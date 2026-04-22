Семейный сад Лариных

Раннее утро в молодой семье ЛАРИНЫХ из Чамлык-Никольского начинается вовсе не с чашечки кофе, а с дойки козочек, ухода за другими животными и теперь ещё с проверки купленных по соцконтракту теплиц: каждый день они вкладывают огромные силы в разведение всевозможных растений. С рассвета до поздней ночи хозяева трудятся, соединяя любовь к земле с заботой о своих трёх маленьких детях.

ЛЁШКА ПАЛКУ ПОСАДИТ — ЗАЦВЕТЁТ

Это на момент нашей встречи Алексей Алексеевич и Виктория Викторовна Ларины воспитывали троих ребятишек: двух дочек-дошкольниц, Веронику и Диану, и двухлетнего Стасика, но на днях их семья пополнится ещё одним малышом. Так что заботы родителям очень хватает и сейчас, а уж потом и вовсе прибавится. И, когда с ними виделись, они легли в этот раз в 4 утра: распикировали клубнику по стаканчикам. Ну и в принципе привычное для них дело в постели не залёживаться. Какие трудяги!

Просто надо видеть масштабы работы семейства. Один из моментов: на огромном участке сзади дома посажены их руками около 10 тысяч (!) маленьких черенков районированной смородины трёх сортов: белая, красная «Сахарная» и чёрная «Тамерлан», «Зелёная дымка»… Причём всё это по нови, то есть по распаханному лугу. Когда-то были тут огороды, но давным-давно заросли, поскольку некому стало их обрабатывать, как и тот, что непосредственно за их домом.

— Между рядами я мотоблоком перепахиваю, — объясняет хозяин, — но уж в рядках, у каждого череночка, Вика опалывает. Она в прошлом году с весны до морозов с участков не уходила. В нынешнем сезоне мне одному за всем хозяйством сложнее уследить. Жене сильно утруждаться нельзя: с радостью ждём на днях пополнения.

Алексей Ларин: “Этот участок земли мы с супругой Викторией отвели под районированную смородину: белую, красную, чёрную. В другом месте кусты этой ягоды и крыжовника выросли уже до 50 сантиметров и выше“.

И эти маленькие смородинки — только малая часть огромного хозяйства. Я окидываю взором территорию их садоводства с огородничеством и диву даюсь: сколько труда! В другом месте растут уже подросшие кустики смородины и крыжовника, а также ряды яблонь, абрикосов, черешен, алычи, шарафуги, ремонтантной малины, гортензии, жимолости, жасмина махрового и зеленолистного, сирени различных сортов и расцветок, бересклета… Перечислить, думается, и невозможно. Как выразился хозяин, у них есть всё от цветочных до плодово-ягодных культур.

Алексей Ларин по-хозяйски проверяет, как прижились молоденькие черенки смородины, посаженные прошлой осенью. Корешки появились – садовод доволен.

Минувшей осенью Ларины заключили соцконтракт на приобретение теплиц и дополнительного посадочного материала. Хозяин практически сам все установил. 350 тысяч рублей, выделенных государством, пошли на покупку трёх 12-метровых теплиц, одной высокой под закрытые корневые саженцы (тут уже цветут яблони, миндаль…) и одной маленькой теплички, в которой Ларины планируют разводить черенкованием жимолость, гортензии, форзиции… В 12-метровых уже растут рядами огурцы на плоды и спасаются от холодов почти две тысячи различных сортов черенков роз. «Портреты» над ними показывают, в какие красавицы они потом превратятся. Впрочем, картинки имеются и у других растений. Про самого хозяина говорят: «Лёшка посадит палку — зацветёт». Видимо, так и есть на самом деле.

Алексей Ларин с радостью показывает, что их молодые яблоньки не вымерзли минувшей зимой, и на них уже набухают почки.

ЛЮБОВЬ К ЗЕМЛЕ — ЭТО У НИХ СЕМЕЙНОЕ

Год они впятером живут в доме, купленном за материнский капитал, на самом краю Чамлык-Никольского, по улице Школьной. До того проживали в этом же селе, но по улице Береговой, где уже начинали работать на земле и разводить своё хозяйство. Мне ж интересно стало, откуда растут корни супругов-трудяг, кто они по специальности, ведь, чтобы этим всем заниматься, надо любить родную земельку, с радостью в ней копаться и ещё, как минимум, разбираться в технике прививок, черенкования и ухода за растениями. Одним словом, быть агрономом-садоводом. В то же время хорошо знаю, что местные жители испокон веков славились своей предпринимательской жилкой: с весны занимались рассадой и многие продавали её на рынке, потом туда же жители из других мест района приезжали к ним за покупкой огурцов и помидоров.

Как выяснилось, агрообразования мои знакомые не имеют. Всему учатся сейчас по ходу работы, изучая в Интернете многое по своему делу. Ну и, главное, Алексей Алексеевич намеренно ещё несколько лет назад много раз выезжал на практику в садовые объединения города Мичуринска, чтобы у местных агрономов научиться нужным агроприёмам, к примеру, прививке, обрезке, черенкованию. И теперь разводит только районированные сорта, которые выдержат здешние морозы, очень неожиданно «напавшие» на нас минувшей зимой.

Ларины из Чамлык-Никольского – семья, где ценят и землю, и небо. Тут труд шагает рядом с добротой. Своим примером Алексей и Виктория воспитывают ребятишек.

— Я родился в Чамлык-Никольском в семье с четырьмя детьми, — рассказывает он о себе, — родители держали огромное хозяйство, правда, отец рано умер, мама Раиса Ивановна до сей поры бычков водит. Рассаду она для себя разводит. К земле мама всегда с огромной теплотой относится, этому и нас приучила. Помню, что уже в первом классе я начал сам выращивать клубнику, поливал её. И это было делом обыкновенным, не диковинкой. Одна из моих сестёр тоже занимается разведением саженцев и цветов, её сын с супругой — тоже. После армии я ещё пчеловодством занимался, пчёлки своим трудолюбием меня прямо вдохновляли. Из одного улья 107 семей развёл, но вот в последние годы они сильно стали гибнуть. И остались три семьи… Так что на мёд семью не прокормишь.

И КОГДА ТОЛЬКО УСПЕВАЮТ!

— Я из Пушкино, нас в семье двое, и мои родители никогда этим «растительным» делом, как тут Ларины, не занимались и никакое хозяйство не держат, — признаётся Виктория, — и сама, когда только в 2018-м замуж за Алексея вышла, познакомилась в принципе поближе с садово-огородными делами.

Этим меня хозяюшка сильно удивила, ведь теперь, помимо растущих и цветущих, на её попечении 6 дойных козочек и бойкие козлята. И творог с сыром она ребятишкам делает сама. Так что мама прекрасно доверяет этим продуктам: 100-процентно натуральные.

— Всему меня муж научил, — продолжает Вика, — и доить в том числе. У них ранее по 4 коровы держали.

У Лариных из Чамлык-Никольского в теплице огурцы уже взялись за силу.

Алексей и сейчас саженцами не ограничивает себя. Для души держит красивых голубей. Несколько пород. Я обратила внимание на белых павлинов. Красавцы! Другие, как в кино «Любовь и голуби», взмывали в небо, превращаясь в точку, потом возвращались на родной двор. У хозяина ещё много голов овечек, поросята, гуси, утки, куры, два огромных алабая. Помимо прочего, в доме у них крошечная собачка Люся и два попугайчика — это уже хозяйство ребятишек. Вот когда люди всё это успевают делать. Не увидишь, как начнётся сезон полки, потом сбора урожая…

Только растениями глава семейства Лариных не ограничивается – Алексей с первого класса держит голубей разных пород для души. Все домочадцы разделяют хобби папы и мужа.

— Вот дети нам в этом помогают, — будто поймав мою мысль, весело говорит многодетный отец. — Они собирают урожай малины прямо в рот сразу. Клубнику ещё можно заставить помыть.

Это многодетные родители Виктория и Алексей Ларины позируют для фото. На самом деле присаживаться на стул им совершенно некогда. Всё, что здесь в стаканчиках и пакетах, высажено и распикировано их трудолюбивыми руками.

Я вновь мысленно окинула «размеры» трудолюбия молодых супругов, добавила к этому заботы о малыше и опять ахнула. Дай вам Бог здоровья, Ларины! И спасибо за то, что такие работяги. Для своих детей вы — настоящий пример.