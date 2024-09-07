В Добринском районе с рабочим визитом побывал вице-губернатор Игорь Кремнев
На прошлой неделе Добринский район посетил заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнев, курирующий сельскохозяйственную отрасль. Целью его поездки было знакомство с ходом уборочной кампании. Как отметил вице-губернатор, Добринский район является одним из лидеров в области по сельскохозяйственному производству и из года в год держит эту планку на высоком уровне.
НА СОЕВЫХ ПОЛЯХ
Первой точкой визита И.А. Кремнева стало поле ООО «Восход» неподалеку от села Александровка (Новочеркутинский сельский Совет), где в этот день полным ходом шла уборка сои. Здесь его встречал глава Добринского района А.Н. Пасынков. Игорь Александрович пообщался с представителями сельхозпредприятия, агрономической службой и комбайнерами.
— К обмолоту сои, — рассказал гостям главный агроном ООО «Восход» Иван Мурзагильдин, — мы приступили в середине августа. На сегодня уже убрали примерно 3700 гектаров из 6700, отведенных под эту культуру. Средняя урожайность составляет 16 центнеров с гектара. Это, к сожалению, значительно ниже, чем прошлогодний показатель. На урожайность сои отрицательно повлияла погода: весенние заморозки, жаркое и засушливое лето. Но благодаря опыту наших тружеников стараемся убрать эту культуру в сжатые сроки и без потерь, пока погода позволяет.
Неподалеку от Александровки поле площадью в 84 гектара, засеянное соей, бороздили десять современных комбайнов. По словам главного агронома, при севе использовали отечественный среднеранний сорт «Белгородская-7», который обладает высоким содержанием белка (от 38 до 40%). Работа шла без сбоев и остановок. Как заверил Мурзагильдин, если сухая погода продержится еще пару недель, в хозяйстве полностью завершат обмолот сои.
СПЕЦИАЛИСТОВ ЖДУТ НА СЕЛЕ
Поездка Игоря Кремнева по нашему району продолжилась осмотром строительных площадок в микрорайоне «Прогресс» в Добринке.
Александр Пасынков подчеркнул, что, поскольку наш район является сельскохозяйственным, нам очень нужны высококвалифицированные кадры именно в этой отрасли. Понимая проблему, муниципальные власти стараются привлечь молодежь на село. Одно из направлений в данном комплексном подходе — обеспечить жильем специалистов.
В микрорайоне «Прогресс» по программе «Комплексное развитие сельских территорий» сейчас возводится 10 жилых домов для работников сельского хозяйства. Строительство на разных этапах: от заливки фундамента до возведения стен.
Руководители области и района поговорили с подрядчиком о сроках сдачи нового жилья. Те заверили, что работы идут в соответствии с графиком, договор не будет нарушен.
В планах на 2025 год по этой программе — строительство еще 30 таких домов для специалистов сельхозотрасли.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Сахарная свекла является стратегической культурой для добринских аграриев. Район является самым свеклосеющим в Липецкой области. Под сладкую культуру отведено почти 25 тысяч гектаров. И вполне объяснимо, что очередной точкой в дорожной карте вице-губернатора стал Добринский сахарный завод.
На свеклоприемном пункте гостей встречал генеральный директор завода Владимир Арустамов. Он отметил, что переработка сахарной свеклы постепенно выходит на плановые показатели.
— Весь процесс доставки сырья с поля до завода, — говорит Владимир Ромеович, — нами полностью отлажен. На сегодня выработано более 3 тысяч тонн сахара нового урожая.
Пока гости находились на свеклоприемном пункте, на него одна за другой заезжали большегрузные автомобили со сладким урожаем.
В.Р. Арустамов рассказал о производственных мощностях завода: предприятие способно перерабатывать до 12 тысяч тонн сахарной свеклы в смену. По этим показателям завод является крупнейшим в Липецкой области.
КАДРЫ ДЛЯ СЕЛА БУДУТ РАСТИТЬ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
Проект по обучению школьников старших классов по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», инициированный правительством Липецкой области, набирает обороты. Вот и на этот раз вице-губернатор стал свидетелем заключения трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между администрацией Добринского района, филиалом Усманского промышленно-технологического колледжа в п. Добринка и ООО «Добрыня» об обучении учащихся школ нашего муниципалитета механизаторским навыкам.
Как отметили участники мероприятия, это необходимо для развития системы непрерывного аграрного образования в Добринском районе.
К 1 сентября администрация района передала в филиал колледжа список из 14 учащихся, которые приступят к освоению новой для себя профессии. В свою очередь, в филиале разработали образовательную программу. ООО «Добрыня» готова принять юношей для прохождения практики, предоставив свою материально-техническую базу.
Отрадно, что теперь в районе будут растить кадры для села, начиная со школьной скамьи.