мире. Патриотизм обязательно должен быть в числе этих основ, чтобы молодое поколение с малых лет понимало, что такое Родина, гордилось своей историей и имело правильные представления о героизме, отваге, справедливости и чести. И проект «Орлята России» помогает младшим школьникам стать на правильный путь, — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.