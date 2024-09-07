В Добринском районе с рабочим визитом побывал вице-губернатор Игорь Кремнев

На прошлой неделе Добринский район посетил заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнев, курирующий сельскохозяйственную отрасль. Целью его поездки было знакомство с ходом уборочной кампании. Как отметил вице-губернатор, Добринский район является одним из лидеров в области по сельскохозяйственному производству и из года в год держит эту планку на высоком уровне.

НА СОЕВЫХ ПОЛЯХ

Первой точкой визита И.А. Кремнева стало поле ООО «Восход» неподалеку от села Александровка (Новочеркутинский сельский Совет), где в этот день полным ходом шла уборка сои. Здесь его встречал глава Добринского района А.Н. Пасынков. Игорь Александрович пообщался с представителями сельхозпредприятия, агрономической службой и комбайнерами.

— К обмолоту сои, — рассказал гостям главный агроном ООО «Восход» Иван Мурзагильдин, — мы приступили в середине августа. На сегодня уже убрали примерно 3700 гектаров из 6700, отведенных под эту культуру. Средняя урожайность составляет 16 центнеров с гектара. Это, к сожалению, значительно ниже, чем прошлогодний показатель. На урожайность сои отрицательно повлияла погода: весенние заморозки, жаркое и засушливое лето. Но благодаря опыту наших тружеников стараемся убрать эту культуру в сжатые сроки и без потерь, пока погода позволяет.

Неподалеку от Александровки поле площадью в 84 гектара, засеянное соей, бороздили десять современных комбайнов. По словам главного агронома, при севе использовали отечественный среднеранний сорт «Белгородская-7», который обладает высоким содержанием белка (от 38 до 40%). Работа шла без сбоев и остановок. Как заверил Мурзагильдин, если сухая погода продержится еще пару недель, в хозяйстве полностью завершат обмолот сои.

СПЕЦИАЛИСТОВ ЖДУТ НА СЕЛЕ

Поездка Игоря Кремнева по нашему району продолжилась осмотром строительных площадок в микрорайоне «Прогресс» в Добринке.

Александр Пасынков подчеркнул, что, поскольку наш район является сельскохозяйственным, нам очень нужны высококвалифицированные кадры именно в этой отрасли. Понимая проблему, муниципальные власти стараются привлечь молодежь на село. Одно из направлений в данном комплексном подходе — обеспечить жильем специалистов.

В микрорайоне «Прогресс» по программе «Комплексное развитие сельских территорий» сейчас возводится 10 жилых домов для работников сельского хозяйства. Строительство на разных этапах: от заливки фундамента до возведения стен.

Руководители области и района поговорили с подрядчиком о сроках сдачи нового жилья. Те заверили, что работы идут в соответствии с графиком, договор не будет нарушен.

И.А. Кремнев договорился с подрядчиком, занятым на строительстве домов для специалистов сельхозотрасли, о том, что сроки контракта нарушены не будут.

В планах на 2025 год по этой программе — строительство еще 30 таких домов для специалистов сельхозотрасли.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Сахарная свекла является стратегической культурой для добринских аграриев. Район является самым свеклосеющим в Липецкой области. Под сладкую культуру отведено почти 25 тысяч гектаров. И вполне объяснимо, что очередной точкой в дорожной карте вице-губернатора стал Добринский сахарный завод.

Гендиректор Добринского сахарного завода Владимир Арустамов рассказал Игорю Кремневу, как налажена переработка сладких корней на предприятии.

На свеклоприемном пункте гостей встречал генеральный директор завода Владимир Арустамов. Он отметил, что переработка сахарной свеклы постепенно выходит на плановые показатели.

— Весь процесс доставки сырья с поля до завода, — говорит Владимир Ромеович, — нами полностью отлажен. На сегодня выработано более 3 тысяч тонн сахара нового урожая.

Пока гости находились на свеклоприемном пункте, на него одна за другой заезжали большегрузные автомобили со сладким урожаем.

В.Р. Арустамов рассказал о производственных мощностях завода: предприятие способно перерабатывать до 12 тысяч тонн сахарной свеклы в смену. По этим показателям завод является крупнейшим в Липецкой области.

КАДРЫ ДЛЯ СЕЛА БУДУТ РАСТИТЬ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

Проект по обучению школьников старших классов по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», инициированный правительством Липецкой области, набирает обороты. Вот и на этот раз вице-губернатор стал свидетелем заключения трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между администрацией Добринского района, филиалом Усманского промышленно-технологического колледжа в п. Добринка и ООО «Добрыня» об обучении учащихся школ нашего муниципалитета механизаторским навыкам.

Как отметили участники мероприятия, это необходимо для развития системы непрерывного аграрного образования в Добринском районе.

К 1 сентября администрация района передала в филиал колледжа список из 14 учащихся, которые приступят к освоению новой для себя профессии. В свою очередь, в филиале разработали образовательную программу. ООО «Добрыня» готова принять юношей для прохождения практики, предоставив свою материально-техническую базу.

Отрадно, что теперь в районе будут растить кадры для села, начиная со школьной скамьи.