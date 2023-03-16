1914 г. Первая мировая война. Австрия. Наш земляк Цыганов Пётр Харитонович — в центре. Потом Пётр будет защищать Родину и во время Великой Отечественной, с 1944-го числился пропавшим без вести...

В семье Путилиных со ст. Хворостянка хранится фото 1914 года, на нём — их родственник, защищавший Отчизну в Первую мировую войну, а в Великую Отечественную он пропал без вести.

На снимке, сделанном в Австрии, — трое бравых бойцов. Наш земляк, Цыганов Пётр Харитонович, родившийся в Ольшанке, сидит в центре. На обратной стороне — запись города и хозяина ателье на немецком языке.

— Эту фотографию очень берегли в семье моей мамы, — рассказывает Вера Ильинична Путилина, внучатая племянница защитника Родины, — поскольку Пётр вместе с моим дедушкой Павлом в первые дни Великой Отечественной войны был призван на фронт и потом пропал без вести, его родители Екатерина и Харитон до последних дней своих так и не узнали, где их сын сложил голову. Они всё ждали, что вернётся живым, как ждала его и жена Анна с тремя детьми.

По словам В.И. Путилиной, сейчас из Петровичей в Хворостянке никого не осталось. А вот у её деда Павла, 1905 г.р., другая судьба: ему посчастливилось остаться в живых. Был Павел Харитонович тяжело ранен: носил в лёгком осколок до самой смерти. Вернулся домой и продолжал трудиться в родном ольшанском колхозе «13 Октября» конюхом, так как очень любил лошадей.

Жена его от первого брака умерла, женился на второй — Вере, в честь которой и назвали потом мою собеседницу. Четверо детей было у Цыгановых, одни в город уехали, другие на малой родине остались жить, помогая родителям.

Младший сержант Павел Харитонович Цыганов имел много наград: в документах числятся два ордена Красной Звезды (приказы от 15.12.1942 г. и от 19.08.1943 г.), медали «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Из наградных листов стало известно, что служил он телефонистом в 884-м истребительно-противотанковом полку Ленинградского фронта, из-за ранения выбыл со службы 23 июня 1944-го в эвакуационный госпиталь №1331 для дальнейшего лечения.

Мне ж стало интересно: неужели на сайте «Память народа» ничегошеньки не сказано о его брате, участнике Первой мировой Петре Харитоновиче, ведь записывали же его в Хворостянском военкомате во время отправки. Он присылал домой треугольники родителям, жене и детям с начала войны…

Как оказалось, такая информация появилась. Министерство обороны рассекретило документы, ведь все прекрасно знают, каково было на первых порах после войны (и особенно во время неё) отношение к тем, кто попал в плен, или к семье родственников, если человек числился пропавшим без вести.

Младший брат Павел Цыганов вернулся тяжело раненным с фронта Великой Отечественной войны и до самой смерти работал в родном колхозе в Ольшанке конюхом.

Так вот из этих сведений следует, что Пётр, как и его младший брат Павел, храбро сражался. В приказе по Воронежскому фронту, которым командовал генерал Н.Ф. Ватутин, от 17 июля 1943-го он числится среди награждённых медалью «За боевые заслуги». В документе сказано: «Наградить красноармейца-повозочного санитарной роты Петра Харитоновича Цыганова за то, что в период боёв с 7 по 14 июля 1943 г. самоотверженно работал по эвакуации раненых, проявляя при этом находчивость и быстроту, благодаря чему раненым оказывалась своевременная медпомощь». Как известно, в это время шли бои на Курской дуге.

Путаница в документах, видимо, возникла ещё из-за того, что не Хворостянский в одном из них записано, а «Форостянский» и вместо с. Никольское (это местный сельсовет, откуда призывались братья), у него вписан г. Никольск, однако дата рождения и жена везде одна: Анна Григорьевна, да и Вера Ильинична говорит, что жену его звали Нюрой, правда, отчества никто не помнил. Вот документы Министерства обороны помогли установить его.

Там же можно прочитать и самую грустную информацию о защитнике Отечества — «Именной список о безвозвратных потерях 957-го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии Воронежского фронта с 20 по 30 сентября 1944-го». В нём сказано, что П.Х. Цыганов убит 27 сентября 1944-го, похоронен в 1 км юго-восточнее опушки леса в д. В. Шахув, пов. Опатувского, Келецкого воеводства Польши. Вместе с ним в этом списке есть имя ещё одного человека — 18-летнего парня из Ставропольского края, погибшего 28 сентября 1944-го…

Позднее, в начале 50-х гг., правительство Польши примет решение перезахоронить советских бойцов из начальных захоронений различных районов в общие братские могилы в Кельце. В центре кладбища расположена архитектурная композиция в виде бетонной плиты высотой 3 метра с нанесенным на нее барельефом женщины, держащей за руку ребенка, и летящего над ними голубя. Перед композицией на площадке, выложенной тротуарной плиткой, установлен бетонный куб с пятиконечной звездой и нанесенным текстом на польском языке: «Вечная слава и память героям-солдатам Советской Армии, освободителям г. Кельцы».

Ну а что в этом государстве стали делать с такими мемориалами в последние годы, мы, к сожалению, сейчас наблюдаем по телевизору.